Jsme favoriti, neschovává se Frolík. Musíme na Němce vlítnout a nedělat si hlavu

před 55 minutami

Michael Frolík hraje své třetí MS v hokeji, v letech 2011 a 2012 s českým mužstvem čtvrtfinále zvládl. Štístko pro klíčové zápasy? "Raději o tom nemluvme," prohodí s úsměvem útočník Calgary. Před utkáním proti Německu nechce nic zakřiknout, o soupeři a jeho hvězdách, které zná dobře z NHL, mluví s respektem. Ale zároveň ví, že favoritem jsou před čtvrtfinále v Bratislavě Češi.

Včera jste po zápase se Švýcarskem říkal, že byste ve čtvrtfinále Němce bral o něco více než ostatní soupeře. Teď je to realita.

Papírově jsou trochu slabší, jsme favoriti. Ale není náhoda, že byli třetí ve skupině. Mají velice silná jména jako Leon Draisaitl nebo Dominik Kahun, kteří mohou zápas rozhodnout sami a strhnout celé mužstvo. Nesmíme nic podcenit a maximálně se na ně připravit.

Musíte si dát speciálně na Draisaitla pozor?

Ano, stačí mu na ledě jeden moment, jedna chvilka. Z NHL ho znám docela dost, s Calgary hrajeme proti Edmontonu často. Každá lajna, která půjde proti němu, si musí dát pozor, aby mu nedala příležitost jako dva na jednoho a podobně. Přečíslení umí využít, mohlo by to být smrtící.

Je nejnebezpečnější v situacích jeden na jednoho?

Je to komplexní hráč, má všechno. Je veliký, silný v rozích, silný na puku. Na to, jak je veliký, umí být i hodně rychlý. Má výborné hokejové myšlení, bývá o myšlenku napřed. Ví, kam bude puk dávat, co se na ledě stane. Ale vyjmenoval jsem snad všechno, je zkrátka komplexní, silný i v soubojích.

Jak dobře znáte Kahuna z Chicaga?

Tolik ho neznám, proti Chicagu hrajeme jednou dvakrát za sezonu. Vím, že je to technický hráč a s Draisaitlem v jedné lajně umí být opravdu hodně nebezpeční.

V letošním play off NHL jste poznal brankáře Philippa Grubauera z Colorada, které vás vyřadilo. Co byste k němu řekl?

Chytal výborně v play off i celou sezonu. Není náhoda, že v play off potom odsunul Semjona Varlamova. Doufám, že na něj najdeme nějaký recept.

Proč se vám to v play off s Calgary nepodařilo?

Tam to ani nebylo tolik o gólmanovi. Colorado hrálo celkově lépe než my, dost nás přestříleli. Nebyly tam zápasy, které by gólman vyloženě ukradl. Chytal velice dobře, ale postup si uhráli jako tým.

Připravovali jste se s útočníky speciálně na Grubauera?

Nějaké informace jsme měli. Kde má slabiny, kam dostává góly. Takový servis je v NHL běžný. Tady na mistrovství zatím extra příprava neprobíhala, stejně se pak musíte rozhodnout hlavně v té dané situaci a nevzpomínat, kde bylo co napsané v kabině. Na druhou stranu je dobré o těch slabinách vědět, máme od toho Oriho (trenér brankářů Zdeněk Orct), určitě nám poradí.

Poradí i Pavel Francouz, který ho z organizace Colorada zná?

Asi ho bude znát velice dobře. Zeptáme se, kde má Grubauer slabiny.

Trenér Miloš Říha říkal po zápase se Švýcary, že občas je potřeba ubrat z divokého tempa a dodržovat více taktiku. Bude to podle vás ve čtvrtfinále hodně důležité?

Máme tady hodně mladých kluků, i když někteří už zkušenosti z velkých zápasů mají. Podle mě musíme hrát čtvrtfinále jako každý zápas, nebýt z toho příliš nervózní a mít to v hlavách. Není dobré nějak vyčkávat, budeme se snažit na ně vlítnout. Když nám šly nohy, vždycky jsme byli úspěšní. Lehce se to říká a hůř provádí, ale zkusíme to odehrát naplno jako každý zápas.

Čekáte, že Němci budou od začátku spíše zalezlí?

Pořádně jsem jejich zápasy neviděl, teprve si o nich něco řekneme. Jak napadají, jak brání střední pásmo. Ale myslím si, že v dnešní době už žádné týmy moc nevyčkávají vzadu. Spíš je to o bruslení a napadání. Uvidíme, s čím přijdou, ale budeme připraveni reagovat na všechno.