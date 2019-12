Prázdniny v Česku miloval. Teď je Reichel klenotem Němců, parťáci ho vidí v NHL

Dva roky nazpět pomohl české dvacítce do semifinále Kristian Reichel. Tentokrát by na hokejovém mistrovství světa mohl zazářit jeho bratranec Lukas. Za Německo.

V češtině dá dohromady jen pár slovíček, neboť doma ji neslýchal. Německá matka a Martin Reichel, který z Česka emigroval po pádu železné opony, na něj mluvili německy.

Své kořeny však Lukas dobře zná. "Prázdniny v Česku jsem vždycky miloval. Je to pro mě neobyčejné místo," vyprávěl 17letý útočník webu IIHF.

Pří výletech na východ od hranic potkával strýce Roberta, legendu českého hokeje, či bratrance Kristiana. Oba ale v posledních letech vídá zřídkakdy. "Samozřejmě vím, co (Robert) dokázal. Na české hokejové scéně je hodně aktivní. A taky vytížený. Před mistrovstvím juniorů jsme spolu nemluvili," přiznal Lukas. "S Kristianem je to stejné. Jako děti jsme se znali o trochu lépe, teď máme plno práce s našimi hokejovými kariérami."

Není vyloučené, že jednou se všichni potkají při mezinárodním klání.

Robert Reichel je asistentem trenéra české reprezentace. Kristian bojuje za mořem jako "farmář" o přízeň Winnipegu. A teď o sobě poprvé dává hlasitě vědět také Lukas Reichel.

Minulou sezonu zakončil skvělými čísly v juniorce berlínského Eisbärenu. Zároveň podával slušné výkony v mládežnických reprezentacích Německa. Vyloženě však nevyčníval. Mnozí tak předpokládali, že Reichel půjde po létě hostovat do profesionálního mužstva z nižší ligy. On místo toho vyletěl rovnou do áčka Eisbärenu. Mezi domácí smetánku.

Co je ještě zajímavější, ve 24 zápasech už nastřádal 15 bodů (8+7). Nastupuje s Maximem Lapierrem, jenž odehrál víc jak šest stovek duelů v zámořské NHL.

"Stojí za tím spousta práce," vysvětloval Lapierre Reichelův rychlý vzestup. "K tomu má Lukas přirozený talent. Něco, s čímž se narodíte. Hodně dobře bruslí, věří si s pukem na holi i bez něj, má skvělý přehled."

"Ani nepotřebujete zkušenosti z NHL, abyste poznali, že Lukas disponuje ohromným potenciálem," řekl Craig Streu, asistent trenéra Eisbärenu. "Kluci tohle vidí a je jim jasné, že Lukas se jednou může v NHL výrazně prosadit. Proto ho podporují a při každém tréninku na něj tlačí."

"A jak jste si jistě všimli, Lukas v posledních několika měsících vystoupal do žebříčků pro draft," doplnil Streu.

Jednadvacetiletý Kristian Reichel v nich kdysi figuroval taky, ale hustým sítem nakonec neprošel. Nyní má šanci Lukas. Svou pozici může ještě posílit, neboť do příští dražby talentů zbývá půl roku.

Hodně si může pomoct na probíhajícím šampionátu v Ostravě, kde poměřují síly nejlepší junioři světa. "Pro nás mladé kluky jde o hrozně důležitý turnaj, protože nás uvidí skauti z NHL, kterou všichni vnímáme jako cíl," přiznal Reichel.

To ale neznamená, že cílů nemá víc. Tím dalším úspěch Německa. "V první řadě myslíme na záchranu, ale taky naprosto věříme tomu, že je v našich silách udělat mnohem větší rozruch," doplnil klenot Eisbärenu.

Vskutku. Němci mají beka Moritze Seidera, šestku posledního draftu, která válí na farmě Detroitu. Prvním kolem prošel i křídelník Dominik Bokk, jenž hraje mezi švédskou elitou. Osu mužstva pak tvoří hráči z nejvyšší domácí soutěže. Hned sedm z nich tam od podzimu odehrálo kolem 20 zápasů. Supertalent Tim Stützle sbírá skoro bod na zápas.

Hned za ním je v produktivitě Reichel. Proto s klidným svědomím prohlašuje: "Tenhle rok máme moc dobrý tým."

V sobotu od 15:00 Reichelova slova prověří domácí Češi, kteří zkraje mistrovství světa překvapivě skolili silné Rusko.