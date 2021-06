Češi? Nebezpeční i emotivní. Dokázali by prohrát s Itálií 0:8, píší ve Finsku

I z pohledu finských médií vyplývá, že čtvrteční čtvrtfinále hokejového mistrovství světa mezi Českem a Finskem v podstatě nemá favorita. Na jedné straně stojí šikovnost, na druhé prověřený systém hry.

Čeští reprezentanti postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa s problémy. | Foto: Reuters

Riga (od našeho zpravodaje) - Finové, kteří ve skupině neprohráli po 60 minutách žádný zápas, možná čekali, že ve čtvrtfinále narazí na relativně stravitelné sousto. Nestalo se.

Čeká je mužstvo, které má ve svém středu několik těžkých kalibrů z NHL - ofenzivního beka Filipa Hronka, produktivního Dominika Kubalíka či střelce Jakuba Vránu.

"Hodně nebezpečný tým. Čeští hráči mají oproti těm finským navrch v šikovnosti," zhodnotil čtvrtfinálového soka Pekka Jalonen z finského deníku Iltalehti. S nadsázkou ale k Čechům dodal: "Povahově jsou dost emotivní, dokážou kohokoliv porazit 8:0, ale taky prohrát 0:8 s Itálií."

Ve skupině svěřenci kouče Filipa Pešána smetli Slováky 7:3 a Švédům při velkém obratu nadělili za jedinou třetinu čtyři góly. Na druhou stranu málem podlehli Dánsku a Bělorusku.

Dostali o osm gólů víc než Finové, ale také jich o osm víc dali.

Finsko bojovalo se slabou produktivitou hlavně v úvodu šampionátu, kdy dalo Kazachstánu jedinou branku a nakonec prohrálo v nájezdech.

Následovala změna, o níž by Češi měli vědět. Zkušený trenér Jukka Jalonen úplně rozbil první formaci a klíčového centra Arttua Ruotsalainena poslal na křídlo k velké naději Antonu Lundellovi, který putoval opačným směrem - z křídla do středu útoku. Dvojici doplnil Niko Ojamäki, jenž do té doby vůbec nehrál.

"Je to nejgeniálnější tah, který Jalonen během letošního mistrovství udělal," prohlásil novinář Pekka Jalonen.

Třiadvacetiletý Ruotsalainen, jediný finský útočník z NHL, a ještě o čtyři roky mladší Lundell, jenž patřil k hvězdám posledního draftu zámořské ligy, vedle sebe v pěti kláních nastřádali deset bodů, z toho sedm gólů. Kromě nich má Finsko už jen sedm střelců, zpravidla jednogólových.

Reprezentace Suomi však nepotřebuje dávat hromadu branek. Její síla podle experta stanice Yle Juhy Juujärviho tkví v dobré obraně, disciplinovanosti a v dodržování systému hry od všech hráčů.

"Jalonena už můžou rovnou zvolit nejlepším trenérem turnaje, stejně skvělý byl na minulém šampionu, kde Finsko vyhrálo zlato. Má neuvěřitelnou schopnost postavit správný tým a dostat hokejisty na svou stranu," napsal Mats Wennerholm ze švédského deníku Aftonbladet.

Ve čtvrtfinále ale stejně víc věří Česku: "Ačkoliv moje srdce bije pro Finy, mám za to, že jejich pohádka tady skončí. Češi jsou moji favorité na zlato už od začátku."