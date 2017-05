Komando z Petrohradu řádí. Soupeři poznali, že proti Rusům není radno faulovat

před 14 minutami

Ruští hokejisté přijeli na světový šampionát podle vlastních slov vyhrát všechny zápasy a zatím tento plán plní také díky skvělé úspěšnosti v přesilovkách. Hra v početní výhodě přinesla Rusům poklidné výhry nad Itálií a Německem a může rozhodovat i v rozhodujících duelech.

Kolín nad Rýnem (od našeho zpravodaje) - Ruská hokejová reprezentace patří tradičně k největším favoritům světového šampionátu a zatím svěřenci trenéra Olega Znaroka tuto roli ve skupině A potvrzují beze zbytku. Silné Švédy zdolali na nájezdy, deseti góly potupili Italy a už v první třetině rozhodli zápas s nevyzpytatelnými Němci.

Rusové na letošním mistrovství těží ze spolupráce hráčů mistrovského Petrohradu. Ten dodal reprezentaci obránce Bělova se Zubem, útočníky Šipačova, Dadonova, Plotnikova, Barabanova, Guseva a náhradního brankáře Šesťorkina. Výborně si s nimi rozumí také Panarin, který před dvěma lety odešel z Petrohradu do Chicaga.

V prvním utkání proti Švédům se Rusové rozjížděli pomaleji, navíc skandinávský tým přijel do dějiště mistrovství rovnou s patnácti hráči z NHL, kteří budí značný respekt. Rusové vyrovnali až ve třetí části na 1:1 a druhý bod získali v nájezdech. V tomto zápase gól z přesilovky nezaznamenali, Švédové jim ale nabídli pouze dvě šance.

Přesilovkovou mašinu rozjeli Italové

Italové, ti už by mohli o ruském kolotoči vyprávět. V utkání proti sborné byli vyloučeni šestkrát a šestkrát v oslabení inkasovali. Samozřejmě kvalita italských hráčů je někde jinde, ale stoprocentní využití přesilovek, byť proti slabému soupeři, o lecčems vypovídá.

Panarin skóroval proti Italům v početní výhodě dvakrát, další trefy v přesilovce zaznamenali Dadonov, Kučerov, Plotnikov a Mozjakin. O den později hráli Rusové proti Německu. Znovu byli jasnými favority, ale domácí fanoušci si slibovali, že jejich mužstvo po vítězství nad USA Rusy minimálně potrápí.

Nestalo se. Šipačov otevřel skóre už ve druhé minutě a poté, co Hager podkopl Mozjakina, hráli Rusové pětiminutovou přesilovku. Hager byl vyloučen do konce utkání, Mozjakin skončil po pádu z výšky na záda v nemocnici s podezřením na otřes mozku. A ruští hokejisté spoluhráče gólově pomstili. Hned dvakrát.

Klíčem jsou přesně mířené přihrávky

Šipačov skóroval po další souhře s Panarinem a Gusevem, druhý gól v téže přesilovce přidal ještě Plotnikov. Rusové vedli po první třetině 3:0 a bylo takřka po zápase. Další přesilovku ve druhé třetině využil Gusev. V závěru snížili domácí na rozdíl tří branek, ale Rusové si vítězství v klidu pohlídali.

Přesilovky hrají naprosto ukázkově, nepotřebují ani tolik pohybu. Sehraní spoluhráči z Petrohradu si posílají puk přesně na hokejku, utahují šrouby a svírají bránící se čtyřku před brankou. Rychlé kombinace pak přinášejí góly, ze druhé vlny útočí ranař Bělov nebo mladý obránce Philadelphie Provorov.

Rusové vedou statistiku šampionátu, co se týče přesilovek, doslova o parník. Procento využití je u nich na čísle 69,23, zatímco druzí Lotyši mají úspěšnost 44,44% a další tři týmy 30%. Už v prvních třech zápasech nastříleli Rusové skoro tolik gólů z přesilovek jako za celý loňský šampionát.

V Moskvě byli s deseti přesilovkovými góly za celý turnaj osmí, letos v Kolíně se trefili už devětkrát. Znarok sází na šikovnost a sehranost Šipačova, Dadonova, Guseva nebo Panarina. Šipačov před několika dny podepsal smlouvu s nováčkem NHL Las Vegas. Golden Knights moc dobře vědí, co dělají, když touží získat navrch také Dadonova.

Další útočníci jsou pak ochotní bojovat za mužstvo klidně na úkor kanadských bodů. A to v ruské reprezentaci nebývalo vždy zvykem.

I kdyby Rusové o Mozjakina přišli a zkušený kapitán a nejlepší střelec KHL by si už neměl na šampionátu zahrát, byla by to pro ně obrovská ztráta, ale ne nutně smrtelná. Rusové kráčí za vítězství v kolínské skupině, přibrzdit by je mohli snad Američané, se kterými však hrají až na konec skupinové fáze turnaje.