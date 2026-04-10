K reprezentaci se před mistrovstvím světa přidají další dva šampioni z Prahy

Do přípravy českých hokejistů na květnové mistrovství světa ve Švýcarsku se od příštího týdne zapojí útočníci Dominik Kubalík ze Zugu, David Tomášek z Färjestadu a Adam Měchura z Plzně.
Ve výběru kouče Radima Rulíka nahradí Ondřeje Rohlíka, Filipa Přikryla a Petra Fridricha. Svaz o tom informoval v tiskové zprávě.
Třicetiletí mistři světa z předloňského šampionátu v Praze Kubalík s Tomáškem budou mít možnost představit se i na druhém vrcholu sezony poté, co byli členy olympijského výběru v Miláně.
Ze současného týmu se pod pěti kruhy představili v Itálii také obránce Jiří Ticháček (Kärpät Oulu) a útočník Jakub Flek, kapitán brněnské Komety. Třiadvacetiletý Měchura je nováčkem.
"Tým budeme po každém týdnu měnit. Vždy oznámíme hráčům, kteří nebudou pokračovat, že kemp opouštějí, a zároveň představíme ty, kteří nás doplní od pondělí dalšího týdne. Příprava trvá šest týdnů, je dlouhá, čeká nás deset zápasů a my chceme síly trochu rozložit," avizoval trenér Rulík už na začátku prvního kempu.
Kubalík nasbíral v základní části švýcarské ligy za 49 zápasů 39 bodů za 22 gólů a 17 asistencí.
Byl nejproduktivnějším hráčem mužstva i nejlepším střelcem. V lize byl mezi kanonýry třetí. V play off přidal ve čtyřech zápasech jednu branku.
Ve vyřazovací části vypadl Zug ve čtvrtfinále s Davosem. V Zugu s ním působil Daniel Voženílek, který už absolvoval úvodní týden přípravy národního týmu.
Tomášek načal sezonu za mořem a v dresu Edmontonu odehrál v NHL 22 zápasů se třemi góly a dvěma asistencemi. Před koncem roku se vrátil do Färjestadu, odkud do zámoří odešel.
V základní části švédské ligy stihl 19 utkání a měl průměr bodu na zápas, když osmkrát skóroval a na 11 branek nahrál. V sedmi duelech play off se zapsal mezi střelce pětkrát.
Jeho tým vedl ve čtvrtfinálové sérii nad Rögle už 3:0, přesto prohrál 3:4 a vypadl.
Měchura přispěl ke druhému místu Plzně po základní části extraligy 31 body (19+12), když nechyběl ani v jediném z 52 utkání. V sedmi zápasech play off dal dva góly a na jeden nahrál.
Indiáni vedli ve čtvrtfinále nad Spartou 3:1, ale pak třikrát prohráli a extraligová sezona pro ně skončila.
Národní tým dnes v Karlových Varech uzavřel úvodní týden přípravy, po tréninku se trenéři rozloučili s Rohlíkem, Přikrylem a Fridrichem.
Mužstvo se znovu sejde v pondělí opět na západě Čech, kde už ho budou čekat také zápasové prověrky s Německem. První duel se odehraje ve čtvrtek 16. dubna (17:30), druhý hned den poté (17:00).
Další sraz je naplánovaný na 20. dubna do Jihlavy a vrcholit bude dvojzápasem proti Rakousku. Ve čtvrtek 23. dubna se bude hrát ve Vídni (19:00), odvetný souboj pak o den později v Jihlavě (17:00).
Před světovým šampionátem čekají reprezentaci ještě dva turnaje Euro Hockey Tour, v nichž se hokejisté utkají s tradičními soupeři z Finska, Švédska a Švýcarska.
České hokejové hry (nově Fortuna Hockey Games) uspořádají od čtvrtka 30. dubna do neděle 3. května České Budějovice, Švédské hokejové hry se odehrají týden poté v Ängelholmu a budou generálkou na MS v Curychu a Fribourgu.
Češi do šampionátu vstoupí v pátek 15. května utkáním s Dány, základní skupinu odehrají ve Fribourgu.
Nominace na druhý tréninkový kemp v Karlových Varech (13.-17. dubna) v přípravě před MS:
Brankáři: Adam Brízgala (Kladno; 0 zápasů), Jan Kavan (Brno; 0), Petr Kváča (Liberec; 8),
obránci: Filip Král (11 zápasů/0 branek), Jan Ščotka (57/1), Libor Zábranský (všichni Brno; 37/1), Tomáš Cibulka (České Budějovice; 9/0), Tomáš Galvas (Liberec; 0/0), Martin Jandus (Kladno; 15/0), Filip Pyrochta (Mladá Boleslav; 62/2), Jiří Ticháček (Kärpät Oulu/Fin.; 34/0),
útočníci: Matyáš Filip (5/0), Adam Měchura (oba Plzeň; 0/0), Kevin Klíma (4/0), Radovan Pavlík (oba Hradec Králové; 8/1), Jakub Konečný, Marcel Marcel (oba Kladno; oba 0/0), Jakub Flek (Brno; 111/28), Jaromír Pytlík (Liberec; 5/1), Dominik Kubalík (104/42), Daniel Voženílek (oba Zug/Švýc.; 48/9), Matyáš Kantner (Kärpät Oulu/Fin.; 11/0), David Tomášek (Färjestad/Švéd.; 77/22).
ŽIVĚ „To jsme si nedohodli!“ Trumpa zaskočil plán Íránu vybírat mýto za plavbu Hormuzským průlivem
Pokud Írán účtuje poplatky tankerům proplouvajícím Hormuzským průlivem, měl by s tím přestat, uvedl v noci na pátek prezident Donald Trump na své síti Truth Social. Výzvu zveřejnil poté, co v noci jednal o znovuotevření klíčové ropné trasy s britským premiérem Keirem Starmerem. Proíránské hnutí Hizballáh mezitím vyslalo na Izrael několik raket, Izraelci odpověděli bombardováním jižního Libanonu.
Americký cirkus kolem Procházky. Jak fascinace českým „jednorožcem“ ovládla Miami
Jiří Procházka zase a znovu pobláznil Ameriku. Kolem českého bojovníka se v Miami před nedělním titulovým zápasem proti Novozélanďanovi Carlosi Ulbergovi strhl hotový cirkus plný silných, dojemných okamžiků i vyložených absurdit. Procházkův status globální sportovní hvězdy dostal razítko ještě před duelem.
ŽIVĚ Putin vyhlásil na pravoslavné Velikonoce příměří na Ukrajině
Ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil na pravoslavné Velikonoce příměří na Ukrajině. Klid zbraní bude platit v sobotu 11. dubna od 16:00 moskevského času (15:00 SELČ) a v neděli 12. dubna po celý den, uvedla agentura TASS. Ruská armáda podle Kremlu po tuto dobu zastaví bojové akce, bude ale připravena čelit případným ukrajinským úderům.
Dražší letenky a méně spojů. Výkyvy cen paliva dusí letecký průmysl
Vlna nejistoty zasáhla letecký průmysl v důsledku prudkých výkyvů cen ropy a leteckého paliva. Pro cestující po celém světě to znamená vyšší poplatky a méně leteckých spojení na výběr, napsala v pátek agentura AP. Za nejistotu na trzích může válka na Blízkém východě, jež začala 28. února útokem Spojených států a Izraele na Írán a vyústila v zablokování klíčového Hormuzského průlivu Teheránem.
Horší situace než před válkou. Vůdci vybírají peníze za průjezd, Trump zase zuří
Je to zvláštní dohoda o příměří. Obě strany ji označují jako vítězství. Podle Trumpa Američané splnili, ba překonali své vojenské cíle. Írán to vidí úplně obráceně. Režim přežil a Hormuzská úžina je pevně pod kontrolou Teheránu. Ten za průjezd začal vybírat poplatky.