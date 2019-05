Zámořská posila Faksa má zvrátit českou mizérii na vhazování

14. 5. 2019 21:40

Česká hokejová reprezentace má zatím na mistrovství světa v Bratislavě problémy na vhazování. V zásadní herní dovednosti, kterou mají v popisu práce centři, zvládli Češi v dosud odehraných třech zápasech předčít jen v sobotu Nory. S favority se v boji o kotouč vhozený z rukou sudích vůbec nedařilo mladým útočníkům Dominiku Simonovi a Filipu Chytilovi, situaci naopak zachraňoval Jan Kovář. K nápravě má pomoci čerstvá posila Radek Faksa z Dallasu.

S Norskem (7:2) měli svěřenci kouče Miloše Říhy úspěšnost na vhazování 56 procent, vyhráli jich 33 a prohráli 26. Na úvod je ale v tomto ohledu i přes úspěšný výsledek (5:2) jasně přehráli Švédové, proti nimž Češi uspěli jen v 38 procentech případů (28/46), naposledy s Rusy (0:3) to bylo 47 procent (27/31).

"Vázne nám to na buly, tam to není dobré," přiznal v úterý novinářům asistent trenéra Robert Reichel. Trenéry špatná bilance vhazování trápí a usilují o nápravu. "Kluci se na tom snaží pracovat v tréninku. Zaměřujeme na to části tréninků a budeme se na to zítra zaměřovat znovu. Věřím, že se to zlepší," dodal bývalý vynikající centr.

Čtyřiadvacetiletý útočník Pittsburghu Simon jako vedoucí elitní formace vyhrál proti sborné sedm buly a 17 jich prohrál, celkem má zatím v turnaji bilanci 22 úspěšných vhazování a 33 prohraných.

Devatenáctiletý Chytil z New York Rangers je na tom ještě o něco hůře (14/26). Ostřílený devětadvacetiletý Kovář měl kladnou bilanci ve všech zápasech a celkem 33 vhazování vyhrál a 23 ztratil. V minusu je i o dva roky starší Tomáš Zohorna (15/20).

"Je to pro ně těžké, ale ti kluci to dříve hráli," odpověděl Reichel na otázku, jak se mu Simon s Chytilem v rolích centrů zamlouvali. "Vhazování jsou ale klíčová. S Norskem už to bylo lepší, včera proti Rusku to zase nebylo, jak jsme chtěli, ale kluci na tom pracují, takže věřím, že to v dalším průběhu mistrovství zvládnou," prohlásil Reichel.

Velkým přínosem může být pětadvacetiletý Faksa, který si v celé základní části NHL udržel bilanci lehce přes 50 procent. "Určitě se ode mě čeká dobré buly, už jsem to slyšel i od trenérů. Očekávají to. Sledoval jsem, že v prvních zápasech to klukům tak moc nešlo. Já doufám, že to zlepším," prohlásil odhodlaně Faksa.

Specialita na buly

V týmu Stars je na vhazování specialistou. "Hlavně v obranném pásmu jsem chodil na buly skoro pořád, taky na oslabení. Podle úspěšnosti na buly se pak odvíjí i můj ice time. Je to moje práce. Výhodou v Dallasu bylo, že jsem tam chodil na buly hlavně na svoji silnou stranu, což je bekhend. Na forhend chodil hlavně Tyler Seguin. Kovárna (Jan Kovář) je tady taky na druhé straně, takže by nám to mohlo vyhovovat," věřil Faksa.

Největší fígl na buly je podle něho dobrá znalost protihráče. "Vědět, jak drží hokejku, jak buly vyhrává. V Dallasu se před zápasem vždy dívám na video, což mi hodně pomůže. Určitě se na to poptám i tady. Hodně hráčů, co hraje v NHL, už samozřejmě znám. Když uvidím nějaké jiné, poptám se na ně," uvedl Faksa.

V zámoří se na vhazování a jeho trénink klade z jeho pohledu podstatně větší důraz než v Česku. "Když jsem byl v Česku v dorostu nebo juniorce, skoro se to netrénovalo. Teď už je to asi jiné, ale v Americe mi to otevřelo oči. Trénujeme to každý trénink a já mám dobré učitele - Jasona Spezzu se Seguinem, ti mi říkají, co a jak. Buly je strašně důležité a od něj se může odvíjet celé střídání," řekl Faksa.

Z pohledu asistenta Reichela je potřeba zlepšit také přesilovky. "Tam myslím, že máme trochu problém, i když se třeba dostáváme do šancí. Ale z těch šancí tam nejdou ty finální střely. Musíme se více pokoušet o střelbu a mít nějaký hráče ve výhledu gólmanů tak, aby neviděli, ale věřím, že na tom zapracujeme a že se to zlepší," uzavřel Reichel.