Mrázek, nebo Francouz? Ten, kdo nám dá šanci vyhrát, řekl Prospal. Vše hraje pro číslo 33

před 1 hodinou

Téměř kdykoliv brali čeští hokejisté medaili z velké akce, stál v jejich brance gólman s božskou formou. Postavit do kasy neprůstřelnou zeď potřebují i dnes, jinak bude konec. Čtvrtfinále s Ruskem se hraje v 16:15 a obsazení brankářského postu trenéři tají: Vsadí na Petra Mrázka, kterého si pro čtvrtfinále připravovali v zápasech s těžšími soupeři, a nebo ho přesvědčí zatím mnohem jistější forma Pavla Francouze? Klíčová otázka vyžaduje těžké rozhodnutí, fakta ale hrají pro Francouze.

Paříž (od našeho zpravodaje) - Před turnajem se trenéři českého týmu zdráhali zvolit brankáře číslo jedna, ale během něj bylo naprosto jasné, komu věří víc. Petr Mrázek odchytal v základní skupině více zápasů, všechny proti mnohem těžším soupeřům. A to vše pravděpodobně hlavně proto, aby byl připraven na čtvrtfinále.

Ale je skutečně ve stoprocentní pohodě? Pomyslný boj o klíčovou pozici mu nevyšel, v posledním zápase se Švýcarskem pustil dva laciné góly. Pochybnosti jsou na místě. Od začátku turnaje nechytal s takovou jistotou jako jeho parťák, i proto se experti shodují: Dejte do branky Pavla Francouze!

Zamotanou hlavu měli z nastálé situace pravděpodobně i trenéři. "Bude chytat ten, kdo nám dá šanci vyhrát," řekl novinářům asistent trenéra Václav Prospal po předzápasovém tréninku. Jméno brankáře tají prý i proto, aby mátl soupeře.

Hokejisté hrají v 16:15 s Ruskem a volba brankáře bude klíčová. Téměř kdykoliv totiž čeští hokejisté prahli na mistrovství světa po medaili, měli v zádech gólmana s božskou formou. Pokud do branky nepostaví zeď dnes, čeká je s rozjetými Rusy rychlý konec.

Na kterého z gólmanů tedy trenéři pravděpodobně ukážou? Deník Aktuálně.cz tipuje Pavla Francouze, muže s číslem 33. Nehraje pro něj jen forma, ale také okolnosti a jméno soupeře.

Mrázek přiletěl jako velká posila z Detroitu, česká hvězda NHL s velkým očekáváním. Jenže skvělé chvilky zatím pravidělně střídá s těmi horšími. Ne a ne se chytit. Ustál sice nájezdy s Finskem, jenže taky byl v brance pokaždé, když se prohrálo.

Bylo by nefér dávat mu za vinu prohru s Kanadou, té poslední se Švýcarskem ale zabránit mohl. Pustil dva laciné góly, při jednom z nich si dokonce lapačkou srazil za záda střelu, která neletěla mezi tyče. Po zápase si to vyčítal.

Na druhou stranu: zkušenosti z minula velí, že Mrázek umí podobné minely hodit za hlavu. Vypnout a vrátit se na led jako vítěz. Špatně začal i v zápase s Finskem, v první třetině lovil puk ze sítě třikrát, vypadalo to na střídání. On pak branku zavřel a v závěru exceloval. I takový umí být.

O tom, že by se na dnešní zápas dokázal připravit, není pochyb.

Jenže Pavel Francouz podobné chyby nedělal vůbec. A taky je to on, komu mohou čeští hokejisté děkovat, že vůbec postoupili do čtvrtfinále. Klíčové tři body zachránil proti Norsku, když v závěru zápasu lapačkou fantasticky zlikvidoval přečíslení soupeře. Pak zabrzdil i ostrý nástup Francie.

Francouz je mnohem zkušenější také na mezinárodním poli. S reprezentací objíždí turnaje už léta, je na svém čtvrtém mistrovství světa. Celou tuto sezonu zářil na Euro Hockey Tour, celý rok chytá na širokém kluzišti. Tenhle styl hokeje dobře zná.

V neposlední řadě pro Francouze hraje také jméno soupeře.

Mrázek by byl pravděpodobně mnohem jasnější alternativou ve chvíli, kdyby Češi hráli se Švédskem či USA, týmy s převahou hokejistů z NHL, na jejichž styl je zvyklý. Rusko? To je úplně jiný hokej. A pro Mrázka taky neoblíbený soupeř. Jen v letošní sezoně proti sborné chytal dvakrát, Češi ani jednou nevyhráli.

V přípravě na Světový pohár v Petrohradu, i před třemi týdny na Euro Hockey Tour v Českých Budějovicích.

Francouz má na Rusy mnohem příjemnější vzpomínky. Nejenže v Rusku přes sezonu žije, taky byl letos statisticky nejlepším gólmanem Kontinentální ligy. Jeho jméno má u soupeře zvuk, těší se respektu.

"I kdybych do branky šel nebo ne, jsme tady jako tým, abychom čtvrtfinále prošli a vyhráli. Ten, kdo půjde do branky, musí hlavně předvést co nejlepší výkon," řekl Mrázek.

Zda dnešní těžká šichta padne na něj, nebo se do branky postaví Pavel Francouz, se dozvíme až těsně před zápasem.

Není to snadná volba.

Pavel Francouz Proč by měl chytat čtvrtfinále: S průměrem 0,99 branek na zápas je nejlepší na turnaji

Má formu: Ještě neudělal chybu

Rusy dobře zná: Byl nejlepším gólmanem KHL

Vychytal zápasy s Norskem i Francií. A tím i postup

Zkušenosti: Je na 3. MS v kariéře, objíždí Euro Hockey Tour Proč by neměl chytat čtvrtfinále: Nechytal na turnaji proti žádnému těžkému soupeři