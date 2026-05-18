Kanada až v poslední třetině odvrátila senzaci. Finové rychle vyřídili USA

Hokejisté Dánska sahali na MS ve Švýcarsku po senzaci, když po dvou třetinách drželi s Kanadou bezbrankové skóre. V posledním dějství se ale favorit prosadil a v "české" skupině B nakonec vyhrál 5:1. Finové ve skupině A rychle rozhodli o výhře nad USA, krátce po začátku druhé třetiny vedli 5:1. Utkání bez problémů dovedli k výhře 6:2 a stejně jako Javorové listy jsou po třech duelech stoprocentní.
Kanaďané v úvodních dvou třetinách Dány přestříleli 27:9, ale nedokázali překonat gólmana Henriksena, který debutoval na velké mezinárodní akci.
Dlouho se hrálo bez větších šancí. Ve 12. minutě zasáhl dánský brankář při Cozensově zakončení. Greaves kryl Kjaerovu střelu. Na přelomu první a druhé třetiny se Dánové ubránili při Setkovově trestu, při němž pálil nebezpečně Celebrini.
Ve 26. minutě ukryl Henriksen v lapačce Bouchardův pokus z pozice mezi kruhy. Při Martoneově pobytu na trestné lavici nevyužili početní výhodu ani Dánové. Hned po návratu z trestné lavice se dostal do šance Martone, jenže ztroskotal na gólmanovi Esbjergu. Na druhé straně zahrozili Wejse a Storm.
Ve 33. minutě sice prostřelil Henriksena Celebrini, ovšem gól po trenérské výzvě Dánů neplatil pro předchozí ofsajd. Potom Celebrini v další šanci na dánského gólmana nevyzrál.
Největší dánskou šanci na otevření skóre měl Scheel, jenž před Greavesem nedotáhl bekhendový blafák. Při Setkovově druhém vyloučení v zápase neproměnil možnost Kanady Scheifele.
Po 28 vteřinách třetí třetiny už Henriksen inkasoval. Po kombinaci Celebriniho a Crosbyho zamířil do odkryté branky Martone.
Ve 44. minutě zvýšil Vilardi, který se po Thomasově přihrávce vyhnul Poulsenovi a trefil se k levé tyči. Za 31 sekund po další souhře Celebriniho s Crosbym překonal Henriksena nadvakrát Mateychuk.
V polovině závěrečné třetiny snížil Olesen, který se dostal před Greavese a zasunul za něj puk forhendem.
V 52. minutě přihrál Crosby zpoza branky bekhendem jednoruč O'Reillymu, který vrátil Kanadě tříbrankový náskok. Skóre dovršil 29 vteřin před koncem po další nabídce kapitána Pittsburghu Wotherspoon.
Kanaďané tak oplatili soupeři loňskou senzační čtvrtfinálovou porážku ze šampionátu v Herningu (1:2).
Jasno na začátku druhé třetiny
Finové se mohli proti americkým obhájcům zlata dostat do vedení již po 30 vteřinách, brankář Woll ale dokázal Barkovovu střelu vyrazit. V 7. minutě už kapituloval, po Leonardově zaváhání ho překonal Hämeenaho.
Američanům se zásluhou vydařené Coronatovy střely podařilo vyrovnat, jenže Seveřané získali rychle vedení zpět. Po rychlém protiútoku se jen o 61 vteřin později prosadil Puistola. Při hře čtyři na čtyři poté přidal třetí gól Räty.
V závěru první třetiny byli Američané blízko snížení v oslabení, brankáře Annunena ale nepřekonali a Finové na začátku druhé části rozhodli o výhře.
Na konci přesilovky se podruhé prosadil Hämeenaho a o 31 vteřin později pohotovou tečí skóroval Mäenalanen. Místo Wolla se do americké branky postavil Cooley.
V polovině utkání měl ideální šanci snížit Nelson, jenže nedokázal trefit odkrytou finskou branku. Více práce měl i nadále Cooley, Annunen ovšem tým podržel při šanci Steevense v oslabení.
Ve třetí části Američané výrazně zvýšili střeleckou aktivitu a snížit se jim podařilo v přesilové hře pět na tři. Výhodu dvou hráčů v poli využil už po šesti sekundách pohotovou dorážkou Leonard.
I Finové však následně dokázali stejně rychle využít klasickou početní výhodu, Cotterův faul potrestal Lundell.
Mistrovství světa hokejistů:
Skupina A (Curych):
Finsko - USA 6:2 (3:1, 2:0, 1:1)
Branky a nahrávky: 7. Hämeenaho, 9. Puistola (Hämeenaho, O. Määttä), 15. Aatu Räty (M. Lehtonen, Björninen), 22. Hämeenaho (M. Lehtonen, Kuokkanen), 22. Mäenalanen (O. Määttä, Merelä), 47. Lundell - 8. Coronato (O. Moore), 44. Leonard (Ufko, Faulk). Rozhodčí: Bjork (Švéd.), Hronský (SR) - Birkhoff (Kan.), Ondráček (ČR). Vyloučení: 3:6. Využití: 2:1. Diváci: 9206.
Finsko: Annunen - Vaakanainen, Heinola, Jokiharju, M. Lehtonen, Matinpalo, O. Määttä, Saarijärvi - Puljujärvi, Barkov, Manninen - Hämeenaho, Lundell, Puistola - Erholtz, Aatu Räty, Kuokkanen - Merelä, Björninen, Mäenalanen. Trenér: Pennanen.
USA: Woll (22. Cooley) - Faulk, Lohrei, Borgen, Lindgren, Clifton, Kaiser, Ufko - Leonard, Novak, Steeves - Coronato, O. Moore, I. Howard - Olivier, Sasson, Cotter - Plante, D. Nelson, Hagens - Lafferty. Trenér: Granato.
Tabulka:
1.
Finsko
3
3
0
0
0
13:4
9
2.
Rakousko
2
2
0
0
0
9:4
6
3.
Švýcarsko
2
2
0
0
0
7:3
6
4.
Lotyšsko
2
1
0
0
1
4:4
3
5.
USA
3
1
0
0
2
8:10
3
6.
Německo
2
0
0
0
2
1:5
0
7.
Maďarsko
2
0
0
0
2
3:8
0
8.
Velká Británie
2
0
0
0
2
3:10
0
Skupina B (Fribourg):
Kanada - Dánsko 5:1 (0:0, 0:0, 5:1)
Branky a nahrávky: 41. Martone (Crosby, Celebrini), 44. Vilardi (Thomas), 44. Mateychuk (Crosby, Celebrini), 52. R. O'Reilly (Crosby, Martone), 60. Wotherspoon (Crosby) - 51. N. Olesen (Aagaard). Rozhodčí: Kaukokari (Fin.), Ofner (Rak.) - Hautamäki (Fin.), Laguzov (Něm.). Vyloučení: 1:2. Bez využití. Diváci: 6367.
Kanada: Greaves - Bouchard, Wotherspoon, DeMelo, Rielly, Nurse, Whitecloud, Mateychuk - Cozens, Celebrini, Crosby - Scheifele, Thomas, Vilardi - Holloway, R. O'Reilly, Tavares - C. Brown, Minten, Martone - Finnie. Trenér: Donskov.
Dánsko: Henriksen - Jensen Aabo, M. Lauridsen, Bruggisser, Setkov, K. Larsen, A. Koch, Baastrup - Aagaard, True, N. Olesen - Russell, Wejse, Blichfeld - From, Kjaer, Storm - Schultz, Scheel, Poulsen. Trenér: Gath.
Tabulka:
1.
Kanada
3
3
0
0
0
16:4
9
2.
Slovensko
2
2
0
0
0
6:2
6
3.
Česko
2
1
0
1
0
6:4
4
4.
Norsko
2
1
0
0
1
5:2
3
5.
Švédsko
2
1
0
0
1
9:7
3
6.
Slovinsko
2
0
1
0
1
3:6
2
7.
Itálie
2
0
0
0
2
1:10
0
8.
Dánsko
3
0
0
0
3
4:15
0
