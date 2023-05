Špatný, komentoval Sedlák duel s Kazachy. Na prvním MS září, ale přičítá to náhodám

Český reprezentační útočník Lukáš Sedlák nasbíral v úvodních dvou zápasech hokejového mistrovství světa v Rize tři góly a dvě asistence, v produktivitě turnaje mu patří druhé místo. Přesto byl po nedělním vítězství 5:1 proti Kazachstánu spíše kritický.

Jaký byl zápas proti jednomu z outsiderů skupiny? "Špatný," začal Sedlák své hodnocení lakonicky a s lehkým úsměvem.

Ten si vzhledem k povinné výhře mohl dovolit, ale s herním projevem reprezentace spokojený nebyl. "V první třetině to bylo půl na půl, druhá se nám vůbec nepovedla. Jsem rád, že jsme to zvládli bez velkých nervů, nicméně musíme se poučit," řekl třicetiletý forvard Pardubic.

Z prvního dějství si Češi nesli náskok dvou branek, v polovině zápasu však Dominik Kubalík neproměnil trestné střílení, Kazachstán vzápětí snížil a vrátil se do hry.

"Je to varování. Po dvou jednoduchých gólech jsme si mysleli, že to půjde samo. Chtěli jsme hrát hezký a lehký hokej, ale to už dneska na nikoho neplatí. Ve třetí třetině jsme začali více pracovat a hned to bylo lepší," poznamenal autor gólu a dvou brankových nahrávek.

Uklidnění v podobě trefy na 3:1 zařídil právě Sedlák po 66 sekundách třetí části. Střelou z levého křídla na vzdálenější tyč zaskočil jinak velmi pozorného brankáře Andreje Šutova.

"Byl to náhodný gól, i když to tak možná nevypadalo. Házel jsem to tam tak z ničeho, gólman podle mě udělal chybu," popisoval střelec.

V pátečním otevíracím utkání MS přispěl k výhře 3:2 nad Slováky dvěma trefami, po přičtení tří bodů proti Kazachstánu patří Sedlákovi v tabulce produktivity turnaje druhé místo. Lepší je pouze kanadský obránce MacKenzie Weegar s bilancí 2+4.

"Jsem rád, že jsem takhle pomohl, ale jsou to dva zápasy. Nepřeceňoval bych to. Proti Kazachstánu to byly dvě druhé nahrávky, náhoda. Můžu hrát daleko lépe a budu se na to soustředit," odpovídal Sedlák.

Ve třiceti letech hraje na prvním světovém šampionátu dospělých v kariéře. Národní dres už sice oblékl loni na olympiádě v Číně, tam ovšem ve čtyřech zápasech zapsal jedinou asistenci.

V Rize je Sedlák po povedené sezoně, kterou rozdělil mezi Colorado, Philadelphii a Pardubice, reprezentačním tahounem.

Přestože v Pardubicích podepsal smlouvu do konce sezony 2027/28, výkony na MS by si ještě mohl říct o šanci v zámoří. Alespoň o tom spekulují fanoušci na sociálních sítích.

Na kontě má 194 utkání v NHL, většinu za Columbus, kde nejčastěji plnil roli útočníka čtvrté formace. V roce 2016 s týmem Lake Erie Monsters triumfoval v AHL.

"Zní to hezky, že to lidé říkají. Klauzule do NHL je ve smlouvě vždy, ale dál bych to teď nekomentoval," usmíval se Sedlák.

Nyní má v hlavě pondělní duel proti domácímu Lotyšsku. "Bude to něco jiného, vtáhne nás to více do zápasu, více si to užijeme. Doufám, že tomu přizpůsobíme naši hru a předvedeme dobrý výkon. Nesmíme polevovat," řekl k zápasu, u kterého se očekává bouřlivá kulisa.

Utkání začíná v 19:20, sledovat ho můžete také prostřednictvím online přenosu deníku Aktuálně.cz.