Velký večer se blíží. Je na čase skolit švédskou mašinu a opravit zahraniční experty

Je to tady. Čeští hokejisté dnes ve 20:20 rozehrají klíčový zápas mistrovství světa - čtvrtfinále ve Stockholmu proti Švédsku. Před polednem absolvovali v Avicii Areně, známé i pod názvem Globen, rozbruslení.

Trenér české reprezentace Radim Rulík už má k dispozici centra Davida Kämpfa, který narychlo přiletěl po vypadnutí Toronta z play off NHL.

Na rozbruslení trénoval ve druhém útoku s Martinem Nečasem a Jakubem Flekem. S Nečasem hrál Kämpf v jedné formaci i na loňském zlatém šampionátu v Praze.

"Obrovská výhoda je, že David z loňska ví, co hrajeme. Teď zapadl do týmu, jako by byl s námi od začátku. David má chuť, má 'drajv' a těší se na zápas," řekl po rozbruslení asistent trenéra Jiří Kalous.

Na ledě byli všichni hráči s výjimkou Daniela Voženílka. Útočník ze švýcarského Zugu má drobné zdravotní potíže, ale podle Kalouse bude večer připraven. Sestavu český tým prozrazovat nechce.

Před čtvrtfinále ovšem posílil také soupeř. Švédsko má nově k dispozici Kämpfova spoluhráče z Toronta Williama Nylandera, který v každé z posledních třech sezon NHL nastřílel minimálně 40 branek. Celkově tak Švédové mají už 19 hráčů z nejlepší ligy světa.

Unikátní je na turnaji švédská statistika při hře v oslabení. Domácí výběr v ní ještě neinkasoval ani jednou.

"Hlavně moc oslabení nehráli (přesně dvanáct - pozn. red.), je to věc, která je na MS zdobí. Ale pokud přesilovky budou, pokusíme se dát gól, máme na to výborné hráče. Pokud nebudou, zkusíme se s tím popasovat," komentoval Kalous.

Severskou zemí se prohnalo mírné zděšení, když hvězdy Tre kronor prohrou na závěr skupiny proti Kanadě de facto rozhodly o tom, že ve čtvrtfinále nepůjdou na Rakousko, ale na Čechy, úřadující mistry světa s nejproduktivnějším hráčem NHL letošního kalendářního roku Davidem Pastrňákem.

Ve světě se ale přeci jen víc věří domácím Švédům.

"Myslím, že Švédové nakonec získají titul," řekl slovenskému Športwebu bývalý finský trenér a nyní expert Ismo Lehkonen. "Cítí, že nastal jejich čas. Hrají doma a v kádru mají největší hvězdy. Je to pro ně obrovská příležitost dosáhnout po dlouhé době na velký úspěch. Mají skutečně skvěle poskládané mužstvo a kvalitní brankáře."

"Jediným týmem, který je může zastavit, je Kanada," prohlásil Lehkonen s odkazem na nejnabitější soupisku na letošním turnaji v čele se Sidneym Crosbym nebo Nathanem MacKinnonem.

Na oficiálním webu hokejové federace IIHF tipují postup Švédů tři ze čtyř oslovených expertů. Jedinou výjimkou je Lucas Aykroyd, který "české zručnosti" věří víc než komplexní hře domácího výběru. Nikdo však nečeká jednoznačnou záležitost.

Seveřanům věří třeba i švédskojazyčný finský deník Hufvudstadsbladet.