„Kritika ano, ale…“ Experta štvou útoky na Rulíka, jinému vadí trenérovy výroky

Trenér je to zlatý, ale také hodně kritizovaný. Po mistrovství světa Radim Rulík v úřadu reprezentačního kouče končí a oponenti z řad fanoušků i bývalých hokejistů se nemohou dočkat. Proč to štve Václava Nedorosta? I o tom je nová epizoda podcastu Bago před čtvrtfinále proti Finsku.
Dobrý start! Blamáž! Potlesk. Nečekaná dřina. Štěstí. Zklamání. Statečný vzdor! Dánsko, Slovinsko, Švédsko, Itálie, Slovensko, Norsko a Kanada. Poznáváte české zápasy na mistrovství světa? Jistě, poznáváte.
Není to od týmu Radima Rulíka fiasko, ale že by k jeho hernímu projevu fanoušek zahořel letní láskou… to také ne. Vysvětlení střídavé kvality představení hledají v nové epizodě podcastu Bago bývalí hokejisté Václav Nedorost s Romanem Málkem a moderátorka Tereza Kubíčková.
„Není sranda v deseti dnech odehrát sedm utkání,“ vezme si Nedorost úvodní slovo.
„Sezona je extrémně dlouhá, teplo v hale extrémně velké. Těžko se na tom letišti hledají nohy, pokud docházejí síly,“ má pochopení pro výpadky výkonu reprezentačního stroje.
Rychle přejde k věci, která ho trápí víc než prohry s Norskem, Slovinskem či boj s Itálií.
„Vadí mi, jak moc osobní je kritika Radima Rulíka a realizačního týmu. To nejsou chlapi, kteří by šli na tu střídačku někde od piva. Moc dobře Radima znám a vím, jaký to je profesionál,“ štve manažera českobudějovického Motoru.
Bývalý brankář Málek oponuje. „Kritika je důležitá a jsou výroky od Radima Rulíka, které se mi nelíbí. Není pravda, že hráči vyhrávají a trenéři prohrávají. Tak to nevnímám,“ nelíbí se mu dotčenost hlavního kouče.
Věcná diskuse se týče herního projevu, skladby týmu. Co nejvíc brzdí českou ofenzivu? Měl být výběr složen bez historicky úspěšných hráčů, kteří za sebou mají dlouhou sezonu? Byla by cesta dát přednost jen mládí? A má se po olympiádě mistrovství vůbec hrát?
Odpověď na poslední otázku zazní mimo řečí. To když se Málek začne rozplývat nad hrou Kanady. „Škoda je dobrého člověka,“ mávne rukou nad ztrátou českého vedení.
„Od druhé třetiny prostě přiložili pod kotel a už jsme jim nestačili,“ nabízí realistický pohled na prohru 2:3 ze závěru skupiny.
Výsledek posunul Čechy do dějiště finálových utkání, jaké je stěhování do Curychu pro kustody? A jaké jsou naděje zůstat v tamní kabině déle než jeden zápas? I o tom všem je povídání v Bagu před závěrečnou fází mistrovství světa.
