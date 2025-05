Přemístění hvězdy bez debaty. Kluci z Ameriky nejsou rozmazlení, vysvětluje Rulík

Předposlední zápas před klíčovým čtvrtfinále odehráli čeští hokejisté na MS s významnou změnou v sestavě. Útočník Martin Nečas nehrál oproti dlouhodobým zvyklostem na křídle, ale ve středu útoku. Trenéři mu novou roli určili bez diskuze.

Zatímco první česká lajna ve složení Roman Červenka - Lukáš Sedlák - David Pastrňák šlape na mistrovství světa famózně, zbytek útoků trenéři stále ladí.

Na Německo v pondělí odpoledne vyrukovali se zajímavou variantou.

Hvězdného Nečase, který do té doby hrál na křídle vedle Filipa Zadiny a Michaela Špačka, postavili do středu útoku. A s novými parťáky, kteří se navíc během utkání měnili.

Ačkoliv Nečas má s rolí centra zkušenosti, v zámořské NHL se postupně vyprofiloval jako křídelník.

Proto tah trenérů tak zaujal. Obecně platí, že přesun z křídla do středu útoku je mnohem náročnější než ze středu na křídlo. Centr má totiž na ledě víc zodpovědnosti.

Žádná debata však neproběhla. Trenéři postavili Nečase před hotovou věc. "Vůbec jsme to s ním neprobírali. Prostě jsme ho tam dali," líčil po utkání hlavní kouč Radim Rulík. "Oni jsou kluci z Ameriky zvyklí, že kam je trenéři postaví, tam hrají. To je výhoda. Nejsou rozmazlení."

"Neříkám, že ti z Evropy jsou. V našem týmu žádné rozmazlené hráče určitě nemáme," upřesnil.

Nečas odstartoval zápas mezi Matějem Stránským a Jakubem Laukem. Ve třetí třetině mu pak dělali společnost Ondřej Beránek a Jakub Flek.

Druhá varianta přinesla branku. Nečas v závěru duelu vyvezl puk do útočné třetiny, kde nahrál rozjetému Flekovi, který posléze upravil na konečných 5:0.

"Po gólu mi říkal, že se na centru cítí dobře," prozradil Flek. "Já jsem mu zase říkal, že na velkém hřišti má daleko víc prostoru. On rád tvoří hru, má rád puk. My s Berym to radši dostaneme do jízdy a jdeme přímočaře do brány. Myslím, že ta třetina byla z naší strany slušná, ale hodnocení je spíš na trenérech."

Pro Nečase to byla druhá asistence v utkání. První zaznamenal v přesilovce s Pastrňákem a spol. K tomu vynikal na buly, kde díky 10 úspěchům ze 17 pokusů dosáhl na velmi dobrou úspěšnost 59 procent.

Rulík nicméně odmítl sdělit, zda byl s Nečasem v nové roli spokojený, či nikoliv. "Nějakým způsobem si to vyhodnotíme," řekl. "Chceme se trefit do sestavy na čtvrtfinále, to je pro nás klíčové. Teď máme prostor, abychom si leccos vyzkoušeli."

Příliš času na experimentování už ale nezbývá. V úterý odpoledne nastoupí Češi proti Spojeným státům do posledního zápasu ve skupinové fázi.