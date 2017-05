Kosticyn letěl vzduchem, Šimek ho zastavil ukrutným hitem: To jsem odkoukal od Gudase

před 5 minutami

Radim Šimek ukázal, že umí zahrát do těla. Andrej Kosticyn se po tvrdém hitu pěkně dlouho sbíral z ledu. | Foto: Michal Eger

Má jen 180 centimetrů a 89 kilo, ale v tu chvíli byste to do něj určitě neřekli. Český obránce Radim Šimek se v zápase s Běloruskem blýskl výstavním hitem na Sergeje Kosticyna. Navrch přidal i jeden gól a byl zcela zaslouženě vyhlášen nejlepším hráčem zápasu.

Paříž (od našeho zpravodaje) - Pane jo, to je forma. Radim Šimek na mistrovství světa potvrzuje, proč má namířeno do NHL. Hraje důrazně a zároveň čistě, nepropadá vzadu a podniká výpady do útoku. Pod výhrou 6:1 nad Běloruskem se podepsal jedním gólem a parádním hitem. Byl vyhlášen nejlepším českým hráčem zápasu.

"Je to úleva. Dokázali jsme si, že umíme dávat góly. Dali jsme jich šest, ale zase bych to nezveličoval. Musíme být pořád pokorní," řekl po zápase, který český tým dostal do pohody.

Jemu osobně vyšlo vše, na co sáhl. Nejenže dal ránou od modré gól, taky ukázal, že mu není cizí hra do těla. Když se zpevnil proti rozjetému Andreji Kosticynovi, nevěřili byste, že má jen 180 centimetrů a je jedním z nejdrobnějších českých hráčů. Běloruská hvězda vylétla do vzduchu, a ještě tvrději spadla na zem. Čistý hit jako z učebnice.

Vypadalo to, že na vás chtějí jít Bělorusové hlavně silou. Byl to hodně tvrdý zápas?

"Ani si nemyslím, že by to byl přehnaně tvrdý zápas. Náročný ale určitě ano, takže jsem hrozně spokojený, že jsme získali tři body."

To, jak jste sestřelil Sergeje Kosticyna, vás musí těšit taky, ne? Počkal jste si na něj hezky.

"Vyplynulo to ze situace. Byl otočený, já přijížděl z druhé strany a sám jsem byl překvapený, co jsem mu dal za tělo, protože takhle moc nehraju. Asi jsem to odkoukal o Gudyho, se kterým nastupuju (směje se)."

06. Květen 2017

Pochválil vás pak za to?

"Jo, poplácal mě. I on měl během zápasu střetnutí s jedním Bělorusem, který byl o hlavu větší než on. A stejně s ním zametl, klobouk dolů před ním."

Už jste sám zmínil, že takhle tvrdě vy normálně nehrajete. Pamatujete si, jestli jste někdy někoho takhle poslal do vzduchu?

"Abych řekl pravdu, tak to si fakt nevzpomínám. (usměje se)"

Nepřekvapilo vás, že bruslařsky výborně vybavení Bělorusové na vás vyrukovali snahou o tvrdou hru?

"Já nevím, s jakou taktikou do zápasu šli, ale prvních pět minut bruslili dobře. My jsme se ale na jejich temp rychle adaptovali a pomohly nám dva góly v první třetině. Až na deset minut v té druhé jsme zápas ovládali."

Po prvním utkání s Kanadou jste litovali zahozených šancí, teď jste si mohli dokázat, že góly dávat umíte. Je to úleva?

"Samozřejmě to je úleva. Ale zase bych moc nezveličoval, že jsme Bělorusům dali šest gólů. Je to pozitivní, ale v pondělí proti Finsku musíme být pokorní, protože to bude úplně jiný zápas."