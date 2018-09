Hokejové mistrovství světa v roce 2024 by se mělo konat v Česku!

před 59 minutami

Definitivně se bude rozhodovat o přidělení pořadatelství příští rok v květnu při mistrovství světa v Bratislavě.

Valletta - Hokejové mistrovství světa v roce 2024 by se mělo konat v České republice. O rok dříve má uspořádat světový šampionát Rusko a v roce 2025 Švédsko. Dohodli se na tom zástupci jednotlivých federací a Mezinárodní hokejové federace.

"Na kongresu IIHF došlo k dohodě, že se na kongresu v Bratislavě budou přidělovat pořadatelství v letech 2023, 2024 i 2025. V roce 2023 se bude konat šampionát v Rusku, v roce 2024 v České republice a v roce 2025 ve Švédsku. Jediné, co by mohlo tuto dohodu změnit, by byla přihláška dalšího kandidáta do 15. ledna příštího roku," řekl ČTK tiskový mluvčí Českého svazu ledního hokeje Zdeněk Zikmund.

Už v polovině srpna o této dohodě informoval v rozhovoru pro ruská média prezident Mezinárodní hokejové federace René Fasel. Na začátku kongresu na Maltě se tato dohoda potvrdila. Původně se o šampionát v roce 2023 ucházely Česká republika a Švédsko a k nim se přidalo Rusko, které nakonec pořadatelství po dohodě získá.

V České republice se konalo mistrovství světa naposledy v roce 2015. Turnaj v Praze a Ostravě tehdy vytvořil nový rekord v návštěvnosti s 741.690 diváky. Na českém území se světový šampionát konal dosud desetkrát - v letech 1933, 1938, 1947, 1959, 1972, 1978, 1985, 1992, 2004 a 2015.

V současné době je schváleno pořadatelství šampionátů do roku 2022. Příští rok hostí mistrovství světa Bratislava a Košice, v roce 2020 se bude hrát ve švýcarských městech Curychu a Lausanne, o rok později v běloruském Minsku a lotyšské metropoli Rize a v roce 2022 ve Finsku v Helsinkách a Tampere.