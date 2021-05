Švýcaři patří mezi favority, ale s tolika fauly neporazíme nikoho, zlobí se Kovář

Jako první český kapitán je Jan Kovář u toho, že národní tým na mistrovství světa prohrál oba úvodní zápasy. Los měl těžší než v předchozích letech, ale v pondělním utkání proti Bělorusům už bude nutně potřebovat výhru. Kovář po porážce 2:5 od Švýcarů žehral hlavně na nedisciplinovanost českého výběru.

Co všechno dělal český tým v zápase špatně, že ani po prvním gólu nebyl v jeho režii?

Bylo to hlavně o vyloučeních. Dostali jsme čtyři góly v oslabení, to je strašně moc. Sedm vyloučení je také hodně, a pokud tohle nespravíme, budeme mít problémy s každým mužstvem.

Vidíte to na nějakou kapitánskou promluvu, aby se tým srovnal?

V neděli máme den volna a promluvíme si o tom. Hodně zápasů je ještě před námi, nic není ztraceno, ale určitě se chceme prezentovat úplně jiným hokejem než doteď.

Padala po druhé třetině v kabině silná slova?

Něco jsme si k tomu řekli, ale musíme držet pohromadě. Nečeká nás vůbec nic lehkého. Když na sebe budeme ukazovat prstem, nikomu to nepomůže. Chtěli jsme se namotivovat, v neděli si to utkání probereme a musíme se připravit dál.

Vaše elitní formace s křídly Jakubem Vránou a Dominikem Kubalíkem zatím nenaplňuje očekávání. Bylo to téma už po zápase s Ruskem?

Bavili jsme se o tom a ani proti Švýcarům to od naší formace nebyl ideální výkon. Před třetí třetinou nás trenér rozhodil, uvidíme, jak to bude dál. První lajna by určitě měla hrát lépe a týmu více pomoct.

Měli jste problém s metrem rozhodčích?

Rozhodčí to zkrátka odpískali, faulů je šílené množství. Ať byly, jaké byly, my se na rozhodčí určitě nechceme vymlouvat. Prostě takhle to dál nejde, to bychom nevyhráli proti nikomu. Musíme se na to podívat, říct si pravdu do očí a vyvarovat se toho.

V čem byli Švýcaři nejvíce nepříjemní? Považujete je za jednoho z favoritů turnaje?

Většinu těch hráčů, kteří hrají ve Švýcarsku, dobře znám. Hrají hodně disciplinovaně, přijeli jim výborní kluci z NHL. Neřekl bych, že Švýcaři jsou nějakým černým koněm turnaje, s tímhle týmem už se musí řadit mezi favority. Z působení v Zugu vím, jak výborný je gólman Leonardo Genoni. Vůbec mě nepřekvapuje, jak Švýcaři hrají.

Jak velký vliv má přechod z úzkého kluziště, kde se tým v týdnu před šampionátem připravoval, na širší led v Rize?

Odehrál jsem v Praze jen jeden zápas. Ale obecně k tomu můžu říct, že jsme zkušení hokejisté a na tohle se nemůžeme vymlouvat. To určitě nechceme. Jen potřebujeme spravit momenty, ve kterých děláme chyby a po kterých dostáváme laciné góly.

Čím to je, že se v obou zápasech hra českého týmu rozbila po první inkasované brance?

Myslím, že proti Švýcarům jsme za stavu 1:2 hráli hodně v útočné třetině a měli jsme tlak, měli jsme šance. Nedali jsme gól. Pak uděláme zase školáckou chybu, uděláme další vyloučení a taháme za kratší konec. To jsou věci, které rozhodují zápasy, a v tom jsme hodně neukáznění.