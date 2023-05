Kanada podruhé v historii podlehla Norsku. S Čechy bude hrát o druhé místo ve skupině

Pole uchazečů o nominaci Republikánské strany v nadcházející volbě amerického prezidenta rozšířil další politik. Předvolební kampaň oficiálně spustil senátor Tim Scott, který na mítinku ve svém domovském státě Jižní Karolína varoval před odklonem USA od "vlastenectví a víry". Dosavadní průzkumy mu dávají malou šanci na úspěch.

Sedmapadesátiletý Scott je jediným republikánem tmavé pleti v Senátu a deník The New York Times (NYT) jej označil za "nejvlivnějšího zvoleného černošského konzervativce" ve Spojených státech. Senátor si zakládá mimo jiné na svém životním příběhu někoho, kdo se ze skromných poměrů vypracoval do nejvyšších pater americké politiky. Razí pozitivní poselství o stavu USA a tradiční republikánskou politiku založenou na "osobní zodpovědnosti". Do kampaně vstupuje se značným finančním polštářem, upozornil NYT.

Zásadní překážkou je pro něj kandidatura exprezidenta Donalda Trumpa, který vévodí průzkumům preferencí mezi republikánskými voliči. Scott se při tom řadí mezi konkurenty, kteří se vůči Trumpově politice nechtějí vymezovat, nebo tak činí jen velmi opatrně. Senátorova podpora se dosud v sondážích pohybovala kolem dvou procent a web Politico jej v novém přehledu označil za kandidáta, jehož nominace do volby je velmi nepravděpodobná.

Svůj pozitivní náhled na americkou společnost, který média přirovnávají k rétorice republikánského prezidenta z let 1981 až 1989 Ronalda Reagana, formuloval Scott i na pondělním mítinku ve městě Charleston. Opakoval vyprávění o matce samoživitelce a také o dědečkovi, který předčasně ukončil studium, aby si začal vydělávat. "Vybral jsem si osobní zodpovědnost místo roztrpčení," řekl.

Zároveň v projevu hovořil o nárůstu kriminality v USA a údajných útocích Demokratické strany na "žebřík, který mi pomohl stoupat". "Pod prezidentem (Joem) Bidenem se naše země bohužel odklání od vlastenectví a víry," řekl politik, který je v Senátu deset let a který předtím působil ve Sněmovně reprezentantů.

Scott není v začínající kampani jediným zástupcem Jižní Karolíny, kandidaturu v únoru oznámila někdejší guvernérka tohoto státu Nikki Haleyová. Kromě ní a Trumpa jsou mezi potvrzenými kandidáty také podnikatel, spisovatel a politický aktivista Vivek Ramaswamy či bývalý guvernér Arkansasu Asa Hutchinson.

Za hlavního Trumpova vyzyvatele je považován guvernér státu Florida Ron DeSantis, který s potvrzením vstupu do kampaně vyčkává, jakkoli se na ni už měsíce v zákulisí připravuje a pořádá mítinky napříč USA. Podle posledních informací amerických médií by oficiální oznámení mohlo přijít už ve středu.

Vítěz republikánských primárek se v listopadu 2024 s největší pravděpodobností utká se současným prezidentem Bidenem. Politik Demokratické strany minulý měsíc potvrdil, že hodlá příští rok ve věku 81 let obhajovat mandát.