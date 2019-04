Gudas: Netrénuju celé léto proto, abych končil sezonu v dubnu

před 18 minutami

Hokejový obránce Radko Gudas byl moc rád za příležitost prodloužit si sezonu v reprezentaci po nečekaně brzkém konci její zámořské části s týmem Philadelphie v NHL. Vedle šance zahrát si na takřka domácím mistrovství světa na Slovensku může alespoň naplno zúročit dřinu, kterou podstupuje během letní přípravy.

"Trénuju celé léto, abych vydržel hrát dlouho, ne abych končil v dubnu. Myslím, že formu také mám, takže je fajn mít tu možnost si sezonu do konce května protáhnout," uvedl Gudas v rozhovoru s novináři.

Osmadvacetiletý nesmlouvavý bek měl o reprezentaci dlouho dopředu jasno pro případ, že se Flyers nebudou týkat vyřazovací bitvy o Stanley Cup a neobjeví se zdravotní komplikace. "V průběhu sezony jsme mluvili s Méďou (generální manažer reprezentace Petr Nedvěd), když jsme byli ještě úplně na chvostu, takže tehdy jsme to přislíbili. Já si užívám, když mohu reprezentovat a pomoct českému týmu. Vždy rád přijedu, když pro mě mají trenéři místo," zdůraznil Gudas.

Gudas musel kolegy hecovat

Od skončení základní části NHL si stihl i odpočinout. "Brzy jsme vyrazili zpátky, asi čtyři dny po konci sezony jsme letěli domů. A byli jsme za dědou, protože měl úraz, tak aby byl v pohodě. A manželka nás teď vytáhla na týden na kola do Rakouska, takže jsme byli na horách a u jezera," přiblížil Gudas.

"Na bruslích jsem byl naposledy ještě před odletem ve Philadelphii. Bude řehole do toho naskočit, ale cítím se dobře, zdravý a odpočatý, což je důležité," pochvaloval si Gudas.

Za branami play off zůstali Flyers pro mnohé překvapivě. "Sami jsme nečekali, že skončíme bez play off. Domnívali jsme se, že máme super tým se skvělými mladými hráči a bude nám to šlapat. Bohužel jsem se dostali do dost velkého bodového manka, v podstatě celou sezonu jsme měli navíc problém s gólmany, takže to nebylo úplně optimální," připustil.

Nasazení osmi brankářů v sezoně bylo rekordem NHL. "Nebylo to jednoduché… Mladý tým s mladými obránci, gólmani, co nebyli zvyklí na to, že někdo mluví a někdo ne. Jako jeden z nejzkušenějších beků jsem musel kluky tlačit do té komunikace, aby s gólmany co nejvíc mluvili," konstatoval Gudas.

"Po Novém roce nám začal chytat mladý Hart, zvedlo se to. Udělali jsme dobrou šňůru, vyhráli asi 13 zápasů ze 16 a byli jsme tři body od postupové pozice, ale potom došly síly. Takže velké zklamání. Snaha a bojovnost tam určitě byly od všech hráčů. Určitě jsme měli tým na play off, ale bohužel, sešlo se toho v té sezoně až příliš mnoho proti nám. Ale bylo to hlavně o nás, jakékoli výmluvy nejsou na místě. Více se zadařilo jiným," doplnil Gudas.

Začátek sezony byl šílený

Zklamání bylo velké. O to více pak mrzelo, když hráči viděli, čeho jsou jako tým schopní. "Jenže ten začátek byl šílený. Nevyhrávat zápasy, které jsme cítili, že bychom vyhrát měli, ale po dvou rychlých gólech jsme odešli, to bylo hrozné. Věřím, že se z toho všichni ponaučí a přijdou na sezonu mnohem hladovější, než byli doteď," prohlásil Gudas.

Očekává zároveň, že přijdou změny. "Už v sezoně se měnil generální manažer i trenér, teď máme zase nového trenéra, nějaké změny určitě budou. My jsme ale malí páni, abychom věděli, jaké budou. Uvidíme po 1. červenci," řekl.

Po osobní stránce měl ale vcelku podařenou sezonu. Za 77 utkání stihl 20 bodů díky čtyřem gólům a 16 nahrávkám. "Nebylo moc chvil a zápasů, kdy bych hrál špatně. Hrál jsem si svůj hokej a věděl, že těm mladým hráčům musím jít příkladem tvrdou prací. To bylo pro mě nejdůležitější," poznamenal.

"Ale samozřejmě bych všechny osobní úspěchy vyměnil za šanci hrát play off, protože to může vyhrát úplně kdokoliv. Vždyť nejlepší týmy konferencí už jsou venku ze hry," doplnil Gudas.

Šance zahrát si na MS ho láká. "Mám už ze sezony dost lítání, takže je fajn, že je šampionát na Slovensku a svezu se vlakem," smál se Gudas. "Bude to zase nová zkušenost a já se na to moc těším. Pamatuji si šampionát 2011. Navíc rodina z manželčiny strany pochází z Trenčína, takže určitě přijedou na zápasy a bude jich víc, než když se hraje někde jinde," těšil se Gudas.

Dorazit by měl i jeho otec Leo, sám bývalý výborný obránce, jenž synovi vždy hlásil, že dorazí až na zápasy o medaile. "Doufám, že teď bude už od začátku, aby taky jednou něco viděl… Měl by dorazit už i tento týden na přípravné zápasy se Slováky," řekl Gudas.