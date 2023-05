Hrál bez spánku, přijel navzdory ztřeštěné sezoně. Bylo toho moc, žehral Zohorna

Pošesté za posledních sedm let nasadilo Česko na hokejovém mistrovství světa Zohornu. Tentokrát ne Tomáše ani Hynka, ale nejmladšího z bratrů Radima, který si premiéru na šampionátu odbyl proti Švýcarsku. Předcházela jí strastiplná sezona.

Riga (od našeho zpravodaje) - Sedmadvacetiletý Zohorna vedl při porážce 2:4 čtvrtou formaci s Radanem Lencem a Danielem Voženílkem. Za bezmála jedenáct minut na ledě jednou vystřelil a měl 30procentní úspěšnost na buly.

"Nebylo to pro něj snadné, ale ukázal, že nám pomůže. Podal velmi dobrý výkon," chválil posilu na poslední chvíli trenér národního týmu Kari Jalonen.

Sám Zohorna byl kritičtější: "Byl jsem takový… nebylo to ani špatné, ani dobré. S kluky z lajny jsme si ale hodně sedli. Škoda, že jsme naše šance neproměnili. Jinak mi seděla pozice centra, tam hraju rád, akorát musím zapracovat na buly."

Zohorna stejně jako Lenc doplnil reprezentaci dodatečně, Česko totiž díky novému pravidlu hokejové federace IIHF mohlo povolat náhradníky za zraněné hvězdy Filipa Chytila a Lukáše Sedláka.

Obě posily naskočily do hry krátce po příletu.

Zohorna to měl ale těžší v tom, že necestoval z Česka, ale ze zámoří. V noci na čtvrtek vypadl s farmou Toronta v divizním finále AHL. Hned dvě hodiny poté přijal telefonní hovor od generálního manažera reprezentace Martina Havláta a potvrdil mu, že na MS může přijet.

V pátek ještě absolvoval přednostní zdravotní prohlídku a den nato nastoupil v Torontu do letadla. Do Rigy přiletěl v neděli kolem jedné hodiny odpoledne.

"Byl to hodně dlouhý let. Bohužel v letadle nemůžu spát a prášky brát nechci," líčil Zohorna, jak celý let probděl. Usnul až na hotelu, ale jen na hodinu, což se těžko dá brát jako plnohodnotný spánek.

V domnění, že mu to pomůže s jet lagem, chtěl do hry naskočit hned, ne až v úterý proti Kanadě. S týmem sice ani jednou netrénoval a - na rozdíl od Lence - ani neabsolvoval přípravný kemp, ale herní systém díky instruktáži u videa rychle vstřebal. "Všude se hraje podobný systém, jen detaily jsou občas jiné. S kluky jsem byl jen domluvený, ať mi řeknou, kdybych na ledě bloudil," prohlásil Zohorna.

Problémy mu nedělal ani přechod ze zámořského kluziště na to evropské. "Rychlostně je to tady podobné Americe, akorát díky širšímu hřišti má člověk malinko víc času na puku - to mi vyhovovalo. Jinak jsem žádný rozdíl neviděl," podotkl.

V zámoří prožil náročnou sezonu. Začínal v tréninkovém kempu Pittsburghu, ale ve chvíli, kdy se ocitl na listině nechráněných hráčů, po něm sáhlo Calgary. Tam za hlavní tým odehrál jen osm zápasů, většinu času trávil na farmě.

Aby toho nebylo málo, před uzávěrkou přestupů odešel Zohorna výměnou do Toronta, kde si opět "střihl" NHL, ale většinu času trávil v nižší AHL.

"To je na dlouho, bychom si museli sednout na kafe," odpovídal, když měl strastiplnou sezonu shrnout. "Bylo toho strašně moc. Byl jsem v tolika týmech a setkal se s asi tři sta lidmi, takže zapomínám, jak se kdo jmenuje. Já už… Bylo to fakt náročné a určitě ne podle mých představ."

"Třeba se to tady zlepší tím, že vyhrajeme medaili," dodal téměř dvoumetrový forvard.

Proti Švýcarům ho narychlo přiletěl podpořit bratr Tomáš, který má za sebou čtyři světové šampionáty. Radim je s prvním startem na MS teprve na začátku. "Splněný sen," hlásil po premiéře.