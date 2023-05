Nechci spekulovat, řekl Jalonen k chuti pokračovat. Má přitom smlouvu ještě na rok

Cestující se na pražské letiště vrací pomaleji, než je to v případě jeho evropských konkurentů, jako jsou letiště ve Vídni či Varšavě. Vyplývá to z dat Asociace evropských letišť. Podle zástupců oboru je to důsledek malé státní podpory za covidové pandemie, ale také větší závislostí na ukrajinském a ruském trhu či úpadkem dříve dominantního dopravce ČSA.

Rok 2019 byl z pohledu letectví rekordní pro všechna tři zmíněná letiště ve střední Evropě, pražské tehdy odbavilo zhruba 17,8 milionu cestujících, varšavské letiště 18,8 milionu lidí, vídeňské 31,6 milionu.

Covidová pandemie způsobila velké propady odbavených cestujících na všech letištích po světě. Na pražském letišti to byl úbytek cestujících téměř o 80 procent, ve Vídni o 75, Varšava klesla o 71 procent. Podle prognózy Asociace evropských letišť se na předcovidová čísla dostanou evropská letiště na přelomu let 2024 a 2025, u pražského letiště to však bude nejspíš až o rok později.

V porovnání let 2022 a 2019 co do počtu odbavených cestujících si vede pražské letiště hůře než konkurence ve střední Evropě. Oproti roku 2019 chybí pražskému letišti zhruba 40 procent cestujících, ve Vídni i Varšavě je to zhruba 25 procent.