Říha o nominaci: Dělal jsem ji s těžkým srdcem. Zaťovič své místo uvolnil sám

Trenér Miloš Říha a reprezentační štáb rozhodli. Do Bratislavy odjede na hokejové MS trojice brankářů, osm obránců a čtrnáct útočníků. Ne všechny ale šedesátiletý kouč napíše na oficiální soupisku, nechá volná místa pro Pavla Francouze a případně i pro Davida Pastrňáka, Davida Krejčího a Tomáše Hertla podle vývoje sérií jejich klubů v NHL.

Na které pozici jste nejvíce váhal?

Váhal jsem na všech pozicích. Klukům jsme na tréninku dost naložili a oni odvedli stoprocentní a profesionální práci. Rozhodovaly detaily, měli na to asi všichni, ale rozhodovaly posty a dvojice.

Pomohl vám při rozhodování i poslední zápas proti Rusku?

Měli jsme jasno už docela dlouho, po jednotlivých přípravných zápasech. Posty nám buď zapadaly, nebo nezapadaly. Kostra byla jasná, před zápasem s Ruskem byly asi čtyři otazníky.

Jak byste celkově zhodnotil přípravu před MS?

Byla náročná, trvala trochu déle, ale všichni hráči k tomu přistoupili nesmírně zodpovědně. Poděkování patří i těm, kteří byli ze sestavy vyřazeni. Dělal jsem to s těžkým srdcem. Kluci udělali všechno pro to, aby se na MS dostali. Složili jsme mužstvo podle charakteru, podle dvojic ze zápasů, podle doplnění mužstva a statistik.

Kolik hráčů napíšete před prvním zápasem MS na soupisku?

Chtěli bychom si určitě nechat jedno volné místo pro brankáře a dvě nebo tři pozice do pole.

Jak dlouho dopředu měli jasno brankáři?

Jakub Kovář a Patrik Bartošák měli jasno pro tento turnaj i pro MS. Zranil se Petr Mrázek z Caroliny, nevíme, jak na tom je. Museli jsme se rozhodnout pro tyto dva. Jednička ještě určena není.

Přesvědčili vás Jakub Kovář s Bartošákem i na turnaji v Brně?

Kdyby nepřesvědčili, těžko bychom je vzali. Všichni brankáři, kteří se v sezoně zapojili do programu národního týmu, ukázali, že jsou vynikající a mohli by nás v budoucnu reprezentovat. To se týká třeba i Romana Willa.

Možná překvapivě je v týmu David Tomášek. Proč jste ho zařadil do nominace?

Když se podíváte na jeho statistiky, je na ledě úspěšný, dává góly, má plusy. Má i nějaké minusy do obrany, ale je to dravec, který se chce ukázat. Mládí, které chceme ukázat my. Pokud by se dostal do sestavy, věřím, že nám to vrátí.

Jak těžké pro vás bylo vybrat mužstvo pro závěrečný turnaj z pohledu, že jste něco takového dělal poprvé v trenérské kariéře?

Celá sezona pro mě byla zvláštní. Chtěli jsme udělat tým, aby parta spolupracovala, což se povedlo. Kluci makali dobře, těžko se mi vybíralo, ale rozhodnutí muselo přijít.

Co by měla být silná stránka českého týmu?

Máme velmi kvalitní první dvě pětky. Pokud budou udávat tón, můžou se k tomu přidat další dvě pětky a můžeme to různě tvořit, skládat a přeměňovat. Případně můžeme první pětku doplnit při nějakém odpočinku. Dělali jsme nominaci tak, aby byla vyrovnaná a vyvážená na všech postech. Trochu nás trápí pozice středního útočníka.

Jak těžké bylo vyřadit zrovna Martina Zaťoviče?

Pozvali jsme si ho k sobě. Je to férový chlap a dali jsme mu na výběr. Řekl, že měl těžkou sezonu a chce se připravit na další. Nechtěl čekat, pokud bude pod čarou. Nechtěl jet do Bratislavy s tím, že bude čekat, jestli ho dopíšeme, nebo ne. Uvolnil to mladším.

Jiří Sekáč opustil tým z rodinných důvodů. Můžete prozradit, co za tím je a jestli jste s ním jinak počítal?

Jeho sezona byla vynikající, i když v národním mužstvu to nebylo takové, jak jsme předpokládali. Ale počítali jsme s ním. Nicméně poslední týden v přípravě nevypadal dobře, viděli jsme, že se trápí. Má své problémy, které mu nedovolují zúčastnit se šampionátu.