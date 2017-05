Bát se útočit? To ne nejde, říká Šulák, který při debutu založil akci, po níž padl jediný český gól

před 39 minutami

Česká hokejová reprezentace prohrála v posledním utkání základní skupiny se Švýcarskem, ale pro jednoho muže měl tento zápas speciální náboj. Libor Šulák odehrál premiérové utkání na mistrovství světa a splnil si sen, který v něm žil od překvapivé nominace do národního mužstva z mezinárodní EBEL ligy. V zápase proti Švýcarům si dokonce připsal jednu asistenci.

Paříž (od našeho zpravodaje) - Tenhle příběh je naprosto výjimečný. Obyčejně trvá proces zapracování do sestavy národního mužstva několik let, Libor Šulák to stihl během několika přípravných kempů. Druhou sezonu v řadě odehrál za Znojmo v EBEL lize, ale tentokrát v klubu zrovna úspěšný ročník nezažil.

Po prohře v prvním kole play-off přesto přišla pozvánka na reprezentační kemp a Šulák mluvil od počátku velmi pokorně o velké výzvě. Stal se vůbec prvním hráčem z mezinárodní soutěže EBEL, na kterého trenér reprezentace kdy ukázal. Možná ho mnoho lidí odepisovalo, ale on si svými výkony řekl o setrvání v týmu.

Povedl se mu i závěrečný turnaj Euro Hockey Tour v Českých Budějovicích, ačkoliv v zápase se Švédy trestuhodnou chybou zavinil gól. Trenéři ho podrželi a při nominaci před šampionátem mu dali přednost například před Jakubem Kindlem, jenž přicestoval ze zámoří. Mezitím už dlouhovlasý obránce podepsal na příští sezonu smlouvu ve finském Lahti.

Třiadvacetiletý rodák z Pelhřimova si na MS zahrál v roce 2014 v kategorii juniorů a prožil smolné čtvrtfinálové vyřazení s Finskem. Na seniorském MS dostal šanci v posledním zápase ve skupině a na rozdíl od dalšího beka Jana Koláře na soupisce vydržel. Je dost možné, že nastoupí i ve čtvrtfinále.

Libore, jaké jsou dojmy? Co chybělo, aby se proti Švýcarům vyhrálo?

Určitě je škoda, že se při mém prvním startu na šampionátu za národní tým nepodařilo vyhrát. Švýcaři předvádějí po celý turnaj skvělé výkony a já jsem určitě lehký zápas nečekal. Mrzí mě, že nám tam ve druhé třetině nepadl gól na 2:2, potom by to bylo ve třetí třetině o něčem jiném. Mohli jsme to otočit.

Znovu vám nevyšel začátek zápasu. Co k tomu říci?

Vlétli na nás a byli nepříjemní. Ale já myslím, že jsme se s tím dobře srovnali a postupem času jsme začali udávat tempo my.

Jak jste se vy osobně srovnával s tempem na mistrovství světa?

Samozřejmě je to úplně něco jiného, než co jsem hrával doposud. Jak jsem říkal, Švýcaři jsou výborné mužstvo a bylo těžké se s rychlostí vyrovnat. Ale myslím, že to pak nebylo špatné.

Kdy jste se dozvěděl o nominaci do zápasu? Byl jste nervózní?

Dozvěděl jsem se o tom ráno před zápasem. Samozřejmě tam nějaká nervozita byla, ale když jsem se dostal do hry, tak už to ze mě spadlo.

Jak jste se s nervozitou vyrovnával?

Snažil jsem se odvést co nejlepší výkon a ukázat to, co umím.

To čekání asi nebylo příjemné, že? Šest utkání jste nehrál…

Jak říkáte, není to úplně ono. Od posledního zápasu v Českých Budějovicích už uběhl nějaký týden. Ale snažil jsem se s tím vyrovnat, domlouval jsem se s kondičním trenérem. Zápasové tempo však určitě chybí.

Ale přesto jste nominaci na zápas asi nečekal…

To určitě ne. Já jsem byl hrozně rád, že jsem se dostal do Českých Budějovic. Když potom přišla nominace na MS, nečekal jsem, že tady odehraju nějaký zápas. Je to pro mě splněný sen a obrovská čest.

Ve čtvrtfinále narazíte na Rusko, nebo USA (rozhovor byl pořízen ještě před večerními zápasy). Jak se těšíte na takového soupeře?

Určitě je to obrovská motivace do budoucna. Budu moct bránit velké hráče, zjistit, jak to funguje. Je to pro mě velká výzva.

Byl jste na ledě u obdržené branky na 0:2. Jak jste tu situaci viděl?

Nějak jsme se nedohodli s Kundrátkem a Horákem před brankou, kdo to odpálí. Pak přišel takový motýl od modré čáry. Mráza tam toho moc neviděl a bylo to pro něj těžké.

Zároveň jste byl u jediné vstřelené branky. Tam jste zaútočil, jak to máte ve zvyku?

Ano. Tam se otevřelo a Červus mě výborně našel. Měl jsem tam vlastně odkrytou branku, ale nepodařilo se mi to zvednout. Naštěstí pak přijel Pasta, vrátil to Červusovi, který už to vymetl.

Problikne tam člověku na chvilku, že raději nezaútočí? Hrál jste první zápas, abyste neudělal chybu…

V žádném případě se nesmíte bát hrát. Tohle si vůbec nesmíte připouštět. Když si něco takového pustíte do hlavy, tak tím spíš tu chybu uděláte. Musíte myslet na to, abyste každé střídání odvedli plný výkon. Chyby se stanou, ale myslet na ně nesmíte.