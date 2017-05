Hrdina Mrázek. Pustil tři šmudly, pak vychytal nájezdy: Cítil jsem se dobře a věděl, že góly dáme

před 5 minutami

Třikrát Petr Mrázek smolně inkasoval a byl z toho malér. Začátek zápasu s Finskem byl jako z pěkně hnusného snu. Čeští hokejisté museli od začátku dotahovat a ještě dvanáct minut před koncem to vypadalo na marnou snahu. Přesto se týmu Josefa Jandače povedl fantastický obrat a mají dva body. Mimo jiné i proto, že se jejich gólman psychicky zvedl a vychytal všechny tři finské nájezdy. "Tohle nás může jen stmelit," řekl.

Paříž (od našeho zpravodaje) - Jen se zkuste vžít do té situace. Ani si pořádně nesáhnete na puk a už ho třikrát lovíte z branky. Stačí třináct minut a zdá se, že vám zápas uteče mezi prsty. Pro gólmana Petra Mrázka to muselo být pěkně na palici, přesto to byl on, kdo se výraznou měrou podílel na úchvatném obratu.

Čeští hokejisté na mistrovství světa ještě dvanáct minut před koncem zápasu prohrávali 0:3 s Finskem, díky fantastickému závěru berou dva body za vítězství v nájezdech.

Mrázek vychytal všechny, navrch doslova ustál samostatný únik Sebastiana Aha v prodloužení, byl hrdinou večera. Přitom by se vzhledem k průbněhu zápasu kdekdo ani nedivil, kdyby jej trenéři o první přestávce vystřídali.

"Já se ale pořád cítil dobře. Věděl jsem, že když budou mít kluci sílu a budou se tlačit do branky, góly dáme. Tahle výhra nás může jen stmelit," řekl Mrázek po zápase.

Pro vás brankáře to musel být pěkný zápřah na nervy, takhle smolně začít, že?

"Dvě střely, dva góly. Nic příjemného, nejen pro mě. I pro kluky. Oni nám dali tři náhodné góly, ten první se jim odrazil, když to jejich hráč minul. Další dva byly odražené od Kempese a Krejči, náhodné odrazy přímo do branky. Nic příjemného.

Zaskočili vás Fini tím, jak na vás vlétli, jak aktivně po vás šli?

"My jsme věděli, že budou hrát naplno. Prohráli s Francií, čekali jsme, že do toho půjdou naplno. Říkali jsme si, že musíme chytit začátek. A stejně se nám nepovedlo, naštěstí to dopadlo takhle."

Bylo těžké pro vás brankáře udržet nervy a pozornost po takové sprše?

"Já se cítil pořád dobře, snažil jsem se soustředit sám na sebe. Věděl jsem, že když kluci budou mít síly a budou se tlačit do branky, že ty góly dáme."

Nakonec jste ale k obratu musel velmi výrazně pomoct i vy. Tři nájezdy jste chytil v rozstřelu, samostatný únik Sebastiana Aha jste ustál i v prodloužení. Vypadalo to, že si hodně věříte.

"Je to prodloužení, tři na tři je o jediné chybě. Pastovi to přeskočilo hůl, led už podel mě nebyl v dobrém stavu. Aho jel pomalu, myslel jsem si, že půjde do kličky. A v nájezdech jsem zase počítal s tím, že když už do blafáku šel, že vystřelí."

Spadl vám velký kámen ze srdce, že jste dokázali Finy porazit a budete mít teď ve zbytku skupiny relativně klid?

"Každé vítězství se počítá, hlavně tady na turnaji. Věděli jsme, že je tenhle zápas do tabulky o hodně. Za dva body jsme rádi."

O čem svědčí takhle velký obrat. O tom, jak je tým uvnitř silný, že nic nevzdá?

"Určitě nám pomůže do dalších bojů, dvanáct minut před koncem prohrávat 0:3 není nic příjemného. Tohle nás musí jenom stmelit. Teď už se ale musíme dívat dál."