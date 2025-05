Laukovi nahodili zpátky čelist, český forvard měl problémy se i najíst

Čelist mu nahodili zpátky, jíst už může, ale hrát zatím nejspíš nebude. Jakub Lauko bojuje s bolestivým zraněním.

Při dnešním tréninku české hokejové reprezentace na ledě v Kvik areně v Herningu nechyběl ani Jakub Lauko, který ve včerejším zápase proti Maďarsku odstoupil se zraněním v obličeji. Útočník Bostonu trénoval s ochranným košíkem na helmě.

"Kuba utrpěl laicky řečeno vyhození dolní čelisti z kloubu. Byla provedena repozice, kdy dochází k nahození dolní čelisti do míst, kde má být. Pak jsme provedli vyšetření CT, abychom se ubezpečili, že tam není žádná zlomenina a že kloub je na správném místě," řekl lékař týmu Antonín Chochola.

Zranění je bolestivé, Lauko měl po zápase problém se i najíst. Mřížka by ho měla chránit před dalším zraněním.

"Když se mu to stalo, nemohl ani mluvit. Po provedení repozice už ale není nijak výrazným způsobem limitován. Dnes mohl i normálně jíst," uvedl Chochola.

Zda Lauko zasáhne do sobotního zápasu proti Kazachstánu, o tom se rozhodne až v den utkání.

"Uvidíme, jestli mu dáme den pauzy. Jeho zapojení je z trenérského pohledu nejisté. Byť se sklouzl na ledě, je to hodně citlivé," řekl asistent trenéra Jiří Kalous.

Podle tréninkových cvičení lze předpokládat, že pětadvacetiletý útočník do utkání nezasáhne a maximálně bude připravený jako třináctý útočník. Jeho místo ve formaci s Jakubem Flekem a Danielem Voženílkem zaujal Adam Klapka.

Hrát nebude ani obránce Tomáš Kundrátek, který se zranil hned ve druhém utkání turnaje proti Norsku. Třinecký bek sice trénuje, ale nezapojuje se do soubojů.

"Jeho stav je lepší a lepší. Myslím si ale, že do hry to ještě nebude. Věříme ale, že na závěrečný dvojzápas v základní skupině by mohl být připravený," uvedl Kalous. Kundrátek by se tak do hry mohl vrátit v pondělí proti Německu.

Čeští hokejisté zatím vyhráli na MS všechny čtyři zápasy ve skupině a mají nakročeno do čtvrtfinále. Bez ohledu na další výsledky jim postup zajistí zisk bodu proti Kazachstánu, s nímž národní tým ještě nikdy neprohrál.