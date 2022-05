Jágr: Medaile neznamená, že jsme se zlepšili. Jestli to někdo říká, je naivní

Hvězdný útočník Jaromír Jágr ocenil hokejisty národního týmu za zisk bronzu na mistrovství světa v Tampere. Věří, že konec desetiletého čekání na medaili z velké akce bude odrazovým můstkem pro celý český hokej, který by díky tomu mohl mít větší základnu. Majitel extraligového Kladna však varoval před usnutím na vavřínech a pocitem, že tuzemský hokej se již výrazně zlepšil a je zpátky na výsluní.

"Klukům chci pogratulovat, odvedli skvělou práci. Hlavně klobouk dolů před poslední třetinou zápasu o bronz proti USA. Konečně po deseti letech máme medaili," řekl padesátiletý Jágr novinářům v Praze, kde dnes představil svou novou značku JJ68.

Zdůraznil, že jen bronz a utnutí medailového půstu nic nezaručují. "Nemyslím si, že když se teď přivezla medaile, tak jsme se najednou zlepšili. Jestli tohle někdo říká, je hodně naivní člověk, protože takhle to vůbec není. Je před námi dlouhá cesta, co všechno změnit. Tahle medaile je k tomu takový správný odraz. Odraz k tomu, aby se podařilo přivést k hokeji více dětí," uvedl olympijský vítěz z Nagana.

Na hokej se dívá z více pohledů. "Jako člen výkonného výboru svazu můžu promluvit a říct svůj názor, jakým směrem by se náš hokej měl ubírat. Důležité věci jsou práce s mládeží, nábory, otázka trenérů," uvedl Jágr. Přiznal, že patřil mezi členy výboru, kterým se při rozhodování o nástupci Filipa Pešána na reprezentační střídačce příliš nezamlouvala myšlenka angažování zahraničního trenéra. Přesto se šéfem střídačky stal Fin Kari Jalonen. "Nebyl jsem ten, kdo to vítal. Na druhou stranu - když jsme tenhle krok podnikli, přál jsem si, aby se naši trenéři poučili," prohlásil Jágr.

Líbilo se mu, co se o Jalonenovi doslechl. "Samozřejmě jsem nebyl přímo v Tampere, četl jsem ale, jak měl neskutečnou přípravu na zápasy. Je to workoholik, který vstává v šest hodin, na zimáku je první a odchází poslední. Je daná rovnice - nebo pravidlo - že jestliže chceš něco, co chce další milion lidí, tak si to musíš odpracovat. Žádná jiná možnost není," řekl Jágr.

"Vždycky jsem říkal, že u nás nepracujeme dostatečně tvrdě. To je základ, musíš pracovat víc než ostatní. Jedna věc je pracovat a najít v sobě vůli, klíčové ale také je, aby tě k tomu někdo vedl. Aby ti ukázal cestu a usměrňoval tě. Ve škole od toho jsou učitelé, v hokeji trenéři. Na tom bychom taky mohli trochu víc zapracovat," dodal Jágr.

Nechtěl odhadovat, zda se podobně dlouhé čekání na medaili nebude opakovat. "Abys na mistrovství světa nebo olympiádě něco dokázal, potřebuješ i obrovský kus štěstí. Spousta věcí si musí sednout dohromady," uvedl Jágr, který vyhrál i dvakrát Stanley Cup a mistrovství světa.

"Těch faktorů, které o medaili rozhodly, bylo dost, ale tím klíčovým byl přílet Davida Pastrňáka. Je to vynikající hokejista, bez něj by bylo daleko těžší získat bronz. Kluci se stmelili, měli výbornou partu, což byl rozhodující faktor hlavně ve třetí třetině zápasu o bronz. Kluci věděli, že jim nezbývá nic jiného než dát do posledních dvaceti minut všechno a ono se jim to vrátilo. Roman Červenka měl vynikající turnaj. Samozřejmě tam byla i negativa, spousta věcí si ale sedla," řekl Jágr.

Sám během šampionátu vyhlížel i možné posily pro Kladno, hlavně z řad méně okoukaných hráčů mezi outsidery turnaje. "Jedna věc je si někoho vyhlédnout, druhou věcí je pak zájem daného hráče. A hlavně to musí dávat smysl ekonomicky. I týmy, s nimiž na MS relativně nikdo moc nepočítá, mají spoustu kvalitních hráčů, kteří se můžou výkonnostně rovnat těm, kteří by měli být daleko lepší. Rozdíl mezi výborným a průměrným hráčem není zas tak velký," uvedl Jágr.