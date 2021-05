MS bývalo stereotypem, letos táhne, míní Broš. Češi si podle něj mohou věřit na zlato

V pátek odstartuje v Rize hokejové mistrovství světa, a byť Češi na medaili čekají devět let, odjeli do dějiště šampionátu se zvýšenou dávkou sebevědomí. Přípravu zvládli výsledkově perfektně, kouč Filip Pešán namixoval slibně vyhlížející výběr. Michal Broš, mistr světa z roku 2000, komentuje pro Aktuálně.cz vyhlídky mužstva.

Devět výher z devíti zápasů v přípravě, vypadá to hezky. I předvedenou hrou udělali kluci dojem. Navíc se MS hraje po dvou letech, i proto jsou všichni včetně fanoušků hladoví a natěšení.

V Česku máme velké masy hokejových fanoušků a ti teď po dlouhé době zažijí tak velkou událost. Konečně mohou v koronavirové době sledovat takovou akci, o MS bude podle mě velký zájem. Přece jen, když se MS za normální situace hraje každý rok, občas je to už trochu stereotyp.

Kluci zvládli "povinné zápasy" na úvod přípravy, ale především České hry proti soupeřům, u kterých už výsledky mají svou váhu. Zvlášť v situaci, v jaké se český hokej nachází, tohle musíme brát.

Hra vypadala výborně, je to důležitá podpora sebevědomí pro vstup do turnaje. Proti Finsku a Švédsku sice vázlo zakončení, ale o to cennější je, že si tým stejně poradil a vyhrál. Protože když se pak hraje čtvrtfinále a další klíčové zápasy, musíte umět reagovat, i když něco nefunguje.

Skladba mužstva se mi líbí. Kluci, kteří se omluvili, na to mají právo a ani nemusí sdělovat důvody. I bez nich je ale zřetelně vidět osa hráčů, rýsují se jednotlivé role. Jsou tam mladí kluci, dovedeme bruslit, rozjet útok. Jsem opravdu zvědavý, jak to půjde, ale vypadá to slibně.

Zmíním Filipa Hronka, to je světový bek. Ukazoval to v Hradci na startu extraligy, ukazuje to v nároďáku. Je za ním vidět hodně práce, dělalo se s ním na farmě Detroitu v Grand Rapids, kde byl určitě značný podíl Jirky Fischera. Filip se vypracoval, má to správně nastavené v hlavě.

V útoku udělal skvělý dojem Míša Špaček, asi všichni koukali, co v těch zápasech s Finy a Švédy předváděl. Já si pro své potřeby stříhám klipy různých činností a musím říct, že mě hodně zaujal. Čtyři z pěti branek proti Finsku a Švédsku připravil svou asistencí.

Ukázal hezké stahovačky, perfektní krytí puku. Nechci říct, že mě úplně překvapil, ale je to hráč, který hodně vystrčil rohy. Ještě pozvedl úroveň oproti zápasům v Třinci. Za mě to byl nejlepší útočník přípravy.

Je skvělé, že třikrát se trefil Filip Zadina. Když útočník chytí lauf, ví, že mu stačí jedna dobrá pozice, jedna rána. I kdyby se zrovna necítil dobře. Na Filipa se určitě bude spoléhat. Všichni doufáme, že oporami budou i Jakub Vrána a Dominik Kubalík, ale nechci vynechat ani další hráče.

Michal Broš Hokejový trenér, bývalý útočník, 45 let. Olomoucký rodák, který má na kontě čtyři extraligové tituly (se Vsetínem z let 1998 a 1999, se Spartou z let 2000 a 2002) a dvakrát (2007, 2008) vyhrál finskou ligu s Kärpätem Oulu. V roce 2000 v Petrohradu se stal světovým šampionem. Česko reprezentoval ještě o dva roky později na MS ve Švédsku. V letech 2017 až 2019 pracoval jako sportovní manažer Sparty, v uplynulé sezoně působil na pozici trenéra rozvoje a dovedností v Mladé Boleslavi. Patří do skupiny "skills coachů" Českého hokeje a od příštího ročníku povede juniory Jihlavy, kde bude zároveň šéfovat celé mládežnické akademii.

Adam Musil, Jirka Sekáč, Jirka Smejkal, Kuba Flek. To jsou hráči, kteří skvěle bruslí a zároveň dovedou podržet kotouč. Pojem černá práce, to už se mi v současném hokeji moc nelíbí, ale tohle jsou kluci, kteří také budou mít své využití. Nebude to jen o těch "top stars".

Samozřejmě od Vrániče a Kubaldy se branky očekávají, předvedli to už před dvěma lety v Bratislavě. Nemám strach, že tam nefláknou ten svůj standard. A pokud přidají něco navíc, můžeme pomýšlet na úspěch.

Vránič říkal, že přijel pro zlato. Správně. Pro co jiného by měl jet? S tím, že to zase nedopadne? Naopak. Na medaili, potažmo na zlato čekáme dlouho. Myslím, že pro to tam odjeli všichni.

Názory, že ostatní týmy obvyklých velmocí jsou letos slabší, bych nebral moc vážně. Vzpomeňme si, s jakým výběrem vyhráli Finové před dvěma lety v Bratislavě. Skoro nikdy nevyhrává to papírově nejsilnější mužstvo. Rusové posbírali na domácí MS 2000 nejlepší hráče, které mohli, a pak nepostoupili ani do čtvrtfinále.

Nemůžeme podceňovat ani Kanadu s Amerikou, přestože jejich nejlepší hráči hrají o Stanley Cup. Zrovna oni jsou i tak schopní složit silný tým.