Hokejový šampionát se rozpadá, s Ruskem odmítají hrát další čtyři týmy. Češi mlčí...

Bojkot případných zápasů s ruskými hokejisty na mistrovství světa oznámily po Finsku také Švédsko, Norsko, Dánsko a Lotyšsko.
Další čtyři země se tak připojily k Finům, kteří bojkot vyhlásili v pondělí v reakci na páteční verdikt Sportovního arbitrážního soudu (CAS), podle něhož se ruské týmy mohou s okamžitou platností vrátit na mezinárodní scénu.
"Postoj Švédska byl a nadále zůstává zcela jasný: vzhledem k současné situaci Švédsko nebude hrát hokejová utkání proti Rusku," uvedli v prohlášení zástupci Tre kronor. Konstatovali také, že se s několika dalšími zeměmi dohodli, že rozhodnutí oznámí společně.
"Nebylo naší prioritou vystoupit jako první. Po jednáních v rámci rady mezinárodní federace a diskusích s ostatními státy, zejména v úzkém dialogu se severskými zeměmi, bylo pro nás zcela přirozené dospět k tomuto rozhodnutí," dodal šéf švédského hokeje Anders Larsson.
Podobně se vyjádřili Norové. "Náš postoj je takový, že Rusko by mělo být vyloučeno ze všech mezinárodních soutěží, dokud bude válka na Ukrajině pokračovat a situace se nezmění," uvedl norský svaz a doplnil, že rozhodnutím chrání také bezpečnost hráčů, členů realizačních týmů i jejich rodin.
"Domníváme se, že utkání proti Rusku by je za současných okolností mohla vystavit značným bezpečnostním rizikům," uvedli představitelé norské asociace.
Podle agentury AP, která o norském stanovisku informovala, se prohlášení týká seniorského mistrovství světa v Německu a konkrétně případného zápasu se sbornou. Ostatní utkání turnaje jsou Norové připraveni odehrát.
V každé ze současných základních skupin je minimálně jeden tým, který odmítá proti Rusku nastoupit. Ze zákona mají zakázáno proti Rusku nastoupit i Lotyši.
Představitelé Českého hokeje se k situaci vyjádřili naposledy v pátek, kdy CAS zveřejnil své rozhodnutí o okamžitém navrácení Ruska do vrcholných turnajů. Od té doby na rozdíl od Finů, Švédů, Norů, Dánů a Lotyšů mlčí.
"Když jsou lidé charakterní, tak se musí spojit. V jednotném názoru je síla. Jsme jednoznačně proti tomu, aby Rusové nastoupili na mistrovství světa. Morálka by měla být silnější než sport. Český hokej stojí za tím, že by tam Rusové neměli být," řekl v pátek první muž českého hokeje Alois Hadamczik.
Proti návratu sborné do mezinárodních soutěží se vyjádřilo i několik významných sponzorů. V Česku například sázková kancelář Tipsport, ve Švédsku společnost AJ Products, která je rovněž partnerem MS. Dnes jejich řady rozšířila finská společnost Nokian Tyres.
Rozhodnutí CAS se vztahuje i na lednové MS hokejistek do 18 let, které má hostit Ostrava. Představitelé české vlády v pondělí uvedli, že platí nařízení z roku 2023, které zakazuje udělování víz pro ruské reprezentace.
Generální sekretář Českého svazu ledního hokeje Jan Černý pro deník Sport uvedl, že existuje i možnost, že by se Česko pořádání šampionátu vzdalo.
Vedení Mezinárodní hokejové federace dnes v Curychu druhým dnem pokračuje v jednání o dalším postupu a reakci na rozhodnutí CAS.
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