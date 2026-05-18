Přeskočit na obsah
Benative
18. 5. Nataša
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Kanada až v poslední třetině odvrátila senzaci. Finové rychle vyřídili USA

Sport,ČTK

Hokejisté Dánska sahali na MS ve Švýcarsku po senzaci, když po dvou třetinách drželi s Kanadou bezbrankové skóre. V posledním dějství se ale favorit prosadil a v "české" skupině B nakonec vyhrál 5:1. Finové ve skupině A rychle rozhodli o výhře nad USA, krátce po začátku druhé třetiny vedli 5:1. Utkání bez problémů dovedli k výhře 6:2 a stejně jako Javorové listy jsou po třech duelech stoprocentní.

Switzerland World Championship Ice Hockey
Kapitán Kanady Sidney Crosby (vlevo) a další hvězda Macklin Celebrini při utkání s Dánskem na MS 2026Foto: AP
Reklama

Kanaďané v úvodních dvou třetinách Dány přestříleli 27:9, ale nedokázali překonat gólmana Henriksena, který debutoval na velké mezinárodní akci.

Dlouho se hrálo bez větších šancí. Ve 12. minutě zasáhl dánský brankář při Cozensově zakončení. Greaves kryl Kjaerovu střelu. Na přelomu první a druhé třetiny se Dánové ubránili při Setkovově trestu, při němž pálil nebezpečně Celebrini.

Ve 26. minutě ukryl Henriksen v lapačce Bouchardův pokus z pozice mezi kruhy. Při Martoneově pobytu na trestné lavici nevyužili početní výhodu ani Dánové. Hned po návratu z trestné lavice se dostal do šance Martone, jenže ztroskotal na gólmanovi Esbjergu. Na druhé straně zahrozili Wejse a Storm.

Ve 33. minutě sice prostřelil Henriksena Celebrini, ovšem gól po trenérské výzvě Dánů neplatil pro předchozí ofsajd. Potom Celebrini v další šanci na dánského gólmana nevyzrál.

Reklama
Reklama

Největší dánskou šanci na otevření skóre měl Scheel, jenž před Greavesem nedotáhl bekhendový blafák. Při Setkovově druhém vyloučení v zápase neproměnil možnost Kanady Scheifele.

Po 28 vteřinách třetí třetiny už Henriksen inkasoval. Po kombinaci Celebriniho a Crosbyho zamířil do odkryté branky Martone.

Ve 44. minutě zvýšil Vilardi, který se po Thomasově přihrávce vyhnul Poulsenovi a trefil se k levé tyči. Za 31 sekund po další souhře Celebriniho s Crosbym překonal Henriksena nadvakrát Mateychuk.

V polovině závěrečné třetiny snížil Olesen, který se dostal před Greavese a zasunul za něj puk forhendem.

Reklama
Reklama

V 52. minutě přihrál Crosby zpoza branky bekhendem jednoruč O'Reillymu, který vrátil Kanadě tříbrankový náskok. Skóre dovršil 29 vteřin před koncem po další nabídce kapitána Pittsburghu Wotherspoon.

Kanaďané tak oplatili soupeři loňskou senzační čtvrtfinálovou porážku ze šampionátu v Herningu (1:2).

Jasno na začátku druhé třetiny

Finové se mohli proti americkým obhájcům zlata dostat do vedení již po 30 vteřinách, brankář Woll ale dokázal Barkovovu střelu vyrazit. V 7. minutě už kapituloval, po Leonardově zaváhání ho překonal Hämeenaho.

Američanům se zásluhou vydařené Coronatovy střely podařilo vyrovnat, jenže Seveřané získali rychle vedení zpět. Po rychlém protiútoku se jen o 61 vteřin později prosadil Puistola. Při hře čtyři na čtyři poté přidal třetí gól Räty.

Reklama
Reklama

V závěru první třetiny byli Američané blízko snížení v oslabení, brankáře Annunena ale nepřekonali a Finové na začátku druhé části rozhodli o výhře.

Na konci přesilovky se podruhé prosadil Hämeenaho a o 31 vteřin později pohotovou tečí skóroval Mäenalanen. Místo Wolla se do americké branky postavil Cooley.

V polovině utkání měl ideální šanci snížit Nelson, jenže nedokázal trefit odkrytou finskou branku. Více práce měl i nadále Cooley, Annunen ovšem tým podržel při šanci Steevense v oslabení.

Ve třetí části Američané výrazně zvýšili střeleckou aktivitu a snížit se jim podařilo v přesilové hře pět na tři. Výhodu dvou hráčů v poli využil už po šesti sekundách pohotovou dorážkou Leonard.

Reklama
Reklama

I Finové však následně dokázali stejně rychle využít klasickou početní výhodu, Cotterův faul potrestal Lundell.

Mistrovství světa hokejistů:

Skupina A (Curych):

Finsko - USA 6:2 (3:1, 2:0, 1:1)

Reklama
Reklama

Branky a nahrávky: 7. Hämeenaho, 9. Puistola (Hämeenaho, O. Määttä), 15. Aatu Räty (M. Lehtonen, Björninen), 22. Hämeenaho (M. Lehtonen, Kuokkanen), 22. Mäenalanen (O. Määttä, Merelä), 47. Lundell - 8. Coronato (O. Moore), 44. Leonard (Ufko, Faulk). Rozhodčí: Bjork (Švéd.), Hronský (SR) - Birkhoff (Kan.), Ondráček (ČR). Vyloučení: 3:6. Využití: 2:1. Diváci: 9206.

Finsko: Annunen - Vaakanainen, Heinola, Jokiharju, M. Lehtonen, Matinpalo, O. Määttä, Saarijärvi - Puljujärvi, Barkov, Manninen - Hämeenaho, Lundell, Puistola - Erholtz, Aatu Räty, Kuokkanen - Merelä, Björninen, Mäenalanen. Trenér: Pennanen.

USA: Woll (22. Cooley) - Faulk, Lohrei, Borgen, Lindgren, Clifton, Kaiser, Ufko - Leonard, Novak, Steeves - Coronato, O. Moore, I. Howard - Olivier, Sasson, Cotter - Plante, D. Nelson, Hagens - Lafferty. Trenér: Granato.

Tabulka:

Reklama
Reklama

1.

Finsko

3

3

0

0

0

13:4

9

2.

Rakousko

2

2

0

0

0

9:4

6

3.

Švýcarsko

2

2

0

0

0

7:3

6

4.

Lotyšsko

2

1

0

0

1

4:4

3

5.

USA

3

1

0

0

2

8:10

3

6.

Německo

2

0

0

0

2

1:5

0

7.

Maďarsko

2

0

0

0

2

3:8

0

8.

Velká Británie

2

0

0

0

2

3:10

0


Skupina B (Fribourg):

Kanada - Dánsko 5:1 (0:0, 0:0, 5:1)

Branky a nahrávky: 41. Martone (Crosby, Celebrini), 44. Vilardi (Thomas), 44. Mateychuk (Crosby, Celebrini), 52. R. O'Reilly (Crosby, Martone), 60. Wotherspoon (Crosby) - 51. N. Olesen (Aagaard). Rozhodčí: Kaukokari (Fin.), Ofner (Rak.) - Hautamäki (Fin.), Laguzov (Něm.). Vyloučení: 1:2. Bez využití. Diváci: 6367.

Kanada: Greaves - Bouchard, Wotherspoon, DeMelo, Rielly, Nurse, Whitecloud, Mateychuk - Cozens, Celebrini, Crosby - Scheifele, Thomas, Vilardi - Holloway, R. O'Reilly, Tavares - C. Brown, Minten, Martone - Finnie. Trenér: Donskov.

Reklama
Reklama

Dánsko: Henriksen - Jensen Aabo, M. Lauridsen, Bruggisser, Setkov, K. Larsen, A. Koch, Baastrup - Aagaard, True, N. Olesen - Russell, Wejse, Blichfeld - From, Kjaer, Storm - Schultz, Scheel, Poulsen. Trenér: Gath.

Tabulka:

1.

Kanada

3

3

0

0

0

16:4

9

2.

Slovensko

2

2

0

0

0

6:2

6

3.

Česko

2

1

0

1

0

6:4

4

4.

Norsko

2

1

0

0

1

5:2

3

5.

Švédsko

2

1

0

0

1

9:7

3

6.

Slovinsko

2

0

1

0

1

3:6

2

7.

Itálie

2

0

0

0

2

1:10

0

8.

Dánsko

3

0

0

0

3

4:15

0

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Reklama
Moldova hosts session of Committee of Ministers of Council of Europe
Moldova hosts session of Committee of Ministers of Council of Europe
Moldova hosts session of Committee of Ministers of Council of Europe

Macinka míří do OSN a do Bílého domu. Pozvala ho Čína, rýpnul si do Fialovy vlády

Pragmatičtější vztahy současné české vlády s Čínou začínají dostávat konkrétnější obrysy. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) podle informací Aktuálně.cz příští týden zamíří do New Yorku, kde vystoupí v debatě Rady bezpečnosti OSN, pořádané v rámci čínského předsednictví. Redakci potvrdil, že na akci pod taktovkou Pekingu promluví. Podle něj na tom není nic mimořádného.

Reklama
Reklama
Reklama