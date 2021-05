Jak ze zamotané skupiny? Češi zase hrají o všechno. Rýsuje se čtvrtfinálový sok

Boj o čtvrtfinále hokejového mistrovství světa vrcholí. Češi můžou slavit postup už dnes večer. Dost možná ale rozhodne až úterní derby se Slováky.

Riga (od našeho zpravodaje) - Přestože v "české" skupině zbývá odehrát pouhých pět zápasů, možností, jak by mohla skončit, je nespočet.

Teoreticky můžou Češi vyskočit na první místo a ve čtvrtfinále vyzvat třeba Kazachstán. Prakticky se to ale s nejvyšší pravděpodobností nestane.

Na prvních dvou místech už asi zůstanou Rusko a Švýcarsko. Sborná, momentálně největší favorit turnaje, by si měla smlsnout na stále odevzdanějším Bělorusku a ještě předtím může uhrát body proti Švédsku. Švýcary zase čeká Velká Británie.

Reálně už se tedy hraje jen o dvě postupová místa. A zájemci jsou hned čtyři, kromě Česka ještě Slovensko, Švédsko a Dánsko.

Pro výběr trenéra Filipa Pešána bude klíčový už dnešní zápas proti Dánům (od 15:15 ho můžete sledovat v našem online přenosu). Pojďme si rozebrat všechny potenciální scénáře.

A začněme tím nejhorším. Pokud Češi prohrají v základní hrací době, do čtvrtfinále se nedostanou, a to poprvé od zavedení systému play off. Federální derby už by bylo akorát trpkou exhibicí před odletem domů.

Zisk bodu proti Dánsku za prohru v prodloužení či na nájezdy udrží Čechy ve hře do posledního dne skupinové fáze. Musejí pak ale vyhrát nad Slováky a zároveň nezískat méně bodů než Švédové proti Rusům v pondělí večer. Příklad: Pokud Seveřané porazí sbornou za tři body, musejí Češi reagovat stejným ziskem. Dvoubodová výhra by nestačila.

Dva body proti Dánsku dají Čechům jednobodový náskok nad Švédskem. Pak můžou ve federálním derby klidně získat o bod méně než Skandinávci proti Rusku a postoupí.

Při tomto scénáři jsou nejreálnější spekulace o "domluveném" zápase. Jestliže Švédové porazí sbornou za tři body, o čtvrtfinále už je obere jediný výsledek - česká výhra v prodloužení či na nájezdy, která by zajistila postup Čechům i Slovákům.

Pokud Češi zvítězí nad Dány v základní hrací době, můžou v úterý získat o dva body méně než Švédové proti sborné a postoupí. I tady by se seveřané mohli zlobit. Jestliže vyhrají nad Ruskem po 60 minutách, připraví je o play off jakákoliv dělba bodů ve federálním derby.

Z přehledu vyplývá, že aby Češi mohli slavit postup už dnes, musejí mít na konci večera alespoň stejně bodů jako Švédsko. Momentálně ztrácejí bodík.

Čtvrtfinálový soupeř

Rýsuje se také soupeř pro případné čtvrtfinále. Pokud do něj Češi postoupí (a s největší pravděpodobností skončí třetí nebo čtvrtí), čeká je jeden z lídrů druhé skupiny, tedy Finsko, nebo Spojené státy.

Možným soupeřem je ještě Německo, ale to by v závěrečných zápasech muselo porazit za tři body Američany i domácí Lotyšsko. Což není moc reálné.

Blízko je naopak krach Kanady (9 bodů), která za sebou musí nechat dva z trojice Kazachstán (10 bodů), Německo (9) a Lotyšsko (9), přičemž posledním dvěma podlehla, což jí při bodové rovnosti přitíží. Na závěr skupiny navíc vyzve Finy.