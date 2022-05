USA zdecimoval mistrný tah. S Pastou hrajeme letní hokejíček, vysvětloval Hertl

Americký prezident Joe Biden spolu s manželkou Jill položili květiny u základní školy v texaském městě Uvalde, kde v úterý 18letý útočník zabil 19 dětí a dvě učitelky. Před školou byl na památku obětí zřízen památník, ke kterému pozůstalí a další obyvatelé města položili květiny, hračky a fotografie zastřelených v životní velikosti. Americký prezident po návštěvě památníku zamířil na mši do místního kostela. Chce se setkat s rodinami obětí a záchranáři, než se vrátí do Washingtonu. Střelba v Uvalde je počtem obětí třetí nejhorší v USA za posledních 20 let.