Jasná záležitost. Švýcaři smetli Norsko a zahrají si o domácí zlato

Hokejisté Švýcarska deklasovali v úvodním semifinále domácího mistrovství světa v Curychu překvapení turnaje Norsko 6:0 a zahrají si třetím rokem po sobě o zlato, na které dosud nikdy v historii nedosáhli. V nedělním finále se od 20:20 utkají s vítězem zápasu Kanada - Finsko.

IIHF World Championships - Semi Final - Switzerland v Norway
Ken Jager slaví gól ŠvýcarůFoto: REUTERS
Obhájci stříbra Švýcaři vyhráli i devátý zápas na turnaji. Úvodní gól, který byl nakonec i vítězný, vstřelil v čase 17:36 Christoph Bertschy. Druhou třetinu pak vyhráli 3:0 díky trefám Denise Malgina, Kena Jägera a Damiena Riata.

Ve třetí části stvrdili postup favorita Nico Hischier a Théo Rochette. Čisté konto udržel brankář Leonardo Genoni, podařilo se mu to již potřetí na turnaji.

V uplynulých dvou letech prohráli Švýcaři bitvu o zlato jen velmi těsně. V Praze 2024 podlehli Čechům 0:2, když druhý gól inkasovali v závěru do prázdné branky, loni ve Stockholmu je zdolali Američané 1:0 až brankou v prodloužení.

Díky dnešní výhře mají jistotu, že rozšíří sbírku medailí z MS, která čítá celkem pět stříbrných a osm bronzových. Norové mají stále šanci dosáhnout na premiérový cenný kov.

Druhé semifinále mezi Kanadou a Finskem, které porazilo ve čtvrtfinále český tým, začne ve Swiss Life Areně ve 20:00.

Mistrovství světa hokejistů - semifinále (Curych):

Švýcarsko - Norsko 6:0 (1:0, 3:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 18. Ch. Bertschy (Baechler, Egli), 25. Malgin (Thürkauf), 33. Jäger (Jung, Knak), 37. Riat (Josi, Andrighetto), 45. Hischier (Riat, Andrighetto), 58. Rochette (Suter, Biasca). Rozhodčí: Björk (Švéd.), Schrader (Něm.) - Gustafson (USA), Hautamäki (Fin.). Vyloučení: 6:7. Využití: 2:0. Diváci: 10.000.

Švýcarsko: Genoni - Egli, Josi, Kukan, Marti, J. Moser, Berni, Jung - Suter, Hischier, Biasca - Niederreiter, Baechler, Ch. Bertschy - Thürkauf, Malgin, Andrighetto - Riat, Jäger, Knak - Rochette. Trenér: Cadieux.

Norsko: Haukeland - Krogdahl, Kaasastul, Johannesen, Solberg, Hurröd, Östby, Saxrud-Danielsen - Brandsegg-Nygard, Koblar, Martinsen - Rönnild, E. Ö. Salsten, Elvsveen - Pettersen, Bakke Olsen, Vesterheim - Jacob Berglund, H. Ö. Salsten, N. Steen - Öby-Olsen. Trenér: P. Thoresen.

