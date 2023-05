Hadamzcik: MS bylo nepovedené. Jalonena budu žádat o vysvětlení, proč chyběla vůle

Prezident Českého svazu ledního hokeje Alois Hadamczik označil mistrovství světa v Tampere a Rize z českého pohledu za neúspěšné. Tým vedený finským koučem Karim Jalonenem ve čtvrtek prohrál ve čtvrtfinále s USA a obsadil konečné 8. místo, což je nejhorší český výsledek v historii.

Hadamczik v rozhovoru pro ČTK zdůraznil, že osobně neusiluje o odstoupení Jalonena. O dalším postupu vedení českého hokeje by měl jednat výkonný výbor 8. června.

"Na mistrovství nahlížím stejně jako ostatní. Šampionát se mi nelíbil, nebyl úspěšný. Opět nám to ukázalo, že hokej má brand, že je to u nás sport číslo 1. V Lotyšsku bylo odhadem čtyři až pět tisíc našich výborných diváků. Dál bych se k tomu ale pár hodin po šampionátu nechtěl vyjadřovat. Musíme se podívat na celkové mistrovství," řekl Hadamczik s tím, že trenéři předloží svou zprávu výkonnému výboru. "Ten se pak vyjádří, jak to vidí dále. Máme před sebou domácí mistrovství. V klidu vše projednáme a pak řekneme, jak to bude dál," uvedl šéf svazu.

Na twitteru dnes Hadamczik napsal, že bude žádat kouče Jalonena "o vysvětlení, proč chyběla kreativita, odvaha, vůle a bojovnost." Příští světový šampionát se uskuteční za rok v Praze a Ostravě a podle sedmdesátiletého bývalého trenéra se v domácím prostředí musí Česko prezentovat jiným stylem hry než v Tampere a Rize.

"Rozhodně ale není pravda, co píše deník Sport, že něco bylo dopředu (naplánované). To se nezakládá na pravdě. Nikdo nikdy neřekl, že Jalonen má odstoupit nebo že nebude dál trenér. Nejsem proti zahraničnímu trenérovi," uvedl Hadamczik.

S dalšími členy výkonného výboru zatím nejednal. "Každý má svůj názor. Byl jsem trenér, a když člověk neuspěl, prošel určitým hodnocením. Někdy to ustál, někdy ne. Teď mohu říct jen jednu věc: mistrovství bylo krajně nepovedené," uvedl Hadamczik.