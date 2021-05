Komentář: Češi a spol. u dna. Slabé týmy hvězdě vadily, teď převracejí MS naruby

Na dně jedné skupiny jsou spolu s Velkou Británií Češi a Švédové. V té druhé se topí Itálie a Kanada. A na vedoucí Němce dotírá Kazachstán a Lotyšsko. Ne, nezabloudili jste do jiného sportu. Opravdu je řeč o hokejovém mistrovství světa. Papíroví outsideři ho ale obracejí vzhůru nohama.

Riga (od našeho zpravodaje) - Kdo start turnaje promeškal nebo po českém nezdaru ztratil zájem, přišel o příval senzačních výsledků. Pro rekapitulaci…

Lotyši porazili Kanadu. Kazaši přehráli Finsko. Dánové i Bělorusové vyzráli na Švédsko. Nic z toho se na světovém šampionátu ještě nestalo.

A aby toho nebylo málo, Češi poprvé v samostatné historii začali dvěma porážkami, stejně tak Kanada. Slováci zase sotva porazili Velkou Británii, jejíž výhra byla podle kurzů stejně pravděpodobná, jako že Ivanka Trumpová bude příští americkou prezidentkou.

Turnaj v Rize přinesl za první víkend víc překvapivých výsledků než celý předloňský šampionát na Slovensku.

Tam se outsiderům dýchalo těžce. Hned šestnáctkrát schytalo poražené mužstvo minimálně "sedmičku". Italové dostali od sborné dokonce deset gólů.

Zatímco někteří i za takové situace hlásali, že každý může porazit každého, ruského beka Nikitu Zadorova, který tehdy hrál za Colorado, extrémně nevyrovnané zápasy namíchly. "Je to horor," řekl doslova. "Nedává žádný smysl, abychom hráli proti týmům z nižší kategorie."

Uplynuly dva roky a všechno je jinak. Třeba ve Švédsku se hlasitě mluví o tom, že reprezentace Tří korunek je na cestě k největšímu fiasku v dějinách.

Co se změnilo? Je to vlastně jednoduché. Přijelo méně posil z NHL. V případě Švédska třiapůlkrát méně. Celkově skoro dvakrát méně. A to kvůli posunuté zámořské soutěži a vlažnému přístupu mnohých hokejistů, kteří si dost možná řekli, že další hokej v covidové "bublině" už nemají zapotřebí.

Navíc nejde jen o počty. Předloňský turnaj rozzářili Nikita Kučerov, Patrick Kane, Leon Draisaitl, Andrej Vasilevskij nebo třeba William Nylander.

Takové superhvězdy působí na mistrovství světa jako bitevní vrtulníky v pozemní přestřelce pěšáků. Mění pravidla hry. Dokáží přinést rozhodující výhodu a zpravidla jsou ve službách favoritů.

Kdo je největší hvězdou letos? Ruský bek Ivan Provorov? Švýcarský centr Nico Hischier? Nebo snad český střelec Jakub Vrána? Pořád jde o velká jména, ale žádné z nich nevyprodává stadiony. Alespoň zatím.

Čechy v každém případě čekají těžké šichty. Normálně by i po dvou úvodních porážkách, zvlášť proti Rusku a Švýcarsku, měli dost manévrovacího prostoru, ale tentokrát se do čtvrtfinálových dveří derou i ti, kteří jindy postávají v bezpečné vzdálenosti.

Nejdřív Pešánovu partu čeká Bělorusko, které vyzrálo na Švédy.

Pak samotní Švédové, kteří po nečekaných ztrátách potřebují ukrást body silnějším týmům; jinak je čeká historická ostuda v podobě nepostupu do play off.

Češi narazí ještě na Dánsko, které se Švýcary drželo krok lépe (byť "zapomnělo" střílet), a Slovensko, jež na minulém šampionátu trápilo všechny favority. Snad jen Britové působí jako relativně snadné sousto.

Pořád platí předturnajové prognózy, že Česko může ve vyrovnané konkurenci získat medaili, klidně i zlatou. Po vzpouře outsiderů však není až tak daleko ani blamáž.