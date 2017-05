Jandač míchá sestavou. Plekanec spadl do čtvrtého útoku, vedle Pastrňáka trénoval Hanzl

před 55 minutami

Český tým nehraje dobře a nedává góly. Nefungující souhru řeší trenéři za minutu dvanáct, den před klíčovým zápasem turnaje začínají Češi od nuly, a to v kompletně proházené sestavě. Tomáš Plekanec spadl do čtvrté formace, nováček Libor Šulák bude hrát proti Rusku ve druhé obraně.

Paříž (od našeho zpravodaje) - Dlouho do noci prý trenéři rozebírali, jak oživit hru českého týmu, který sice relativně bez problémů postoupil do finále, ale rozhodně se nedá mluvit nic o tom, že by jeho výkony měly vzestupnou tendenci.

Jak Češi trénovali na čtvrtfinále s Ruskem Útoky: Voráček, Kovář, Sobotka Pastrňák, Hanzl, Červenka Řepík, Vrána, Birner Horák, Plekanec, Zohorna Obrany: Gudas, Šimek Šulák, Jeřábek Rutta, Kempný Kundrátek, Krejčík

A tohle je výsledek.

Trenéři před zítřejším zápasem s Ruskem nařídili pěkně ostrý trénink a na něm hráči pilovali souhru kompletně přestavěných útoků. Zatím nulový Tomáš Plekanec se propadl do čtvrté formace, David Pastrňák bude mít na centru Robina Hanzla. A třeba nováček Libor Šulák nastoupí ve druhé obraně.

"Protočili se tři centři, slibujeme si vylepšení produktivity prvních dvou řad, ale i celého mančaftu. Na jeden gól se těžko vyhrává. Když první dvě lajny netáhnou mančaft, je na místě udělat změny," řekl asistent trenéra Václav Prospal.

"Celý turnaj hledáme optimální složení útočných formací. První lajna byla dva zápasy bez gólu, čekáme od ní víc. Každý tým potřebuje lídry. Snaha se jim nedá upřít, ale už potřebujeme být produktivní, hrát na puku a být u soupeře v pásmu," dodal.

Tím mimo jiné vysvětlil propad Tomáše Plekance až do čtvrté formace. Nejzkušenější český reprezentant v základní skupině v sedmi zápasech nebodoval.

Plekanec trénoval se Zohornou a Horákem, je pravděpodobné že tato formace bude mít hlavně defenzivní úkoly, konkrétně bránění dosud nezastavitelné formace Rusů Panarin - Dadonov - Šipačov.

Jen jméno brankáře, který bude chytat, trenéři až do poslední chvíle odmítají prozradit. Pavel Francouz nebo Petr Mrázek? "Ten, kdo nám dá šanci vyhrát," řekl tajemně asistent Václav Prospal.

Konkrétnější nechtěl být ani k tomu, kudy vidí cestu Rusy porazit. "To není něco, o čem bych chtěl mluvit otevřeně. Důležité je, že máme stejnou šanci jako oni. Chceme vyhrát. Takové musí být naše myšlení."

Hokejisté před zápasem trénovali hodinu, byl to jejich teprve druhý plnohodnotný trénink v plné zátěži a kompletním složení na turnaji.

Čtvrtfinále s Ruskem hrají v Paříži ve čtvrtek od 16:15 hodin.