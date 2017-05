Hokejová pohádka, jakou Paříž nezažila. Francie má nové sportovní hrdiny

před 1 hodinou

Jeden hokejový zápas napsal tolik příběhů jako žádná jiná sportovní událost ten den. Francie - kolébka fotbalu, petengu nebo ragby - propadla šílenství u ledu. Její hokejisté se postarali o prvotřídní senzaci, jakou v historii nepamatují. Potupili Finsko 5:1 a donutili zaplněnou arénu Bercy hulákat státní hymnu. Volit se v zemi prezident o pár hodin později, třeba by volby vyhrál gólman Florian Hardy. Francie má nové sportovní hrdiny, tým Les Bleus.

Paříž (od našeho zpravodaje) - Ještě ten den ráno nic nenasvědčovalo tomu, že by hokejový zápas reprezentace mohl v zemi strhnout tolik pozorností, vyvolat takové emoce. Největší sportovní deník L'Equipe turnaji ještě ráno věnoval turnaji jen minimum pozornosti, po zápase se novináři mohli přetrhnout, aby se v obrovské tlačenici dostali k rozhovorům s novými hrdiny.

Francouzská hokejová reprezentace dostala Paříž výsledkem, jaký nepamatuje. Na mistrovství světa se zrodila prvotřídní senzace, "Les Bleus" hnaní kotlem domácích diváků rozdrtili Finsko 5:1.

Aréna Bercy na konci zápasu málem spadla, když fanoušci začali za zpěvu chorálu všichni do jednoho skákat nadšením a pak odpočítávat poslední sekundy do konce zápasu.

"Bylo těžké soustředit se dál na hru a nezírat na to, jak tribuny poskakují jako na fotbale. Lidi nás poháněli dál. Když už jsme byli unavení, dodali nám energii. Takovéhle zápasy nám pomůžou prodat hokej. Třeba pár dětí přesvědčí, že stojí za to se na hokej dát," neskrýval dojetí útočník Pierre-Édouard Bellemare.

Navíc to byl on, kdo se podepsal pod jedním z nejsilnějších příběhů toho večera.

Když se po zápase rozjuchaní Francouzi na modré čáře postavili proti zdrceným favoritům, měl kotel domácí arény jasno. Hardy! Hardy! Hardy! To on přece musí dostat cenu pro nejlepšího hráče zápasu, to Florian Hardy Francii fantastickými zákroky dotlačil k největší výhře novodobé historii.

Jenže pořadatelé přečetli jméno Bellemare.

Z tribun se ozval hlasitý pískot, byť i jeho Francouzi milují.

"Hardy! Hardy! Hardy!" začali vyvolávat dál fanoušci.

"Vůbec jsem tam neměl co dělat, vždyť já ani neslyšel své jméno, tleskal jsem mu a koukal na něj. Ne, to nebylo správně, že vyhlasili mě. Prý je to rozhodnutí IIHF. Hned když jsem přijel k předávajícímu, sám se mě zeptal, jestli chci Hardyho zavolat místo sebe. Řekl jsem že rozhodně. A on odpověděl: Dobře, změníme ta pravidla," vyprávěl Bellemare.

Moment, kdy brankáře objal a před zraky spoluhráčů, soupeřů i rozdováděných mu přenechal cenu, dojal úplně všechny.

"Hardy! Hardy! Hardy!" rozkřičely zase tribuny.

Tenhle brankář zazářil. Párkrát mu pomohly i tyče, ale jinak oheň finských střel odrážel s neuvěřitelnou jistotou. O tom, že jeho zákrok koncem hole z první třetiny napevno patří mezi nejlepší v téhle sezoně, není pochyb. Ostatně posuďte sami.

It was almost a goal for Finland, but Florian Hardy's cartwheel-like save stopped them in their tracks. @Hockey_FRA #FINvsFRA #IIHFWorlds pic.twitter.com/hvZxTRLxGz — IIHF (@IIHFHockey) May 7, 2017

"Kdyby byl hokej trochu větší sport, asi by měl šanci i ve volbách. V aréně by ho ale zvolili hned, bez debat," usmál se Bellemare v narážce na to, že Francouzi ten den volili svého prezidenta.

Parta outsiderů v modrých dresech se poté chytla kolem ramen a koukala, jak francouzská trikolora stoupá ke stropu arény. Fanoušci z plna hrdla odzpívali celou hymnu. Až z toho mrazilo.

"Celé je to o srdci. Nejsme tak šikovní jako hokejisté z dalších zemí, ale můžeme uspět, když dáme do hry něco navíc," prohlásil Bellemare.

Nestalo se to poprvé, kdy Francouzi dokázali na mistrovství světa šokovat giganty. Dosud největší vítězství se datuje do roku 2013, kdy v Helsinkách přetlačili s velkým štěstím 2:1 Rusy. O rok později v Minsku zase přetlačili v nájezdech Kanadu.

Aby ale medailového favorita potupili takovým přídělem? Ne, to tady ještě nebylo.

"Dokázali jsme už pár velkých výher, ale na mistrovství světa v zahraničí. U nás doma o nich moc lidí nevědělo. Smyslem šampionátu v Paříži je ukázat hokej Francouzům, tyhle výhry k tomu pomáhají," řekl Hardy.

Paříž - absolutně nehokejové město - ve kterém nepůsobí jediný profesionální klub, byla včera naměkko. Skvělý výsledek by měl pomoct i návštěvnosti šampionátu, zítra hraje Francie proti Švýcarsku a není pochyb o tom, že Bercy bude zaplněná.

Nečekaný skalp favoritů dává nový náboj i základní skupině. Francouzi chtějí pohádku dokončit postupem do čtvrtfinále, nedělní senzací se vrátili do hry.