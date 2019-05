Že jsem lídr? Přece mě kabina nepomluví, říká Voráček. Sudí podle něj rozjeli cirkus

před 48 minutami

"Klidová" fáze hokejového šampionátu pro Čechy skončila nedělní demolicí Rakouska 8:0. V úterý vyzvou silné Švýcarsko a nejpozději na konci dne budou znát svého čtvrtfinálového soka. Mužstvo vede kapitán Jakub Voráček, který má stejně jako jeho parťák z lajny Michael Frolík 12 bodů. "Když jich ve skupině udělám třeba 20 a pak prohrajeme 0:4, budou k ničemu," prohlásil ryšavý křídelník.

Další výhra 8:0. Cítíte, že máte turnaj parádně rozjetý?

Myslím, že nad papírově slabšími soupeři vyhráváme takovým rozdílem, protože dobře bruslíme. Takovýhle pohyb jsem na mistrovství nikdy nezažil. Týmy jako Rakousko mají v první třetině sílu a občas nám stačí, ale od druhé třetiny většinou odpadávají.

Zlepšují český pohyb mladší hráči?

A my starý jako nemůžeme bruslit? Dělám si srandu. Abych řekl pravdu, tak jsem byl překvapený, jak jsme bruslili v přípravě na Slovensku a potom v Brně. V Americe se moc netrénuje, tak jsem byl trochu vyjukaný. Nevěděl jsem, co to se mnou udělá. Ale myslím, že teď z toho bereme.

Jsou dosavadní výkony týmu příslibem do čtvrtfinále?

Je to úplně jedno. Můžeš hrát všechny zápasy dobře, ve čtvrtfinále uděláš jednu dvě chyby a najednou se to složí jako domeček z karet. Dnes jsem nebyl moc nadšený z vyloučení v první třetině. Tři ze čtyř nebo možná všechny čtyři byly fauly, což je zbytečné, kor pro kluky, kteří chodí na oslabení. Při zblokování puku jim hrozí zranění. Myslím, že bruslařsky jsme na tom tak dobře, že tohle jsme si nemuseli dovolit. Rozhodčí z toho na druhou stranu potom udělali cirkus, když vyloučili Rutiče (Jana Ruttu, pozn. red.) a hned nato Filipa Hronka. Pak se to zase snažili dostat nazpátek. Hra byla rozkouskovaná. Přišlo mi to jako v NHL 2005-2006, kdy se pískalo 15 faulů za zápas.

Vy jste proti Rakousku získal další dva body, celkově jich máte 12. Cítíte formu?

Ještě je hodně co zlepšovat. Vytvoříme si daleko víc šancí a bohužel je neproměníme. Ale všechno záleží na čtvrtfinále. Když ve skupině udělám 20 bodů a pak prohrajeme 0:4, budou stejně k ničemu.

Znamená pro vás něco, že 12 bodů jste spolu s Frolíkem nasbírali jako první Češi od Roberta Reichela, který to svedl na šampionátu 2001?

Takhle nad tím nepřemýšlím. Fyzicky se cítím dobře. Jak říkám, všechno se maže ve čtvrtfinále. Takže tohle je hezké, ale vlastně je to úplně jedno.

Podívejte se na sestřih utkání

Těší vás aspoň to, že Reichel, momentálně asistent trenéra reprezentace, vás často označuje za lídra?

Když se zeptáte hráče nebo trenérů, tak je jasné, že nebudou pomlouvat někoho, koho mají v kabině. Nebudou mě drbat do novin. Však rozumíte. V Čechách je vždycky dobrý lídr, když se vyhraje. Já se snažím být já.

Proti Rakušanům týmu fandila Ester Ledecká, předtím byla v hledišti Martina Sáblíková. Jak si vážíte jejich podpory?

Je to dobře. Taky mají náročné kariéry. Když si můžeš odskočit, udělat si radost a možná si dát pivo, je to příjemné odfrknutí. Pro nás je samozřejmě dobře, že lidé jezdí a baví je to. Snad budou jezdit dál.

Nabijí vás hlasitá podpora z hlediště?

Je lepší, když tady máte osm tisíc českých fanoušků, než když je v hledišti pět set lidí, což se na nějakém mistrovství stalo.

V úterý vás čekají Švýcaři. Bude to velký test?

O Švýcarech nikdo moc nemluví, protože top šest týmů mezi sebe někoho pouští hodně těžko. Já si ale myslím, že místo top šestky už je top sedmička. Oni jsou schopní porazit kohokoliv. Mají hodně vynikajících hráčů. Připravíme se na ně. Asi půjde o to, kdo se bude stěhovat. A pro nás je důležité, abychom v Bratislavě zůstali.

Mluvíte v kabině o medaili, když máte turnaj dobře rozjetý?

Já zůstávám při zemi. Kdyby se povedlo čtvrtfinále, máš pak ještě dva zápasy. A v jednom musíš uhrát medaili. Je to hodně náročné. Pro vás je hezké o psát o medaili, ale kabina zůstává nohama na zemi.

Slováci definitivně přišli o šanci na čtvrtfinále. Sledoval jste je?

Je to pro ně hrozně kruté, protože hráli opravdu dobrý a sympatický hokej. Akorát jim utekly koncovky dvou zápasů. Je mi Slováků upřímně líto.