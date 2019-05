Bartošák by mohl v NHL dělat jedničku, říká Mrázek. Češi podle něj Kanadu porazí

před 15 minutami

Postup Caroliny až do semifinále play off zámořské NHL připravil hokejového brankáře Petra Mrázka o možný start na mistrovství světa na Slovensku, počínání krajanů ale na dálku pozorně sleduje. A věří, že v Bratislavě o víkendu uspějí a získají medaili. I s pomocí brankářského kolegy a kamaráda Patrika Bartošáka, s nímž se už od dětských let dobře zná.

"Viděl jsem ve čtvrtek půl zápasu a jsem rád, že to kluci s nepříjemným Německem zvládli. Věřím, že mají na medaili," řekl Mrázek na dnešní tiskové konferenci v Praze. I kvůli tomu, že se ze zámoří domů vrátil až v úterý, další utkání mimo čtvrtfinále neviděl. "Ale sledoval jsem vše přes onliny nebo livesport," uvedl sedmadvacetiletý gólman. V průběhu sezony to přitom vypadalo, že by na MS mohl chytat i on. Carolině se dlouho příliš nedařilo a byla mimo pozice zajišťující postup do play off. A Mrázek byl v pravidelném kontaktu s reprezentačním trenérem brankářů Zdeňkem Orctem. "Po Novém roce jsem mu říkal, že když bude možnost přijet, tak bych rád přijel," přiznal Mrázek. Ve druhé části sezony se ale i díky skvělým výkonům českého gólmana Hurricanes začalo dařit a do bojů o Stanleyův pohár postoupili. A vítězně zvládli i dvě série play off. Jedničkou národního týmu je možná i proto Bartošák, se kterým se Mrázek dobře zná. Oba pocházejí ze severní Moravy, chytali proti sobě a potkali se spolu i v dorostu Vítkovic. "Znám ho odmalička. Když nám bylo asi deset, tak jsme spolu byli v Ottawě na turnaji. Jinak jsme proti sobě hráli hrozně zápasů a pak jsme se potkali v dorostu ve Vítkovicích," uvedl Mrázek, který věří, že o rok mladší kolega má před sebou ještě velkou kariéru. "Předvádí kvalitní výkony už delší dobu a myslím si, že má na NHL," podotkl. Bartošák se už v Americe snažil prosadit, v letech 2011 až 2016 hrál v juniorské WHL a na farmě Los Angeles. "Vyhrál AHL, byl nejlepším gólmanem celé (juniorské) CHL. Myslím si, že má na to, aby v NHL chytal jako jednička," řekl Mrázek. 46 fotografií Do semifinálové brány se vloupal Voráček, pak přišla gólová smršť V sobotu bude mít Bartošák šanci předvést své kvality v semifinále MS proti Kanadě, pokud se tedy trenéři nerozhodnou nasadit do hry Pavla Francouze. Bez ohledu na jméno brankáře, který bude chytat, Mrázek věří, že Češi proti světové velmoci uspějí. "Dnes je hokej tak vyrovnaný, že může každý porazit kohokoliv. Myslím si, že kluci na turnaji předvedli výborné výkony, porazili silné Švédy. Šance, aby si zahráli o zlato, je hodně velká," dodal Mrázek.

