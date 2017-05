Fischer varuje před Rusy: Nemají v týmu velké ego a makají. Jsou rychlejší a mrštnější, než bývali

před 18 minutami

Přečtěte si rozhovor s Jiřím Fischerem, který měl za úkol pro české trenéry skautovat dnešního čtvrtfinálového soupeře. Co o Rusech zjistil?

Paříž (od našeho zpravodaje) - Nejen historická bilance a čísla posledních vzájemných soubojů říkají, že Rusko je z pohledu českého týmu pro čtvrtfinále možná ten nejtěžší možný soupeř. Třeba si to myslí i Jiří Fischer, skaut českého týmu a vrchní poradce trenérů. Na rovinu to neřekne, před dnešním zápasem sezony ale o soupeři mluví s velkým respektem.

"Nepřijel jim Ovečkin, to je pro jejich trenéra teď možná dobře. Mají vyrovnané čtyři formace a pro něj je jednodušší ukočírovat tým bez velkého ega. Rusové jsou rychlejší a mrštnější než bývali dřív. A makají," řekl Fischer.

Češi soupeře skautovali pouze z videozáznamů. Přímo do Kolína Fischer necestoval. Jak ale sborná na reprezentaci dnes nastoupí, má víceméně jasno.

"Proti soupeřům, kteří z jejich skupiny nepostupovali, nedostali tři zápasy ani jeden gól. To ukazuje na velkou týmovost. A taky nasypali spoustu gólů," zmínil Fischer, že Rusové na turnaji nepodcenili zápasy ani s outsidery. Jediný tým, který je dokázal porazit, byli v posledním zápase skupiny Američané (5:3).

Co jste tedy na hře Rusů ještě vypozoroval?

"Když jsem se koukal na první zápas se Švédy, tak se snažili jejich obránci hrát velice jednoduše, co nejrychleji to dostávat ze třetiny, dávat to útočníkům a nechávat ofenzívu na útočnících. Vyhráli ten zápas na penalty, ve kterých ty individuální dovednosti mají. Mají hodně zajímavě poskládaný tým. Mají čtyři vyrovnané lajny a poslední dva zápasy nezměnili sestavu. To, že jim odjel kapitán Mozjakin po zranění, je zásah do týmu. Nově se ale připojili Kuzněcov a Orlov, po tom co vypadli s Washingtonem. Jsou mladší, rychlejší a mrštnější, než v minulosti byli. A makají."

Největší zbraní Rusů se zdají být přesilové hry, na turnaji mají nevídanou úspěšnost jejich proměňování, víc než padesát procent. Z každé druhé přesilovky dají gól.

"Velkou roli hraje, že v jednom zápase dali pět z pěti, to procento je tím ovlivněné. Mají ale na to individuální schopnosti, udrží se na kotouči a nepanikaří pod tlakem. To širší kluziště jim k tomu ohromně vyhovuje. Hrají klasicky, že jsou roztažení po celé zóně. Dva beci vzadu, jeden mezi kruhy a další dva to hrají až pod brankovou čárou. Sehrávají to výborně, hodně zapojují beky. Na videu je to všechno vidět. Připravíme se na to."

A jde to? Ostatní to určitě taky zkoušeli, jaký je na Rusy podle vás recept?

"Dávali několik gólu po přihrávce zpoza branky. Snaží se, aby tam byl přesun brankáře, obránců, jeden se snaží před brankou uvolňovat. Kdyby se nám to podařilo vychytat, mohou z toho být protiútoky. Švédové na ně výborně hráli střední pásmo, chytali jejich dlouhé přihrávky. Beci střílejí dlouhé nahrávky až na jejich modrou. Pak se útočníci snaží zatlačit soupeře. Musíme mít rychlé protiútoky."

Není problém, že jste do Kolína sledovat soupeře nejel a všechno dělal jen podle televize?

"Oboje má svoje. Soustředili jsme se na postup do čtvrtfinále. Bavili jsme se intenzivně, jestli tam mám odjet na poslední tři dny skupiny. Naše i jejich skupina se ale nějak vyvíjela a moc se nevědělo, kdo bude a nebude cestovat, proti komu kdo bude hrát. Až pár dní ke konci jsme věděli, že půjdeme na jednoho z těch silných soupeřů. Ukážeme si to na videu."

Rusové už na turnaj nevzali hráče jako Kovalčuk nebo Radulov, nakonec nepřijel ani Ovečkin. Mnozí ale říkají, že je to pro sbornou jen dobře, že bude tým ukázněnější a disciplinovanější. Vidíte v tom taky nebezpečí?

"Ovečkin nepřijel, takže mají čtyři ukočírovatelnější lajny. Je to hráč na nejvyšší úrovni, střelu má jako nikdo jiný ve světovém hokeji. Ale možná je to pro trenéra lepší, že ukočíruje ty hráče, když nemá tak velké ego v týmu."