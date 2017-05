Mrázek chyboval, Češi prohráli: Švýcaři hráli dobře, blokovali naše střely. Škoda toho mého gólu

před 29 minutami

Tenhle gól rozhodl zápas, přitom vůbec nemusel padnout. Střela z dálky ani nemířila na branku, gólman Petr Mrázek se do ní na poseldní chvíli rozhodl sáhnout a byla to chyba: Puk mu z lapačkou vypadl do branky. Českým hokejistům generálka na čtvrtfinále proti Švýcarsku absolutně nevyšla, prohráli 1:3.

Paříž (od našeho zpravodaje) - S výjimkou závěru druhé třetiny nedokázali švýcarského soupeře pořádně přitlačit, generálka na čtvrtfinále mistrovství světa dopadla pro české hokejisty špatně. "Hráli dobře, blokovali naše střely," řekl brankář Petr Mrázek.

Sám pustil jeden hloupý gól, když mu lapačkou propadla plachtící střela z dálky. Češi prohráli se Švýcarskem 1:3 a musí čekat na soupeře pro čtvrtfinále: Bude to buď Rusko nebo USA.

Švýcaři přitom na konci zápasu měli další šance ještě navýšit skóre. Český tým přehráli i přesto, že se jejich trenér rozhodl pro klíčový zápas turnaje dnes šetřit čtyři důležité hráče základní sestavy. Jonas Hiller, Ramon Untersander, Denis Hollenstein i Cody Almond sledovali zápas jen z tribuny.

Jak se po zápase se Švýcarskem cítíte?

"Švýcaři hráli dobře, nějaké šance tam měli. V obranném pásmu nám dobře blokovali střely, škoda toho druhého gólu."

Puk vám po střele z dálky zvláštně propadl lapačkou, proč?

"Ten puk šel vedle. Já jsem nevěděl, jestli do něj jít nebo ho nechat. V poslední chvíli jsem se pro něj natáhl a on tak zaplaval. Z lapačky šel do branky."

Výkon českého týmu byl ale od začátku ospalý, neměl jste ten pocit?

"My jsme se snažili to dávat na branku a oni to blokovali. V prvních patnácti minutách jsme měli snad jen jednu střelu, že jo. To není to, co chceme. Věděli jsme, že máme čtvrtfinále jisté. Snažili jsme se to zjednodušit a hrát zlehka, ale dnes to nevyšlo."

Nestalo se to poprvé: Na turnaji máte strašně špatné začátky. Rychle jste prohrávali s Kanadou, Finskem i Švýcarskem. Jen se štěstím jste nemuseli dotahovat ztrátu proti Francouzům. Proč?

"Ty začátky nejsou takové, jaké chceme. Bavíme se o tom před zápasem a vždycky tam jsou nějaké šance. Ve čtvrtfinále to bude klíčový moment, ubránit ten začátek."

Čím to teda je?

"Neřekl bych, že to je koncentrací. Víme, jak se máme soustředit na to. Vždycky si to před zápasem připomínáme, vidíme tam nějaké videoklipy, že musíme začátky chytnout. A pak prvních pět minut nevíme, co se tam děje. Dostáváme góly, nebo má soupeř vyložené šance."

Jak myslíte, že se teď trenéři rozhodnou v obsazení brankoviště do čtvrtfinále?

"To bych neřešil. Čtvrtfinále je o jednom zápase, uvidíme, jak to dopadne. Jsme tady jako jeden tým. Jak to bude, tak to bude."

Co když nepůjdete do branky?

"I kdybych šel nebo ne, jsme tady jako tým, abychom čtvrtfinále prošli a vyhráli. Ten kdo půjde do branky, musí hlavně předvést co nejlepší výkon."

Jak teď brát výsledek 1:3 a prohru se Švýcarskem, je to facka?

"Mají dobrý tým. Oba týmy měly jisté čtvrtfinále, hrálo se jen o tu druhou pozici. Je dobře, že to nevyšlo teďka. My se teď musíme připravovat na čtvrtfinále."

Možná se dá ta otázka položit i jinak. Ukázal vám tenhle zápas před čtvrtfinále něco pozitivního?

"Já si myslím, že ve druhé třetině jsme měli hodně šancí. Jak jsme dali gól, tak jsme je tam párkrát zamkli. Měli jsme dobré šance i ve třetí třetině, v tom musíme pokračovat."

Jak ale příště nezaspat začátek, když s tím máte takové problémy?

"Švýcaři mají kvalitní tým, že jo. Když se hraje proti Kanadě, Americe nebo Švédům, tak tam nebude čas na nějaké chyby. Musíme odehrát všechno vzadu dobře. Ten začátek bude důležitý. Když ho nechytneme, těžko budeme dohrávat."

Půjdete na Rusko nebo USA, co na soupeře říkáte?

"Mančafty jsou oba dva dobré. Amíci tam mají mladší tým a jsem teda překvapený, že porazili Rusko. Ještě to bude večer zajímavé, ještě nás Fini mohou přeskočit, když porazí Kanadu za tři body."