Gudas prošel zdravotní prohlídkou až napotřetí, stihl narození syna Kvída. Teď chce překonat otce

před 9 minutami

Důrazný obránce Radko Gudas ukázal velkou touhu reprezentovat. Zdravotní prohlídkou ve Philadelphii prošel až na třetí pokus a teď chce na mistrovství světa překonat svého otce Lea, který má ze světového šampionátu hned pět bronzových kovů.

České Budějovice - Hokejový obránce Radko Gudas utrpěl v závěru základní části NHL otřes mozku, minulý týden se mu narodil syn, přesto se dnes připojil k reprezentaci a chystá se na mistrovství světa. Důrazný bek až na třetí pokus prošel povinnou výstupní lékařskou prohlídkou a naznačil tak, že má velký zájem podruhé v kariéře obléct dres národního týmu. A věří, že na rozdíl od olympiády v Soči se domů vrátí s medailí, nejlépe se zlatou, případně stříbrnou. V tom případě by totiž překonal svého otce Lea, který má doma hned pět bronzů z vrcholných akcí.

"Otřes mozku jsem měl týden před koncem sezony, takže bylo jasné, že neprojdu tou první prohlídkou. Ale bavili jsme se s Pepou (trenérem Jandačem), že udělám všechno pro to, abych prošel během dalšího týdne a půl. Většinou ty otřesy mozku, když nejsou hrozné, trvají dva až tři týdny. To se spravilo, takže to bylo dobré," řekl Gudas novinářům na dnešním srazu národního týmu v Českých Budějovicích. Zelenou od zástupců Philadelphie dostal v pátek, kdy úspěšně absolvoval všechny povinné testy.

Díky tomu stihl v USA i narození syna Kvída. "Byla klika, že jsem všechno stihnul. Jsem rád, že je zdravý a vše proběhlo, jak mělo," usmíval se šestadvacetiletý bek, jenž už má doma s manželkou dceru Leontýnku. Doma jej v odhodlání reprezentovat podpořili. "Nebylo úplně nejpříjemnější se takhle rozloučit hned na začátku, ale probírali jsme to s manželkou a věřím, že to bude zvládat. Jsou tam rodiče. Nebude to problém," uvedl Gudas.

Odchovanec Kladna působí v zámoří již od roku 2009, na seniorském mistrovství světa ještě nikdy nestartoval. V minulosti měl vždy klubové povinnosti nebo nebyl zdravotně fit. Z toho důvodu přišel před začátkem sezony i o start na Světovém poháru.

Gudase naštvala neúčast na Světovém poháru

"Mistrovství byla velká motivace. Byl jsem zahořklý, když mi den před srazem zakázali Světový pohár. To byla rána. Když jsem měl teď šanci jet, tak jsem pro to udělal všechno," uvedl Gudas. Generální manažer Philadelphie Ron Hextall nakonec jeho start na MS také uvítal. "Bavili jsme se spolu normálně po konci sezony. On je generálním manažerem Kanady a sám říkal, že čím víc kluků pojede, tím lépe. Záleželo ale na doktorech," řekl.

Jednou z jeho motivací, proč uspět na MS, je i snaha rozšířit medailové úspěchy rodiny. Jeho otec Leo má ve sbírce čtyři bronzy z MS a bronz z olympiády. "Bavili jsme se o tom spolu a určitě chci lepší medaili, než má on. Vezmu ale jakoukoliv," usmíval se Gudas. "On má samé bronzy, takže doufám v něco trošku jiného. Uvidíme, jak se nám bude dařit. Všichni tomu dáme vše," řekl.

Gudas je v NHL pověstný důraznou hrou a patří mezi hodně vylučované hráče, na šampionátu konaném podle pravidel Mezinárodní hokejové federace bude muset hrát opatrněji. To však prý nebude problém. "Už jsem tu tvrdost musel změnit letos, měl jsem hodně trestů. Evropský hokej je trošku jiný, teď máme týden a půl čas. Navíc stejně nikdy nevíte, jak to bude rozhodčí pouštět. A jestli se budu muset krotit? Musel jsem to měnit, pracuji na tom posledních pár let a myslím, že to není až tak špatné," dodal Gudas.

autor: ČTK | před 9 minutami

Související články