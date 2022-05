Reprezentaci posílí Kempný, čeká se na Pastrňáka a další dva hráče

Hokejovou reprezentaci na mistrovství světa ve Finsku posílí obránce Michal Kempný z Washingtonu. Vedení mužstva má zájem také o další posily z NHL - útočníky Davida Pastrňáka a Tomáše Noska z Bostonu a Davida Kämpfa z Toronta. Bruins a Maple Leafs skončila sezona v noci na dnešek.

Tým v Tampere naopak opustí obránce David Musil, který nebyl zapsán na soupisku.

Washington vypadl v prvním kole play off NHL s Floridou 2:4 na zápasy, poslední utkání se odehrálo v noci na sobotu. Jednatřicetiletý Kempný, který vyhrál v roce 2018 s Capitals Stanley Cup, v play off nenastoupil. K reprezentaci by se měl připojit v pondělí a půjde o jeho třetí start na MS. Na soupisku bude zapsán jako osmý český obránce.

"Michal Kempný je obránce s mezinárodními zkušenostmi a věřím, že pro nás bude velmi dobrou posilou. David Musil byl o své roli srozuměn už během přípravy ve Švédsku a moc mu děkujeme za jeho profesionální přístup. Zítra ráno by se měl vrátit do České republiky, kde se začne připravovat na další sezonu," řekl generální manažer národního týmu Petr Nedvěd.

Nedvěd plánuje ještě během dneška volat Pastrňákovi, Noskovi a Kämpfovi. "Zjistím, jak jsou na tom zdravotně a jestli mají zájem posílit českou reprezentaci na mistrovství," uvedl Nedvěd. Play off NHL skončilo i pro dalšího útočníka Toronta Ondřeje Kašeho.

Na výsledek jednání mezi Nedvědem, hráči a jejich kluby budou čekat Petr Holík a Petr Kodýtek, útočníci současného kádru, kteří nebyli na startu turnaje zapsání na soupisku.

Kempný hrál soutěžní zápas naposledy 28. března, kdy nastoupil při domácí porážce Washingtonu s Carolinou 1:6. V této sezoně NHL sehrál jen 15 zápasů a připsal si dva body za gól a asistenci.

Sezonu začal po přípravném kempu na farmě v Hershey v AHL a za Capitals nastoupil poprvé až 29. prosince. Bylo to po 16 měsících, naposledy předtím hrál za Washington v polovině srpna 2020 v 1. kole play off proti New York Islanders.

Před dalším ročníkem se v říjnu podrobil operaci Achillovy šlachy a stihl v něm jen na konci dva zápasy v AHL. V této sezoně za Hershey sehrál 24 zápasů a zaznamenal sedm bodů za sedm asistencí.

V reprezentaci hrál Kempný naposledy na mistrovství světa v Paříži v roce 2017. O rok dříve na světovém šampionátu debutoval a potom startoval i na Světovém poháru v Torontu. V reprezentaci má na kontě 54 zápasů a nasbíral 22 bodů za pět branek a 17 přihrávek. V národním týmu se potká s bývalým spoluhráčem z Capitals Jakubem Vránou. Spolu se současným útočníkem Detroitu získali před čtyřmi roky Stanleyův pohár.