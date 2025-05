Garland zazářil čtyřmi body a USA přestřílela Německo 6:3

Američtí hokejisté zvítězili na mistrovství světa v Herningu nad Německem 6:3 a připsali si čtvrtou výhru z pěti zápasů. Gólem a třemi asistencemi k tomu přispěl útočník Conor Garland. Němci sice ve druhé třetině vyrovnali z 0:3 na 3:3, ale nakonec museli po úvodních třech duelech bez ztráty strávit druhou porážku za sebou.

Už po 72 sekundách šel pykat na trestnou lavici německý obránce Seider a za půl minuty využil přesilovou hru střelou z levého kruhu Thompson. V polovině úvodní části našel Gauthier před brankovištěm Nazara, který dostal puk bruslí za Grubauera.

Ve 13. minutě LaCombe ubránil unikajícího Stützleho a v čase 14:17 zařídil Američanům tříbrankový náskok z dorážky po Thompsonově střele O'Connor.

Ve 22. minutě trefil Kahun po Stachowiakově vyhraném vhazování zpoza levého kruhu protější tyč. O dvě minuty později pomohla horní tyč Grubauerovi po LaCombeově bekhendové dorážce. Němci se pak ubránili v prvním oslabení při Tiffelsově trestu a sami také neproměnili úvodní přesilovku při Cooleyho vyloučení.

Hned čtyři sekundy po jejím skončení ve 29. minutě převzal na útočné modré čáře přihrávku od Samanského rozjetý Mik a střelou z levého kruhu na bližší tyč překonal Daccorda. V čase 34:43 po se po Kahunově pasu trefil z pozice mezi kruhy do pravého horního rohu americké branky Müller.

Za 48 sekund bylo vyrovnáno. Při Beniersově pobytu na trestné lavici Michaelisovo nahození přizvednuté bránícím Vlasicem dostal za Daccorda hrudí z brankoviště Stachowiak. V závěru druhé části odolali Němci při trestu Samanského.

Ve 42. minutě musel Grubauer vystřídat a nahradil ho Niederberger, který v čase 44:50 inkasoval v oslabení při Hagerově trestu. Střelou z pravého kruhu ho překonal Garland.

Ve 48. minutě se vrátil do brankoviště Grubauer. V 57. minutě po kombinaci Kellera a Garlanda pojistil náskok do odkryté branky Cooley a za 96 sekund při power play Němců dovršil výsledek Keller.

Mistrovství světa hokejistů:

Skupina B (Herning):

USA - Německo 6:3 (3:0, 0:3, 3:0)

Branky a nahrávky: 2. T. Thompson (Werenski, Garland), 10. Nazar (Gauthier), 15. D. O'Connor (T. Thompson), 45. Garland (C. Keller, Cooley), 57. Cooley (Garland, C. Keller), 59. C. Keller (Nazar, Garland) - 29. Mik (Samanski, Hüttl), 35. J. Müller (Kahun, Stachowiak), 36. Stachowiak (Michaelis, Hüttl). Rozhodčí: Ansons (Lot.), Holm (Švéd.) - Beresford (Brit.), Hautamäki (Fin.). Vyloučení: 2:5. Využití: 2:1. Diváci: 9595.

USA: Daccord - Werenski, Peeke, Vlasic, LaCombe, Skjei, Kesselring, Lohrei - Garland, Cooley, C. Keller - Howard, Beniers, T. Thompson - W. Smith, Nazar, Gauthier - D. O'Connor, McCarron, Doan - Eyssimont. Trenér: Warsofsky.

Německo: Grubauer (42.-48. Niederberger) - Seider, J. Müller, Wagner, Geibel, Hüttl, Mik, Szuber - Schütz, Stachowiak, Kahun - Michaelis, Stützle, Ehliz - Pföderl, Samanski, Tiffels - Ehl, Hager, Kastner - Wiederer. Trenér: Kreis.