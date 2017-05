Nedělali jsme v útoku šrumec, ve skupině to bude boj až do konce, ví po Norsku Jandač

před 1 hodinou

Češi se v utkání s Norskem trápili, ale nakonec cennou výhru 1:0 v prodloužení urvali. Trenér Josef Jandač pochopitelně po utkání chválil obranu i brankáře Francouze, k snažení útočných řad měl výtky. Další změny v útocích ale neplánuje.

Paříž (od našeho zpravodaje) - Pocity po takovém zápase musí být pěkně zvláštní. Vyhráli jste, cítíte úlevu a stejně víte, že jste měli získat ještě víc. Čeští hokejisté se na mistrovství světa natrápili s Norskem, jediný gól zápasu vstřelil šťastné až v prodloužení Jan Kovář. Pozitiva? Tým se zase přiblížil čtvrtfinále.

"Nečekali jsme nic jednoduchého. Víme moc dobře, že všichni soupeři na turnaji jsou nepříjemní. Vítězství je pro nás cenné, i když je až po prodloužení. Jsme za něj rádi," shrnul trenér Josef Jandač.

Už dnes v 16:15 čeští hokejisté nastoupí proti Slovinsku, tady se žádná ztráta neomlouvá.

Jandač nechce dál míchat sestavou a znovu míchat složením útoku. Chytat dnes bude Petr Mrázek, aby se zátěž na gólmany rozložila. Vladimír Sobotka - posila ze St. Louis - dnes přiletí do Paříže. Hrát ale bude až v neděli proti Francii.

Čím si vysvětlujete, že jste nedokázali dát Norsku gól v základní hrací době?

"Norové hrají hodně urputně v obranném pásmu a my jsme tam nedokázali udělat patřičný šrumec. Byli jsme otevření, neclonili jsme gólmanovi, on střely viděl. I když jsme soupeře opět výrazně přestříleli (32:10, pozn. Autora), gólman to viděl. Zjednodušili jsme mu to."

Je to práce na brankovišti, kde vás tlačí boda?

"Pět třetin jsme nedostali gól, z pohledu defenzivy je to hodně pozitivní. Na druhou stranu jsme v ofenzivní činnosti v tom předbrankovém prostoru malinko ubrali. Obránci taky pomalu posílají puky, musíme zrychlit rozehrávku, abychom nechodili do plných. Abychom mohli mít rychlé přechody do otevřené obrany a měli více času v útočném pásmu. Možná musíme být i silnější na kotouči."

Jo pro vás výhra až v prodloužení úlevou alespoň z toho důvodu, že jste se zase přiblížili čtvrtfinále?

"Jsou to důležité body. Stejně jako proti Finům nebo Bělorusům. Odebrali jsme body soupeři a máme lepší vzájemné utkání. Čekají nás ještě tři zápasy a tabulka se vyvíjí tak, že to bude boj do konce. Nejdůležitější je teď ale soustředit se na sebe. Když budeme takhle vyhrávat, tak ve čtvrtfinále budeme. To je první předpoklad, ten druhý je pak pokusit se o co nejlepší umístění."

Co byste řekl na adresu brankáře Pavla Francouze? Za celý zápas na něj letělo jen deset střel, neměl to jednoduché. A přesto čtyři minuty před koncem lapačkou suverénně zneškodnil přečíslení Norů. To byl klíčový zákrok.

"Pro něj to byl hrozně těžký zápas. Stejně jako proti Bělorusku. Tím spíše, že to směřovalo k tomu, že kdo dá gól, vyhraje. On tam měl pár těžkých momentů a perfektní zákrok, když jsme udělali chybu. Podržel nás."

Jak jste spokojený se složením útočných formací? David Pastrňák měl vedle sebe na turnaji už pět hráčů, zase nedal gól. Budete chtít útoky na Slovince nějak měnit?

"Uvidíme. Nechceme tím až tolik kroutit. Spíše reagujeme na vývoj v zápase. Dnes jsme jen víceméně vyměnili centry a dali Petra Vránu zpět mezi Birnera a Řepíka. Zítra je nový den, další zápas. Zhodnotíme si to a uvidíme, jestli s tím něco neuděláme. Nemůžeme ale každý zápas hledat něco nového."