Laxní jsme nebyli, ale mohlo to tak vypadat, uznal Kubalík. Hattrickem otočil zápas

Kanonýr Dominik Kubalík na mistrovství světa v Rize brankou na 1:2 v 39. minutě ukončil střelecké trápení českých hokejistů v utkání se Slovinskem a nakonec se na výhře 6:2 nad outsiderem podílel čtyřmi body za hattrick a jednu asistenci.

Sedmadvacetiletý útočník Detroitu potvrdil skvělou formu a vládne statistikám turnaje se šesti brankami i deseti body. Gólmana Luku Gračnara překonal poprvé v přesilové hře střelou z pravého kruhu a pochvaloval si důležitost tohoto gólu.

"Strašně nám pomohl, dal nám jistotu, že jsme to konečně zlomili. Sám jsem cítil, že odteď už to konečně půjde. Najednou jsme začali jezdit, pomohli jsme si navzájem a dokázali jsme je přehrávat. Ve třetí třetině už jsme to byli my," řekl Kubalík v rozhovoru s novináři.

První třetinu Češi prohráli 0:2 a podle Kubalíka vůbec tým nehrál, co měl. "Nebylo to o tom, že by to nešlo. Vůbec jsme nedělali věci, které jsme měli. Nešly nohy, nedokázali jsme si pomoct. Všechno ale začíná od soubojů, které by měly být alfou a omegou každého výkonu. Když do toho jdeme na padesát procent, nemůžeme vyhrát. Na mistrovství světa není tým, který se porazí sám. Nechci říct, že jsme byli laxní a nechtělo se nám, uznávám ale, že to tak působilo. I když si myslím, že jsme do zápasu šli naplno, nebylo to vidět," hledal příčiny nepodařené velké části zápasu.

Podruhé v utkání se trefil ve 44. minutě v přesilové hře znovu z pravého kruhu. Celkově dal v přesilovkách na turnaji čtyři góly a věří si. "Ale jedna střela po ledě mezi nohy, druhá zase po ledě vedle betonu. Kdyby to byly víka, jako je tam sází Ovečkin, bylo by to něco jiného. Dneska to bylo dost se štěstím. Ale beru úplně všechny góly a mám radost, že nám přesilovky fungují a dokázali jsme se o ně opřít," prohlásil Kubalík.

Vstřelil druhý hattrick v reprezentační kariéře. První dal v listopadu 2011 na turnaji Karjala v Helsinkách při výhře nad Ruskem 5:2. Netuší, jestli za něj bude platit do týmové kasy. "Vůbec nevím, ale jen tak mi to asi neprojde. To je ale to poslední, co mě teď zajímá. Hattrick samozřejmě potěší, moc jsem jich za kariéru nedal, hlavně jsem ale strašně rád za výhru," řekl Kubalík.

V prvním útoku s kapitánem Romanem Červenkou přišli na turnaji postupně na centru o zraněné Filipa Chytila a Lukáše Sedláka, dnes začali s Michaelem Špačkem a od třetí třetiny se k nim zařadil Vladimír Sobotka. "Hledáme vhodné spojení. Se Špágrem to nebylo špatný, ale chtělo to nějaký impulz, který přišel ve třetí třetině s Vláďou. Prospěl nám, najednou to začalo fungovat," uvedl Kubalík.

A výkon z úvodu utkání se Slovinskem bere jako varování do dalšího průběhu. "Neexistuje, aby se na mistrovství opakoval výkon z první třetiny. To prostě nejde. Poučíme se z toho. Jenže věcí, za kterých jsme se měli poučit, už bylo na turnaji dost," řekl s připomínkou pondělní porážky s Lotyšskem 3:4 v prodloužení.

Při smůle se zraněními, která český tým na turnaji provází, doufá, že nepřijdou další. Zatrnulo mu po zásahu útočníka Jiřího Smejkala pukem do nohy a také při nepříjemném podlomení kolena obránce Michala Jordána v závěru v souboji u mantinelu. "Obzvlášť v situaci, v níž se nacházíme, takové věci nerad vidím. Doufám, že oba budou v pohodě. Jsou to velcí bojovníci, kteří něco vydrží," dodal Kubalík.