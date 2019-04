Frolík měl na začátku sezony trable s trenérem, z play off ho vyexpedoval MacKinnon

před 1 hodinou

Útočník Michael Frolík věří, že si vybojuje místo v hokejové reprezentaci pro mistrovství světa a tím i šanci vrátit se po osmi letech do Bratislavy. Právě ve slovenské metropoli byl u zisku bronzových medailí, stejně jako rok poté ve Finsku a Švédsku, kdy národní tým dosáhl na cenný kov naposledy.

"Mám super vzpomínky na šampionát v roce 2011 a jsem rád, že mám nyní příležitost si tam zahrát znovu. Snad to vyjde. Je nás tu hodně a každý si to bude muset vybojovat. Snad kromě Kuby Voráčka," řekl Frolík v rozhovoru s novináři. "Myslím ale, že to je správně, konkurence musí být. Vím, že to bylo řečeno, že nemá nikdo nic jistého. A je to jen dobře," dodal Frolík.

V souvislosti s MS 2011 si vybavil, že byl součástí velmi silného týmu. "Bylo v něm hodně hráčů z NHL. Myslím, že jsme tehdy měli velkou šanci to dotáhnout i dál. Vybavuju si semifinále se Švédy, kdy byla škoda, že jsme si to nechali ujít. Byl z toho bronz, což je dobré, ale cítili jsme, že ten tým měl na to, aby šel do finále. Doufejme, že na to teď navážeme," přál si útočník Calgary.

Loni se omluvil z rodinných důvodů, protože s partnerkou Dianou Kobzanovou očekávali narození potomka. Nyní mu v cestě nic nebránilo. "Zdraví zatím drží, tak věřím, že vydrží. Je fajn být tady zase s klukama, nějakou dobu jsem tu nebyl. Parta vypadá super a já věřím, že budeme připravení na mistrovství světa. Snad dobře načasujeme formu a předvedeme dobré výkony," uvedl Frolík.

Rád by se udržel v týmu i proto, aby si mohl znovu vychutnávat skvělou atmosféru a podporu diváků z Česka. "Je to samozřejmě výhoda, když máte podporu fanoušků. A co si pamatuji z minule, atmosféra byla super. Věřím, že fanoušků budeme mít zase hodně a budou naším dalším hráčem v poli."

Po výborné základní části skončili Flames v play off překvapivě brzy po porážce 1:4 na zápasy s Coloradem. "Bylo to velké zklamání. Očekávání byla velká. I s ohledem na základní část. Cítili jsme šanci dojít daleko. Ale play off je ošemetné, nikdy nevíte. Nám se to bohužel nepovedlo," řekl.

Uznal však, že Colorado postoupilo zaslouženě. "Byli v celé sérii lepší. Landeskog, MacKinnon a Rantanen byli opravdu dominantní. Prokazovali to už v sezoně, kdy hráli výborně. Hlavně MacKinnon hrál trochu jako z jiného světa a strhnul celý tým. My na něj nemohli najít odpověď. Dvakrát jsme navíc prohráli v prodloužení, tam mohlo být třeba všechno jinak," uvedl.

Sám měl na začátku problémy s trenérem. "Ale pak ve druhé půlce se to uklidnilo. Měl jsem více času na ledě a už to bylo lepší," řekl Frolík. S koučem Billem Petersem si vše vyjasnil. "Proběhly nějaké schůzky. Hlavně jsem se pak vrátil do lajny s Tkachukem a Backlundem, v níž jsem byl zvyklý hrát. Začali jsme pak hrát slušně, dali nějaké góly a sebevědomí šlo nahoru. Trenérovi jsme jako lajna dokázali, že když budeme spolu, tak jsme efektivní a můžeme takhle hrát," uvedl.

V play off nebodoval, předtím si připsal v 65 zápasech základní části 34 bodů díky 16 gólům a 18 asistencím. "Na to, jak to bylo s tím prostorem na ledě, tak to bodově bylo ještě slušné. Ale je to těžké. Cítil jsem, že kdybych dostal třeba více prostoru, případně šanci na přesilovce, mohla být ta sezona ještě lepší. Měsíc jsem byl navíc mimo kvůli problémům s kotníkem," konstatoval Frolík.

Nyní už se těší na nejbližší zápas, kterým naváže na poslední vystoupení v reprezentaci ze září 2016, kdy hrál na Světovém poháru v Torontu. "Těším se. Bude to něco jiného na velkém hřišti, ale je fajn, že mám teď možnost odehrát pár zápasů a zvyknout si," pochvaloval si Frolík. "Slyšel jsem, že už by měl dorazit třeba Ovečkin a další hvězdy. Bude to pro nás dobrý test, bude jedině dobře, že si to vyzkoušíme," řekl Frolík před turnajem v Brně.