Jandač: V průběhu turnaje jsme se zhoršovali, změny v sestavě efekt neměly

před 1 hodinou

Sen o medaili z velké akce vzal rychle za své, čekání se protáhlo na pět let. Čeští hokejisté se protrápili základní skupinou a nedokázali zabrat ani ve čtvrtfinále, s Ruskem prohráli 0:3. "Myslím, že Rusové hratelní byli," říkal po zápase novinářům zklamaný trenér Josef Jandač. A přiznal, že míchání útoků nemělo žádný efekt.

Paříž (od našeho zpravodaje) - Skleslá tvář, zklamaný hlas. Trenér českých hokejistů Josef Jandač musel gratulovat soupeři, medaile z mistrovství světa ani letos nebude. Češi po špatné základní skupině nedokázali zabrat ani ve čtvrtfinále, s Ruskem prohráli 0:3 a turnaj pro ně končí.

"Co na to mám říct? Tyhlety pocity bezprostředně po utkání, to je vždycky na ho*no. To je prostě špatné. Nějak si to zanalyzujeme," řekl trenér Jandač po zápase novinářům. Konec ve čtvrtfinále považuje za neúspěch. Bez ohledu na soupeře.

Dalo se z vašeho pohledu něco udělat líp, abyste přes čtvrtfinále prošli?

"Dát gól. Dát první gól. Šance na to byly. Paradoxně jsme oproti těm jiným utkáním měli asi nejlepší start. Měli jsme momenty, kdy jsme soupeře zatlačili, ale bez gólového efektu. Chyběla nám přesnost, střela šla pozdě, nebo tam byla navíc přihrávka. Rusové pak udeřili. Byli efektivní…"

A pomohli jste jim nabídnutými přesilovkami. Faul Davida Pastrňáka byl z jeho strany úplně zbytečný, zákrok Jakuba Jeřábka byl zase hodně diskutabilní. Souhlasíte?

"Ten první faul jsem neviděl, Jeřábek… To si myslím, byl normálně čistý bodyček. To jsme šli do čtyř asi neoprávněně, ale na věci to nic nemění. Takhle to prostě bylo posouzené a my to neubránili."

Byla největším českým problémem na turnaji střelecká produktivita?

"Trápilo nás to. Po organizaci hra nebyla až tak špatná, kluci do toho dali všechno. Ale bohužel v té koncovce nebyli dobří."

Jste zklamaný, že se neprosazovali ani hráči, od kterých se to čekalo? David Pastrňák nebo Jakub Voráček tady dali jen jeden gól.

"No, nedali gól oni, tak musejí dát jiní hráči. Není to o jednom hráči, nespoléhali jsme jen na ně. Dnes jsme nesehráli ani přesilovky extra dobře, v první třetině jsme sice nastřelili tyčku, ale to bylo tak všechno. Pak už jsme puk na branku ani nedostali. Bylo to podobné jako proti Švýcarsku."

Nepotřebují tihle dva zmínění hráči ve formaci třeba lepší spoluhráče?

"Hledali jsme ideální složení, zkoušeli jsme měnit centry křídlům. Ale nějaký patřičný efekt to nemělo. Hlavně v tom klíčovým utkání."

Když se ohlédnete za turnajem a vývojem týmu, nedělali jste změn v sestavě až zbytečně moc?

"V nějakém složení jsme začali a hledali to optimum. Průběhem turnaje jsme se zhoršovali, právě v tom střeleckém trápení. První dvě pětky nebyly produktivní, snažili jsme se tomu pomoct. A proto jsme s tím trochu míchali, točili to. Efekt to nemělo.

Je to vždycky dvousečný. Mohli jsme to nechat být, nechat sestavu pohromadě a věřit, že si sedne. Jenže když si to nesedne, začnete si říkat, proč jste s tím nezamotali. Proti Finům se nám povedlo mixovat sestavu tak, že si zápas sestava uhrála…"

Nemáte pocit, že tenhle tým měl na víc, než v Paříži předvedl?

"Nechci teď mluvit, jestli měl na víc nebo ne. Prostě jsme vypadli v klíčovém utkání a mrzí mě to stejně, jako mě to mrzelo loni. To jsme vyhráli skupinu a prohráli s Amerikou v nájezdech. To bylo taky hořké, dali nám gól z ofsajdu. Teď zase rozhodla první třetina."

Ukázalo se, že je ruský hokej někde úplně jinde?



"Závěr jsme už hráli high risk, tak nám chodili do přečíslení. Bezprostředně po zápase mám ale pocit, že Rusové byli hratelní."

A z turnaje máte teda pocit jaký?

"Nezvládli jsme klíčové utkání a vypadli ve čtvrtfinále. Takže to je neúspěch. Jsme zklamaní, naštvaní a mrzí nás to."

Čekání českého hokeje na medaili se protáhlo na pět let. To už asi není náhoda, že?

"V Bělorusku (2014) a v Praze (2015) jsme naposledy hráli o medaile. A tam jsme těm soupeřům nedali ani gól. Tam jsme se špičkou ten krok nedrželi, ale aspoň jsme hráli o medaile. A teď jsme dva roky po sobě vypadli takhle brzy.... Historicky ale pořád platí, že když se nepovede postup do semifinále, je to vždycky neúspěch."

Tomáš Plekanec po zápase vypadal, že pěkně dlouho nechce hokej vidět. Byl přešlý a naznačil, že v reprezentaci asi skončí. Máte pro něj pochopení?

"Nemůžu mluvit za něj, zklamaní jsme všichni. U Tomáše je to speciální, že to bylo jeho desáté mistrovství. Je to hráč, který patří do té generace poctivců, kteří reprezentaci neodmítali. Na konci jsme mu chtěli odlehčit. Nebyl produktivní, ale ty defenzivní úkoly plnil skvěle, svou roli si splnil. Nebyl tady od bodů, výborně to odehrál dozadu. Nevím, jestli to třeba nebylo jeho poslední mistrovství, proto už taky musí jezdit i jiní kluci. Takže mě to hodně mluví i za něj."