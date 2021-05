Hokejisté prošli karanténou a poprvé si na MS zatrénovali. Led byl lepší než v Praze

Čeští hokejisté dnes v dějišti mistrovství světa v Rize absolvovali první trénink. Po dvoudenní povinné karanténě si hráči poprvé vyzkoušeli podmínky v Olympijském sportovním centru, kde lotyšští pořadatelé provizorně připravili ledovou plochu i šatny a další zázemí pro jednotlivé týmy.

"Bylo to o trochu náročnější než po normálních dvou dnech volna, ale zvládli jsme to a rozjezdili. Všichni kluci byli dobře naladěni, chtěli makat a připravovali jsme se na první zápas," řekl útočník Filip Zadina.

Trenér Filip Pešán již před časem sportovní centrum přirovnal k nákupnímu centru v Dubaji. "Je to jako na letišti. Sedíme v kabině a slyšíme všechno kolem sebe. Když tam hrají písničky, tak je to spíše takový mix. My jsme tady ale kvůli tomu, abychom vyhrávali zápasy, takže všechno okolo musíme skousnout a brát takové, jak to je," uvedl útočník Detroitu.

Atypické jsou zejména kabiny, které pořadatelé vytvořili pomocí mobilních desek a nemají klasický strop. "Kabina na mě působí slušně. Myslím si, že je to podobné jako v Dánsku, ale máme větší kabinu," uvedl obránce Libor Šulák a přirovnal podmínky k šampionátu v roce 2018. "Ledová plocha vypadala solidně, jen kluziště je větší," poukázal na skutečnost, že se nebude hrát na zámořských rozměrech ledové plochy.

Problém prý nebyl ani s kvalitou ledu. "Přišel mi o trošku lepší než v O2 areně, kde bylo hrozné vedro a led byl měkký, špatný hned od začátku. Tady na mě působil celkem v pohodě," řekl Šulák.

Hokejisté museli být v Rize od sobotního večera, kdy do dějiště MS přicestovali, až do dneška izolováni a uzavřeni na pokojích. I v příštích třech dnech bude ale jejich pohyb omezen, jsou teď v takzvané týmové karanténě, takže se nesmějí potkat se zástupci dalších výprav. Na hotelu jim od dnešního dne alespoň zpřístupnili terasu, aby mohli na čerstvý vzduch. "Vyhradili nám čas třikrát 45 minut denně," prozradil tiskový mluvčí Českého svazu ledního hokeje Zdeněk Zikmund.

První zápas čeká český tým v pátek odpoledne, kdy se utká s Ruskem.