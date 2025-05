Gratulace od Masaryka, pak 92 let nic. Teď poslaly USA zlato zesnulému kamarádovi

Oficiálně jsou američtí hokejisté mistry světa po 65 letech, ale tehdy ve Squaw Valley se tento titul uděloval v rámci olympiády. Pokud vezmeme čistě světové šampionáty, naposledy gratuloval ke zlatu USA v Praze na Štvanici v roce 1933 československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk.

Stockholm (od našeho zpravodaje) - Touto optikou slaví Spojené státy ve Stockholmu titul světových šampionů po dlouhých 92 letech.

Na letošním MS konečně překonaly strašlivou bilanci 0:12 v semifinále od zavedení systému play off a v boji o zlato přetlačily Švýcary s výborným brankářem Leonardem Genonim 1:0 v prodloužení.

"Je to boží, sešli jsme se tady skvělá parta. Americký hokej roste každým rokem a tohle je důkaz," radoval se útočník Drew O'Connor se zlatou medailí na krku.

Jeho spoluhráči Andrew Peeke a Shane Pinto vzali povinný průchod mix zónou pro novináře jen symbolicky. Proběhli ji a smáli se, že mají strašnou žízeň. Tak moc se těšili na oslavu do kabiny.

"Doufám, že tohle u nás ještě přidá mistrovství světa na významu. Zažít pocit vítězství je totiž něco neuvěřitelného," popisoval obránce Brady Skjei. V 31 letech absolvoval svůj čtvrtý šampionát.

A přestože v zámoří má v tuto dobu prioritu play off NHL a na MS se odtud obvykle neupírá tolik pozornosti, poslední měsíce korunované zlatem ve Stockholmu tento pohled trochu mění.

"Není to jen o Turnaji čtyř nebo olympiádě. Mistrovství světa se koná každý rok a my ho chceme zkoušet vyhrát. To je základ," apeloval na hráče v této sezoně generální manažer reprezentace Bill Guerin.

Přidaly se i další hlasy a Američané vyslali do Evropy silné mužstvo s hvězdami jako Jeremy Swayman, Conor Garland, Clayton Keller či Tage Thompson a s talenty jako Zeev Buium nebo Will Smith.

"Je to pro nás důležité, opravdu hodně jsme chtěli vyhrát. Už jen kvůli tomu, jak dlouho jsme na tomto turnaji neuspěli. Mluvili jsme o tom," zmiňoval O'Connor.

Ještě při zlatých oslavách na ledě vzpomněli Američané Johnnyho Gaudreaua. Spoluhráče a kamaráda, který tragicky zemřel vloni v létě po srážce s opilým řidičem. Bylo mu jednatřicet.

V zámoří velmi oblíbený a respektovaný Gaudreau reprezentoval USA na pěti šampionátech včetně toho loňského v Ostravě a Praze. Při této nehodě zemřel i jeho bratr Matthew, rovněž hokejista.

🇺🇸🥇 for Johnny and Matthew Gaudreau pic.twitter.com/gKvAHFTlwP — Eliška (@eliska_tweetuje) May 25, 2025

"Stoprocentně je tohle zlato taky pro Johnnyho. Všichni jsme na něho mysleli, po celou dobu turnaje," řekl O'Connor.

Při oslavách z ledu na chvilku zmizel bek Zach Werenski a vrátil se s Gaudreauovým dresem číslo 13. Hráči pak vzali trikot a pózovali s ním s pohárem pro mistry světa.

Bratry Gaudreauovy připomínaly i nálepky na helmách Američanů.

"Johnny byl celou dobu součástí tohoto týmu. Uctít ho tímhle způsobem je zkrátka úžasné," poznamenal Skjei, který si s Gaudreauem zahrál na dvou mistrovstvích.