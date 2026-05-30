Jasná záležitost. Švýcaři smetli Norsko a zahrají si o domácí zlato

Hokejisté Švýcarska deklasovali v úvodním semifinále domácího mistrovství světa v Curychu překvapení turnaje Norsko 6:0 a zahrají si třetím rokem po sobě o zlato, na které dosud nikdy v historii nedosáhli. V nedělním finále se od 20:20 utkají s vítězem zápasu Kanada - Finsko.
Obhájci stříbra Švýcaři vyhráli i devátý zápas na turnaji. Úvodní gól, který byl nakonec i vítězný, vstřelil v čase 17:36 Christoph Bertschy. Druhou třetinu pak vyhráli 3:0 díky trefám Denise Malgina, Kena Jägera a Damiena Riata.
Ve třetí části stvrdili postup favorita Nico Hischier a Théo Rochette. Čisté konto udržel brankář Leonardo Genoni, podařilo se mu to již potřetí na turnaji.
V uplynulých dvou letech prohráli Švýcaři bitvu o zlato jen velmi těsně. V Praze 2024 podlehli Čechům 0:2, když druhý gól inkasovali v závěru do prázdné branky, loni ve Stockholmu je zdolali Američané 1:0 až brankou v prodloužení.
Díky dnešní výhře mají jistotu, že rozšíří sbírku medailí z MS, která čítá celkem pět stříbrných a osm bronzových. Norové mají stále šanci dosáhnout na premiérový cenný kov.
Druhé semifinále mezi Kanadou a Finskem, které porazilo ve čtvrtfinále český tým, začne ve Swiss Life Areně ve 20:00.
Aktualizujeme
Mistrovství světa hokejistů - semifinále (Curych):
Švýcarsko - Norsko 6:0 (1:0, 3:0, 2:0)
Branky a nahrávky: 18. Ch. Bertschy (Baechler, Egli), 25. Malgin (Thürkauf), 33. Jäger (Jung, Knak), 37. Riat (Josi, Andrighetto), 45. Hischier (Riat, Andrighetto), 58. Rochette (Suter, Biasca). Rozhodčí: Björk (Švéd.), Schrader (Něm.) - Gustafson (USA), Hautamäki (Fin.). Vyloučení: 6:7. Využití: 2:0. Diváci: 10.000.
Švýcarsko: Genoni - Egli, Josi, Kukan, Marti, J. Moser, Berni, Jung - Suter, Hischier, Biasca - Niederreiter, Baechler, Ch. Bertschy - Thürkauf, Malgin, Andrighetto - Riat, Jäger, Knak - Rochette. Trenér: Cadieux.
Norsko: Haukeland - Krogdahl, Kaasastul, Johannesen, Solberg, Hurröd, Östby, Saxrud-Danielsen - Brandsegg-Nygard, Koblar, Martinsen - Rönnild, E. Ö. Salsten, Elvsveen - Pettersen, Bakke Olsen, Vesterheim - Jacob Berglund, H. Ö. Salsten, N. Steen - Öby-Olsen. Trenér: P. Thoresen.
Byznys minimálně na dalších 20 let. Renesanci zbrojařů nezastaví ani mír na Ukrajině
Ještě před pár lety byli zbrojaři pro banky a investory systematicky opomíjenou oblastí. Ta doba už je ale zjevně pryč. Rychlý růst českého obranného průmyslu, zejména po ruském útoku na Ukrajinu v roce 2022, je jedním z největších příběhů české ekonomiky posledních let.
„Je schopná všeho." Bývalý trenér Sereny popsal strategii jejího třaskavého návratu
Ta informace pořádně rozvířila tenisové zpravodajství během grandslamového týdne. Po dvou porodech a ve věku 44 let Serena Williamsová chystá návrat na trávě, přihlásila se o divokou kartu na červnový turnaj v Queen's Clubu. Podle expertů je právě teď ideální chvíle na takový comeback.
Soudružka za joystickem. Konečná v Bruselu vyrazila do boje za videohry
Na čem se shodne komunistka Kateřina Konečná, miliardář Elon Musk a youtuber PewDiePie? Zní to jako začátek absurdního vtipu, ve skutečnosti je ale spojuje jedna překvapivá věc – videohry.
„Už teď se cítím blbě.“ Koubka čeká těžký úkol, proti Kosovu vyběhnou všichni nováčci
Trenér české fotbalové reprezentace Miroslav Koubek v nedělním přípravném utkání s Kosovem před blížícím se mistrovstvím světa nenasadí některé opory, šanci naopak dá všem nováčkům.
Ve Francii kvůli poruše přenocovalo přes 800 cestujících ve vlacích TGV
Ve Francii strávilo kvůli poruše 841 cestujících noc ve dvou rychlovlacích TGV na trase z Paříže do Lyonu. Rychlovlaky společnosti Trenitalia v pátek večer vyrazily z metropole, načež uvízly na trati. V cestě mohly pokračovat až v sobotu kolem půl desáté ráno.