Nelíbí se mi, jak hrajeme, snad je to plán, říká Broš. Teď Češi hledají svého Anttilu

Nezdolali nikoho, kdo postoupil. Trefili se jen čtyři forvardi, kteří jsou nyní ve hře. Češi ve skupině hokejového mistrovství světa v Rize nepřesvědčili a ve čtvrtfinále se dnes v Tampere střetnou s neporaženými Američany. Bývalý útočník Michal Broš, světový šampion z roku 2000, v rozhovoru dumá, kudy by mohla vést cesta dále a proč Češi potřebují svého Marka Anttilu.

Jaké šance má reálně český tým v odpoledním čtvrtfinále?

Moc se mi nelíbí, jak to tam zatím z naší strany probíhá. Nicméně jsem trochu optimista v tom, že když Amíci vyhráli všechny zápasy, často se stává, že zrovna ten rozhodující dopadne opačně. Pamatuju si hodně takových případů. Byl jsem na MS 2002 ve Švédsku, kdy jsme vyhráli všech šest zápasů a vypadli jsme ve čtvrtfinále s Ruskem, které bylo předtím hrůzostrašné. Stává se to.

Může být českým trumfem určitá herní zodpovědnost, která by mohla Američany otrávit, pokud jim zápas hned nebude vycházet?

Oni hrají po celou dobu šampionátu rychlý a živý hokej. Je tam hodně kreativity, mají v týmu šikovné mladé kluky. Jde o to, jak budeme stíhat a jakým způsobem se nám podaří držet je na uzdě obrannou taktikou.

Říkal jste, že se vám výkony českého týmu nelíbí. Tři porážky ve skupině, nebylo to bůhvíjak přesvědčivé, že?

MS je každý rok o rozhodujících zápasech play off, do té doby je to jen taková rozpinkávaná. Ale nelíbí se mi, že jsme si neporadili s nikým ze silných soupeřů a nedaří se nám střelecky. Na druhou stranu jsme na turnaj už odjížděli s tím, že hra bude založená na jiných atributech. Nejsem úplně překvapený. Spoléháme na to, že všechno se správně načasuje na dnešní zápas.

Jinými slovy Češi hrají, na co mají?

Přesně tak. Od prvního zápasu nás provází neuvěřitelná smůla na zranění hráčů, kteří by produktivitu zvedli. Odjeli Filip Chytil a Lukáš Sedlák. Stojím si za tím, že se mi hra a výkony nelíbí, ale věřím, že je to plus mínus součást nějakého plánu před play off. Věřím, že klukům může pomoct i celkem čerstvá vzpomínka na loňský rok, kdy jsme USA porazili v zápase o bronz.

Je problém, že v sedmi zápasech zatím skórovalo jen pět českých útočníků? Navíc jedním z nich byl Sedlák, který už v týmu není. Američané mají produktivitu více rozloženou.

Určitě, produktivita je slabá. Nese ji jen pár hráčů. Je neuvěřitelné, co předvádí Červus (Roman Červenka) s Dominikem Kubalíkem, potřebovali bychom ještě další takovou lajnu. Ale znovu opakuju, že jde o jeden zápas v play off. Když se probudí nový střelec a první lajna přidá nějakou trefu, může to stačit. Dám příklad Finů z MS 2019, kdy kapitán Marko Anttila nasázel v play off čtyři góly a vystřílel titul. Kdežto ve skupině měl 0+0.

Předpokládá se, že chytat bude Karel Vejmelka. Jak jste vnímal šachy s brankáři v úvodu turnaje? Vejmelka šel do branky až na čtvrtý zápas, trenéři nechtěli nic prozradit.

Nepochopil jsem to. Těšil jsem se na Karla, který už vloni ukázal, co v něm je. Teď měl v NHL ještě lepší sezonu a zdálo se, že kdo jiný by měl chytat. Dostal se do brány docela málo, připadalo mi to nepochopitelné a divné. Ale já v týmu nejsem a trenéři s gólmany určitě komunikují. Takže pevně doufám, že šlo o nějaký záměr a že to přinese dnes své ovoce.

Co další dvojice ve čtvrtfinále? Koho vidíte jako favorita?

Mrzí mě, že proti sobě hrají Kanada s Finskem a jeden z nich půjde od válu. Chci, aby postoupili Finové, takže řeknu Finsko. Myslím, že Lotyši by v euforii mohli zakousnout Švédy. Ti mě v určitých úsecích zápasů tolik nepřesvědčili, naopak Lotyši by to v té atmosféře mohli zvládnout. Švýcaři jsou považovaní za hlavního favorita turnaje a Němce podle mě porazí.

A kdo tedy postoupí ze zápasu Česka proti USA?

Amerika je papírový favorit, ale řeknu, že naši postoupí po výkonu, o kterém jsem mluvil. Pokud udrží kvalitní zodpovědnou obranu, soupeře na uzdě a ve zlomových momentech se projeví naši zkušení hráči.