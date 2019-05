Voráček po 22 letech zlomil český rekord: Ale nebavme se o tom, děkuji

před 38 minutami

Jakub Voráček má unikátní rekord. Žádný hokejista v historii české reprezentace nenasbíral na jediném mistrovství světa tolik bodů.

Bratislava (od našeho zpravodaje) - Před čtvrtfinále zažili pořádný fičák. Češi prohráli se Švýcarskem na střely 26:40, v závěrečném dějství 4:15. Opět ale ukořistili tři body. Díky soupeřově risku s odvoláním brankáře a své elitní lajně.

Ta se při triumfu 5:4 nachomýtla ke čtyřem gólům. Na turnaji dohromady nastřádala už 40 bodů (14+26).

Cenu pro nejlepšího hráče úterního zápasu přebral z rukou bývalého kouče Vladimíra Vůjtka staršího kapitán Voráček. Za to, že otevřel skóre a později přidal dvě asistence. Celkem má ze sedmi duelů 15 bodů (3+12), a tak prožívá individuálně nejvydařenější mistrovství v historii české reprezentace.

Dosavadní rekord drželi Vladimír Vůjtek mladší a Martin Procházka, kteří na bronzovém šampionátu 1997 nasbírali 14 bodů.

Na 15 zápisů naposledy dosáhl Vladimír Růžička v roce 1986, tedy ještě za éry Československa.

"Umí se postavit, umí vystřelit, umí akci vymyslet. A hraje s vynikajícími spoluhráči," vysvětluje trenér Miloš Říha Voráčkovu bodovou explozi. "Všichni si přejeme, abychom měli člověka, o kterého se můžeme opřít."

"Dlouhodobě prokazuje, že patří k nejlepším na světě, k nejlepším v NHL," přidává na adresu kapitána jeho parťák Michael Frolík. "Není náhoda, že bývá vysoko v bodování. Jsem rád, že si s ním můžu zahrát. Chemie funguje, Síma (Simon, pozn. red.) nás výborně doplňuje."

Vskutku. Jak Frolík, tak Simon dokáží využít Voráčkových tvůrčích schopností.

Po úterní názorné ukázce zlomili Češi skóre se Švýcarskem z 1:1 na 3:1. Nejdřív skóroval Simon, jenž po převzetí kapitánova pasu a následném bodyčeku Gaëtana Haase vletěl do brány hned po puku.

"Ani jsem nevěděl, že je to gól," vysvětloval posléze Simon. "Myslel jsem, že jsem gólmana akorát srazil a nic z toho nebude. Frajer mě trefil a já už nic neviděl. Ale kluci říkali, že to do brány skočilo dřív. Já jen čekal, co poví rozhodčí."

Ti branku uznali. Nutno dodat, že na popud Říhovy trenérské výzvy.

Frolík o pár minut později zvýšil na 3:1 povedenou kličkou při úniku. "Voras (Voráček) to parádně prohodil bekovi mezi nohama a já jel sám. Tohle úplně není můj blafák, ale v poslední chvíli mě napadlo, že ho udělám," vykládal útočník.

A co na chvalozpěvy a svůj rekord říká sám Voráček? Vůbec nic. "O tom se nebavme, děkuji," poprosil novináře. "To nemyslím zle, fakt ne."

Ryšavý lídr z Philadelphie ví, že bez úspěchu ve čtvrtfinále přijdou jeho body nazmar.

Klíčové klání hrají Češi ve čtvrtek. S největší pravděpodobností zůstanou v Bratislavě, ale ještě neví, proti komu nastoupí. Jisté je, že budou hodně spoléhat na svou elitní formaci.

"Doufám, že formu potvrdíme," dodal Frolík.