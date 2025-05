Kanonáda pod taktovkou kapitána. Červenka sestřelil Kazachstán hattrickem

Čeští hokejisté deklasovali na mistrovství světa v Herningu Kazachstán 8:1, vyhráli i pátý zápas na turnaji a jako aktuální lídr skupiny B si zajistili postup do čtvrtfinále. Třemi góly se pod tím podepsal kapitán Roman Červenka, který hrál jubilejní 100. zápas na světových šampionátech. Dva góly vstřelili Matěj Stránský a Adam Klapka.

Do první šance utkání se dostal v 5. minutě Flek, ze samostatného nájezdu ale trefil jen horní tyč branky Kazachstánu, kterou poprvé na turnaji hájil Amirbekov. O minutu později se do identické situace dostal Stránský a přesnou střelou k tyči poslal český tým do vedení.

Do dalších šancí se dostali jubilant Červenka nebo Klapka, skóre se ale nezměnilo. Připravenost Vejmelky v české brance vyzkoušeli Starčenko a Breus.

Po 86 sekundách druhé části se po ideální Gazdově přihrávce dostal opět do samostatného nájezdu Flek a tentokrát se už prosadil. Ve 24. minutě trefil Červenka tyč. Hráči Kazachstánu sice občas prověřili Vejmelkovu připravenost, ale výraznější šance si vytvořit nedokázali. V polovině utkání dvě sekundy po konci přesilové hry prostřelil Amirbekova Stránský a bylo prakticky rozhodnuto.

Ve 35. minutě byl v gólové šanci faulován Pastrňák, od rozhodčích dostal výhodu trestného střílení, české vedení ale nenavýšil. Amirbekov jeho střelu vyrazil. Útočník Bostonu pak připravil gól pro oslavence Červenku.

Češi i přes efektní kombinace nevyužili početní výhodu, hned na začátku třetí třetiny se však po samostatné akci prosadil Klapka a pro Amirbekova zápas skončil. V brance ho vystřídal Pavlenko. Jeho protějšek Vejmelka přišel o čisté konto při Krejčíkově čtyřminutovém vyloučení, kdy jej překonal Kolesnikov.

Rulíkův tým následně nevyužil 51 sekund dlouhou přesilovku pět na tři, ale v závěru svou výhru ještě navýšil. Hned dvakrát se prosadil Červenka a okořenil svůj výjimečný zápas hattrickem.

Šesté utkání na turnaji čeká svěřence trenéra Radima Rulíka v pondělí, kdy se utkají s Německem.

Mistrovství světa hokejistů:

Skupina B (Herning):

Česko - Kazachstán 8:1 (1:0, 3:0, 4:1)

Branky a nahrávky: 6. M. Stránský (O. Beránek, Pyrochta), 22. Flek (Gazda, Klapka), 34. M. Stránský (D. Špaček, M. Špaček), 38. Červenka (Pastrňák, Krejčík), 42. Klapka (Hájek), 54. Červenka (Pyrochta, Pastrňák), 56. Červenka (Nečas, Sedlák), 60. Klapka (Flek, Gazda) - 48. Kolesnikov (Breus, Muratov). Rozhodčí: Vikman (Fin.), Langin - Wyonzek (oba Kan.), Briganti (USA). Vyloučení: 3:4. Využití: 0:1. Diváci: 7112.

Česko: Vejmelka - Hronek, Krejčík, Gazda, Hájek, D. Špaček, Pyrochta, Ticháček - Pastrňák, Sedlák, Červenka - Flek, Voženílek, Klapka - Nečas, M. Špaček, Zadina - M. Stránský, Kodýtek, O. Beránek. Trenér: Rulík.

Kazachstán: Amirbekov (42. Pavlenko) - Danijar, Beketajev, Breus, Orechov, Koroljov, Gajtamirov, Michajlov, Metalnikov - Panjukov, Lichotnikov, Asetov - Michajlis, Šesťakov, Starčenko - Savickij, Omirbekov, Kolesnikov - Muratov, Volkov, Kajyržan. Trenér: Boljakin.