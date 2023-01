Kanada chce "namyšleným" Čechům vrátit prohru: Slavili, jako kdyby vyhráli zlato

Lidé vyrůstající v dětských domovech dosahují nižšího vzdělání než běžná populace. Jedním z důvodů je to, že mnohé domovy posílají své svěřence na učební obory, které jsou v blízkosti. Obory přitom vybírají často bez přihlédnutí k přání dítěte. Vyplývá to z výzkumné zprávy projektu Persist, za nímž stojí společnost Yourchance a Masarykův ústav vyšších studií Českého vysokého učení technického v Praze a který podpořila Technologická agentura ČR. Autoři výzkumu zprávu zveřejnili na webu. Výzkum se konal mezi roky 2020 a 2022 a zúčastnilo se ho zhruba 200 lidí.

"Respondenti uváděli, že měli vybraný studijní obor, který je dlouhodobě zajímal, a chtěli se mu věnovat, ale dětský domov jim to neumožnil a museli si udělat výuční list ve škole, která byla nejblíže domovu a do které chodila většina dětí z domova," stojí v závěrečné zprávě k výzkumu.

To, že se pro děti z dětských domovů (DD) volí učební či studijní obor podle logistické a finanční náročnosti, uvedli podle výzkumníků bývalí obyvatelé těchto zařízení i zástupci organizací, které se péči o mladistvé z DD věnují. Na této zkušenosti se shodli lidé, kteří ze zařízení odešli před více než deseti lety, i ti, co z něj odešli v posledních pěti letech. Podle vědců to naznačuje, že tato praxe se v DD zatím výrazně nezměnila. Vynucenou volbu oboru vysvětlovali někteří zástupci DD tím, že dítě "na jiný obor nemá". Jindy šlo o to, že dítě chtělo chodit na školu daleko od DD nebo by jako jediné chodilo na jinou školu než ostatní.